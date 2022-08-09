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販売終了

SmartControl Lite 搭載液晶モニター

243V5QHABA/11

4

| (24) レビュー | 90% のがこの製品を推奨

色鮮やかな高品質 LED 映像

このフィリップスディスプレイで、鮮やかな画質をお楽しみください。HDMI 端子とステレオスピーカーを搭載したこのディスプレイは、魅力的な選択肢となるでしょう。

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ステレオスピーカー搭載

色鮮やかな高品質 LED 映像

  • V Line

  • 23.6 インチ／59.9 cm

広視野角と高いコントラストレベルを実現する MVA ディスプレイ

広視野角と高いコントラストレベルを実現する MVA ディスプレイ

フィリップスの MVA LED ディスプレイは、高度なマルチドメイン化によるバーティカルアライメント（垂直配向）テクノロジーを採用し、極めて鮮明で明るい画像向けに非常に高いスタティックコントラスト比を実現します。このディスプレイは、標準的なオフィス用途はもちろんのこと、特に写真、ウェブ、映画の閲覧や、ゲームプレイ、要求の厳しいグラフィックス系用途に最適です。最適化されたピクセル管理テクノロジーにより 178/178 度の超広視野角を提供し、画像をくっきりと表示します。

マルチメディア用内蔵ステレオスピーカー

マルチメディア用内蔵ステレオスピーカー

1 組の高品質ステレオスピーカーがディスプレイデバイスに組み込まれています。スピーカーが見える前方放射型、見えない下方放射型、上方放射型、後方放射型など、モデルとデザインにより異なります。

SmartControl Lite により、ディスプレイパフォーマンスの調整が簡単に

SmartControl Lite は、3D アイコンで操作する次世代の GUI モニターコントロールソフトウェア技術です。SmartControl Lite により、色、明るさ、スクリーンキャリブレーション、マルチメディア、ID 管理など、モニターのほとんどのパラメーターをマウスで微調整することができるようになりました。

技術仕様

この製品に関するサポート

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レビュー

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4.0

5 中

24

レビュー

90%

のがこの製品を推奨

09/08/2022

日本

日本

確認済みの購入者

良いモニターです

使い始めてまだ日が浅いですがコストパフォーマンスもよく目にも優しい使いやすい良くできているモニターです。

はい、この製品をお勧めします

これは 243V5QHABA SmartControl Lite 搭載液晶モニター に対するレビューです

使用日 2021-07-09

はい、この製品をお勧めします

これは 243V5QHABA SmartControl Lite 搭載液晶モニター に対するレビューです

使用日 2021-07-09

15/06/2022

日本

日本

確認済みの購入者

コスパ良いです。

解像度、鮮明さ、起動、価格に比べて良いと思います。各事業所での仕事が多いのでこの機種を各所に置いてモバイルPCにて使っています。

気に入った点

鮮明で非常に見やすい。

気に入らない点

電源ケーブルと本体の差し込みが甘いようで少しの移動で通電しないときがある。

これは 243V5QHABA SmartControl Lite 搭載液晶モニター に対するレビューです

使用日 2021-05-15

これは 243V5QHABA SmartControl Lite 搭載液晶モニター に対するレビューです

使用日 2021-05-15

14/06/2022

日本

日本

確認済みの購入者

満足です

画面カラーが素晴らしい。2台を5年ほど使用していますがモニターについてイライラを感じる事がないので作業がスムースに進みます

はい、この製品をお勧めします

これは 243V5QHABA SmartControl Lite 搭載液晶モニター に対するレビューです

使用日 2020-06-13

はい、この製品をお勧めします

これは 243V5QHABA SmartControl Lite 搭載液晶モニター に対するレビューです

使用日 2020-06-13

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注釈

  1. HDMI ケーブルは、地域およびモデルによって異なります。

  2. 応答時間値は SmartResponse に相当