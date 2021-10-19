242B1H/11
クリアなビジョンで効率アップ
Windows Hello 対応のセキュアなポップアップ Web カメラを搭載したこのフィリップスモニターは、パーソナライズされた高度なセキュリティを提供します。生産性の向上と環境への配慮を実現する機能を搭載。TUV 認証の目にやさしい機能が目の疲れを軽減します。
B Line
24（23.8 インチ／60.5 cm 対角）
1920 x 1080（フル HD）
PowerSensor は組み込み型の「人センサー」です。無害の赤外線信号を発信・受信して、ユーザーの在席を確認し、ユーザーが机から離れている時には自動的にモニターの明るさを落とします。それによって、電力消費量を最大 70％ 節約し、モニターの寿命を延ばします。
LightSensor はスマートセンサーを採用しており、室内照明の状態に応じて画像輝度を調節し、完璧な鮮明度の画像を最小限の電力で表示します。
IPS ディスプレイは、178/178 度の超広視野角を実現する先進テクノロジーを採用し、ほぼどの角度からでもディスプレイを見ることができるうえ、90 度のピボットモードにも対応しています。IPS ディスプレイは、標準的な TN パネルと異なり、画像を鮮やかな色彩でくっきりと表示します。このため、写真、映画、ウェブブラウズだけでなく、色の正確性や一貫した明るさを常に求める専門用途にも最適です。
アワード
5.0
5 中
1
レビュー
100%
のがこの製品を推奨
GRUNPY80
19/10/2021
한국
確認済みの購入者
제품은 상당히 좋습니다.
제가 필요로 하던 기능이 있어서 좋고 색감도 선명하고 좋습니다. QHD해상도,IPS패널,카메라기능, USB허브, 성능이 그리좋지않지만 스피커도 포함이고 만족합니다. 단지 브랜드로고가 크롬코딩인데 벗겨져 왔어요. 문제되는건 아니라 그냥사용합니다. 그리고 사람인지 기능인지 자리떠나면 화면이 꺼지는데 가끔 의자를 밀어넣고 일어나면 사람으로 인지해서인지 화면이 안꺼져요ㅜㅜ. 이기능이 어떨땐 더불편하기도 하구요(뒤로 약간 물러나서 동영상보려고 하면 꺼짐)
気に入った点
가격대비 성능이 좋아요
気に入らない点
거의없어요
はい、この製品をお勧めします
これは Monitor 275B1H Windows Hello 웹캠 탑재 LCD 모니터 に対するレビューです
使用日 2021-09-19
はい、この製品をお勧めします
これは Monitor 275B1H Windows Hello 웹캠 탑재 LCD 모니터 に対するレビューです
使用日 2021-09-19
「IPS」のマーク／商標およびテクノロジーの関連特許は、各所有者に所属します。
最大解像度は、HDMI 入力または DP 入力のいずれかで有効です。
応答時間値は SmartResponse に相当
NTSC 領域（CIE1976）
sRGB 領域（CIE 1931）
急速充電は USB BC 1.2 規格に準拠
EPEAT レーティングは、フィリップスが製品を登録している国でのみ有効です。お住まいの国における登録状況については、https://www.epeat.net/ でご確認ください。
実際のモニターは図と異なる場合があります。