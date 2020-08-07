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プライバシーモード搭載液晶モニター

242B1V/11

プライバシーモードで情報を保護

このフィリップスのモニターは、簡単に切り替え可能なプライバシーモードを搭載。煩わしいスクリーンプロテクターなしでプライバシーを保護できる統合ソリューションを実現します。機密または機微なデータをビジュアルハッキングから保護し、仕事の生産性を飛躍的に向上させます。

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プライバシーモードで情報を保護

  • B Line

  • 24（23.8 インチ／60.5 cm 対角）

  • 1920 x 1080（フル HD）

活字を読むのに最適な EasyRead モード

目に優しいローブルーモード

臨床研究では、紫外線が目に悪影響を与えるのと同じように、LED ディスプレイから発せられる短波長ブルーライトもまた、目に悪影響を与え、経時的に視力にも影響することが証明されています。目の健康を考えて開発されたフィリップスのローブルーモード設定では、スマートソフトウェアテクノロジーによって有害な短波長ブルーライトをカットします。

マルチメディア用内蔵ステレオスピーカー

マルチメディア用内蔵ステレオスピーカー

1 組の高品質ステレオスピーカーがディスプレイデバイスに組み込まれています。スピーカーが見える前方放射型、見えない下方放射型、上方放射型、後方放射型など、モデルとデザインにより異なります。

技術仕様

この製品に関するサポート

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注釈

  1. 「IPS」のマーク／商標およびテクノロジーの関連特許は、各所有者に所属します。

  2. 最大解像度は、HDMI 入力または DP 入力のいずれかで有効です。

  3. 応答時間値は SmartResponse に相当

  4. プライバシーモード有効時の最大輝度は 180 cd/m2 です

  5. NTSC 領域（CIE1976）

  6. sRGB 領域（CIE 1931）

  7. 急速充電は USB BC 1.2 規格に準拠

  8. EPEAT レーティングは、フィリップスが製品を登録している国でのみ有効です。お住まいの国における登録状況については、https://www.epeat.net/ でご確認ください。

  9. 実際のモニターは図と異なる場合があります。