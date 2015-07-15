SmartControl Lite 搭載液晶モニター
色鮮やかな高品質 LED 映像
このフィリップスディスプレイで、鮮やかな画質をお楽しみください。HDMI 端子とステレオスピーカーを搭載したこのディスプレイは、魅力的な選択肢となるでしょう。 さらに詳細をみる
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SmartControl Lite 搭載液晶モニター
色鮮やかな高品質 LED 映像
ステレオスピーカー搭載
広視野角と高いコントラストレベルを実現する MVA ディスプレイ
フィリップスの MVA LED ディスプレイは、高度なマルチドメイン化によるバーティカルアライメント（垂直配向）テクノロジーを採用し、極めて鮮明で明るい画像向けに非常に高いスタティックコントラスト比を実現します。このディスプレイは、標準的なオフィス用途はもちろんのこと、特に写真、ウェブ、映画の閲覧や、ゲームプレイ、要求の厳しいグラフィックス系用途に最適です。最適化されたピクセル管理テクノロジーにより 178/178 度の超広視野角を提供し、画像をくっきりと表示します。
マルチメディア用内蔵ステレオスピーカー
1 組の高品質ステレオスピーカーがディスプレイデバイスに組み込まれています。スピーカーが見える前方放射型、見えない下方放射型、上方放射型、後方放射型など、モデルとデザインにより異なります。
リッチブラック（混色の黒）の細部の表示に対応する SmartContrast
SmartContrast は、表示するコンテンツを分析するフィリップスのテクノロジーです。色の調整やバックライトの強度の抑制を自動的に行い、デジタルの画像やビデオの品質を高めたり、色合いが暗いゲームをプレイしたりする場合にコントラストを動的に調整します。エコノミーモードの選択時には、日常的なオフィスアプリケーションと省エネに適した表示になるように、コントラストを調整し、バックライトを微調整します。
細部までくっきり再現する 16:9 フル HD ディスプレイ
画質は重要です。従来のディスプレイも高品質を提供していますが、期待されているのはそれ以上のものです。このディスプレイは、高性能フル HD 解像度（1920 x 1080）を備えています。細部までくっきり再現するフル HD に、高輝度で驚異のコントラストにリアルなカラーを組み合わせ、現実さながらの画像が期待できます。
フル HD エンターテインメントを楽しめる HDMI 対応
HDMI 対応デバイスは、High-Definition Multimedia Interface（HDMI）の入力を受け付けるために必要なすべてのハードウェアを装備しています。1 本の HDMI ケーブルを通じて、PC または AV の任意のソースから高品質のデジタルビデオとオーディオを送信することが可能になります（セットトップボックス、DVD プレイヤー、A/V 受信機、ビデオカメラを含む）。
SmartControl Lite により、ディスプレイパフォーマンスの調整が簡単に
SmartControl Lite は、3D アイコンで操作する次世代の GUI モニターコントロールソフトウェア技術です。SmartControl Lite により、色、明るさ、スクリーンキャリブレーション、マルチメディア、ID 管理など、モニターのほとんどのパラメーターをマウスで微調整することができるようになりました。
環境に配慮した水銀フリーのディスプレイ
LED バックライト搭載フィリップスモニターは、人間と動物に対して極めて毒性が高い天然物質の 1 つである水銀を含みません。したがって、製造から廃棄までのライフサイクルを通して、環境にやさしいディスプレイです。
技術仕様
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画像／表示
- Panel Size
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23.6 インチ／59.9 cm
- Aspect ratio
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16:9
- LCD panel type
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MVA LCD - ノングレアパネル
- Backlight type
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W-LED システム
- Pixel pitch
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0.272 x 0.272 mm
- Optimum resolution
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1920 x 1080 @ 60 Hz
- Brightness
-
250
cd/m²
- Display colors
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約 1677 万色
- Contrast ratio (typical)
-
3000:1
- SmartContrast
-
10,000,000:1
- Response time (typical)
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8 ミリ秒（GTG）*
- Viewing angle
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-
178º（横）／178º（縦）
-
C／R > 20 の場合
- Effective viewing area
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521.28（横） x 293.22（縦）
- Scanning Frequency
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30～83kHz（横）／56～76Hz（縦）
- sRGB
-
有
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コネクティビティー
- 信号入力
-
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VGA（アナログ）
-
DVI-D（デジタル、HDCP）
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HDMI（デジタル、HDCP）
- Sync Input
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- Audio (In/Out)
-
-
利便性
- Plug & Play Compatibility
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DDC/CI
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Mac OS X
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sRGB
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Windows 7
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Windows 8
- 内蔵オーディオ
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2.0W x 2
- User convenience
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-
自動／下
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明るさ／戻る
-
メニュー／OK
-
電源オン／オフ
-
音量／大
- OSD Languages
-
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ポルトガル語（ブラジル）
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チェコ語
-
オランダ語
-
英語
-
フィンランド語
-
フランス語
-
ドイツ語
-
ギリシャ語
-
ハンガリー語
-
イタリア語
-
日本語
-
韓国語
-
ポーランド語
-
ポルトガル語
-
ロシア語
-
スペイン語
-
簡体字中国語
-
スウェーデン語
-
トルコ語
-
繁体字中国語
-
ウクライナ語
- Other convenience
-
-
スタンド
- Tilt
-
-5/20
度
-
電源
- Power supply
-
- Off mode
-
0.3 W（typ.）
- On mode
-
21.51 W（typ.）（EnergyStar 6.0 テスト方式）
- Standby mode
-
0.5 W（typ.）
- Power LED indicator
-
-
稼働 - ホワイト
-
スタンバイモード- ホワイト（点滅）
-
質量／寸法
- スタンド使用時（mm）
-
551 x 420 x 220
mm
- Packaging in mm (WxHxD)
-
600 x 415 x 118
mm
- Product without stand (mm)
-
551 x 344 x 52
mm
-
重量
- Product with packaging (kg)
-
4.76
kg
- Product with stand (kg)
-
3.66
kg
- Product without stand (kg)
-
3.22
kg
-
動作条件
- Altitude
-
動作時：12,000 フィート（3,658 m）、非動作時：40,000 フィート（12,192 m）
- Temperature range (operation)
-
0～40°C
℃
- MTBF
-
30,000
時間
- Relative humidity
-
20～80％
％
- Temperature range (storage)
-
-20～60°C
℃
-
耐久性
- Environmental and energy
-
-
EnergyStar 6.0
-
RoHS
-
水銀フリー
- Recyclable packaging material
-
100
％
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適合性および規格
- Regulatory Approvals
-
-
BSMI
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CE マーク
-
cETLus
-
FCC Class B
-
GOST
-
PSB
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SASO
-
SEMKO
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TCO 認定
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TUV/ISO9241-307
-
WEEE
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J-Moss
-
PSE
-
VCCI
-
キャビネット
- Color
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ホワイト
- Finish
-
ヘアライン（フロントベゼル）／テクスチャー（リアカバー）
- HDMI ケーブルは、地域およびモデルによって異なります。
- 応答時間値は SmartResponse に相当
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