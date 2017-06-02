販売終了
242G5DJEB/11
144Hz のゲーム用ディスプレイ
この進化したフィリップスゲーム用ディスプレイは、1 秒あたり最大 144 回、画面を再描画し、極めてスムーズですばらしい映像を実現します。SmartFrame では、画面の特定のエリアをハイライトできます。特別なゲームプリセットとリモートの Smart Keypad により、自在にコントロール可能です。
144Hz
24 インチ（61 cm）
SmartResponse はフィリップス独自オーバードライブテクノロジーです。この機能を有効にすると、振動、タイムラグ、ゴーストイメージのための高速のレスポンスタイムを必要とするゲームや動画などの特定の用途に合わせて、自動的にレスポンスタイムを調整します。
激しい競争のゲームをプレイする場合は、遅延のない極めてスムーズな画像が必要です。このフィリップスのディスプレイは、1 秒あたり最大 144 回画面の画像を描画します。標準のディスプレイの実質的に 2.4 倍の速さです。フレームレートが低いと、敵は画面をところどころジャンプするように表示され、照準を合わせるのが困難です。144Hz のフレームレートでは、画面上でのこのような致命的な画像の欠落がなく、敵の動きがとてもスムーズに表示され、簡単に照準を合わせることができます。入力遅延が極めて低く、画面のティアリングがないフィリップスのこのディスプレイは、完璧なゲームパートナーです。
4.0
5 中
1
レビュー
100%
のがこの製品を推奨
mazin5160
02/06/2017
日本
確認済みの購入者
一瞬、映らなくなったかと思ったら次の日直っていた
タイトルの通りなのですが、PCを点けたままにしてディスプレイをオンオフしていたところ、あるタイミングでDVIが認識しなくなりました。 ただ、次の日正常に映るようになったので原因は不明です。 現状、そのまま使用しています。 なんたって、5年保証なので安心ですね。
はい、この製品をお勧めします
これは Brilliance 242G5DJEB SmartImage Game 搭載液晶モニター に対するレビューです
はい、この製品をお勧めします
これは Brilliance 242G5DJEB SmartImage Game 搭載液晶モニター に対するレビューです
このフィリップスのディスプレイでは、デュアルリンク DVI および DisplayPort コネクターで最大 144Hz のリフレッシュレートを達成することができます。お手元のグラフィックカードが 144Hz のリフレッシュレートに対応していることを確認し、最新のドライバーにアップデートしてください。
144Hz のパフォーマンスに関連するご質問は、カードの販売業者に直接お尋ねください。
オプションの MHL 認定モバイルデバイスと MHL ケーブルが必要です（別売り）。互換性については、MHL デバイスのベンダーにお問い合わせください。
ErP 省エネのスタンバイ／オフは、MHL 充電機能には使用できません。
このフィリップスのディスプレイは MHL の認定を受けています。MHL デバイスが接続できない、または正常に機能しない場合は、ご使用になっている MHL デバイスの FAQ（よくあるご質問）を確認するか、販売業者に直接お問い合わせください。デバイスの製造業者が、正常に機能するためにそのブランド専用の MHL ケーブルまたはアダプターの購入を指定している場合があります。