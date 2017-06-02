製品サポート

MyPhilips（製品登録・延長保証・ニュースレター）

すべてのシリーズ

  • 正面の製品写真
  • 主に使用される写真
  • その他の製品写真
  • プライマリ画像
  • 正面の製品写真
  • 主に使用される写真
  • その他の製品写真
  • プライマリ画像

販売終了

BrillianceSmartImage Game 搭載液晶モニター

242G5DJEB/11

4

| (1) レビュー | 100% のがこの製品を推奨

144Hz のゲーム用ディスプレイ

この進化したフィリップスゲーム用ディスプレイは、1 秒あたり最大 144 回、画面を再描画し、極めてスムーズですばらしい映像を実現します。SmartFrame では、画面の特定のエリアをハイライトできます。特別なゲームプリセットとリモートの Smart Keypad により、自在にコントロール可能です。

すべての特長を見る

144Hz のゲーム用ディスプレイ

  • 144Hz

  • 24 インチ（61 cm）

1 ミリ秒のリフレッシュを実現する高速ゲーム用 SmartResponse

SmartResponse はフィリップス独自オーバードライブテクノロジーです。この機能を有効にすると、振動、タイムラグ、ゴーストイメージのための高速のレスポンスタイムを必要とするゲームや動画などの特定の用途に合わせて、自動的にレスポンスタイムを調整します。

設定を保存できるゲーマーモード

極めてスムーズですばらしい映像を実現する 144Hz の更新レート

激しい競争のゲームをプレイする場合は、遅延のない極めてスムーズな画像が必要です。このフィリップスのディスプレイは、1 秒あたり最大 144 回画面の画像を描画します。標準のディスプレイの実質的に 2.4 倍の速さです。フレームレートが低いと、敵は画面をところどころジャンプするように表示され、照準を合わせるのが困難です。144Hz のフレームレートでは、画面上でのこのような致命的な画像の欠落がなく、敵の動きがとてもスムーズに表示され、簡単に照準を合わせることができます。入力遅延が極めて低く、画面のティアリングがないフィリップスのこのディスプレイは、完璧なゲームパートナーです。

技術仕様

この製品に関するサポート

よくある質問（FAQ）、取扱説明書、安全性に関する情報、ヒントを検索

レビュー

これらのレビューは Bazaarvoice によって管理されており、不正防止技術と人的解析によってサポートされている Bazaarvoice Authenticity Policy に準拠しています。詳細については、 をご確認ください。
商品レビューや星評価によるお客様の意見は、すべてのお客様にとって有益です。製品についてより詳しく知ることができ、購入の判断に役立ちます。オンラインまたは店舗で製品を購入したすべてのお客様がレビューを投稿できます。

4.0

5 中

1

レビュー

100%

のがこの製品を推奨

5
3
2
1

02/06/2017

日本

日本

確認済みの購入者

一瞬、映らなくなったかと思ったら次の日直っていた

タイトルの通りなのですが、PCを点けたままにしてディスプレイをオンオフしていたところ、あるタイミングでDVIが認識しなくなりました。 ただ、次の日正常に映るようになったので原因は不明です。 現状、そのまま使用しています。 なんたって、5年保証なので安心ですね。

はい、この製品をお勧めします

これは Brilliance 242G5DJEB SmartImage Game 搭載液晶モニター に対するレビューです

はい、この製品をお勧めします

これは Brilliance 242G5DJEB SmartImage Game 搭載液晶モニター に対するレビューです

ニュースレターを購読

  • ✓ フィリップスの最新情報をメールでお届け
  • ✓ 特別なオファーやキャンペーンのご案内
  • ✓ 製品モニターのご案内

フィリップス製品、サービス、イベント、プロモーションに関する（自分の嗜好や行動に基づいた）情報の受信を希望します。購読はいつでも簡単に中止することができます。

  • ✓ フィリップスの最新情報をメールでお届け
  • ✓ 特別なオファーやキャンペーンのご案内
  • ✓ 製品モニターのご案内
注釈

  1. このフィリップスのディスプレイでは、デュアルリンク DVI および DisplayPort コネクターで最大 144Hz のリフレッシュレートを達成することができます。お手元のグラフィックカードが 144Hz のリフレッシュレートに対応していることを確認し、最新のドライバーにアップデートしてください。

  2. 144Hz のパフォーマンスに関連するご質問は、カードの販売業者に直接お尋ねください。

  3. オプションの MHL 認定モバイルデバイスと MHL ケーブルが必要です（別売り）。互換性については、MHL デバイスのベンダーにお問い合わせください。

  4. ErP 省エネのスタンバイ／オフは、MHL 充電機能には使用できません。

  5. このフィリップスのディスプレイは MHL の認定を受けています。MHL デバイスが接続できない、または正常に機能しない場合は、ご使用になっている MHL デバイスの FAQ（よくあるご質問）を確認するか、販売業者に直接お問い合わせください。デバイスの製造業者が、正常に機能するためにそのブランド専用の MHL ケーブルまたはアダプターの購入を指定している場合があります。