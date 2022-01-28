販売終了
241B7QUPBEB/11
USB-C ドッキングモニターで
シンプルな USB-C 接続と極めてクリアな IPS 画像を実現。USB-C コネクター付きフィリップス B Line モニターは、ノート PC をケーブル 1 本で簡単に接続、フル HD IPS ディスプレイでデータやビデオを鮮明に再現します。また、ノート PC の充電も可能です。
B Line
24（23.8 インチ／60.5 cm 対角）
1920 x 1080（フル HD）
スリムで裏表の区別のないコネクターが付いた新しい USB 3.1 Type-C ケーブルは 1 本で簡単な接続を実現します。USB 3.1 は USB 2.0 の 20 倍のデータ速度を誇り、いまだかつてないスピードで HDD から PC にデータを転送可能です。すべての周辺機器を 1 本のケーブルでノート PC に接続し、ドックとしてモニターに簡単に接続できます。PC からモニターへの高解像度ビデオ出力も簡単です。さらに、USB-C ならモニターからノート PC に電源供給したり、充電することもできるため、電源ケーブルは不要です。
フィリップスの新型ディスプレイは、縁を極限まで狭くすることにより視界を邪魔する面積を最小限にして、表示サイズの最大化を可能にしています。ゲーム、グラフィックデザイン、プロフェッショナルアプリケーションなど、マルチディスプレイやタイリングのセットアップに特に適しており、1 つの大型ディスプレイの感覚で使用できます。
SmartErgoBase は、人間工学に基づいたディスプレイの快適さを提供し、ケーブル管理を可能にするモニターベースです。このベースは、モニターの位置を人にやさしい高さ、回転、傾きに調整して最大限の快適さを提供し、長時間の作業による肉体的な緊張を軽減します。また、ケーブルの散らかりを防ぐケーブル管理により、すっきりと整理された仕事のしやすい作業環境を作ります。
3.0
5 中
2
レビュー
Planner
28/01/2022
New Zealand
確認済みの購入者
The product complies with the HO requirements
In the home office you need the same quality gear as what the corporate office uses and it has to compatible with the work laptop being used in both places. The Phillips complies with the requirement to double as office at home. With bubbles in the office you can split staff so some work in the office and some work at home and swop days to keep Covid out
気に入った点
The same as the gear in the corporate office-- technicians can assist in both places
気に入らない点
It is expensive to double your office where you have to pay for gear out of your own pocket
はい、この製品をお勧めします
これは Brilliance 241B7QPJKEB LCD monitor with PowerSensor に対するレビューです
使用日 2020-01-28
はい、この製品をお勧めします
これは Brilliance 241B7QPJKEB LCD monitor with PowerSensor に対するレビューです
使用日 2020-01-28
SantoD
05/04/2022
Australia
Unable to connect to Laptop via Usb-C
I bought it as a dockin station, but the connection via usb-c doesn't work for video signal, battery charge or lan. This product sucks.
これは 241B7QUPBEB FHD LCD monitor with USB-C dock に対するレビューです
使用日 2022-03-05
これは 241B7QUPBEB FHD LCD monitor with USB-C dock に対するレビューです
使用日 2022-03-05
「IPS」のマーク／商標およびテクノロジーの関連特許は、各所有者に所属します。
USB-C ビデオ転送には、お使いのノート PC またはデバイスで USB-C DP Alt モードへの対応が必要
USB-C の電源供給および充電機能については、お使いのノート PC／デバイスが USB-C 標準の電源供給仕様に対応している必要があります。詳細は、ノート PC のユーザーマニュアルを参照していただくか、メーカーまでお問い合わせください。
インターネットを介したアクティビティ（画面シェア、ビデオやオーディオのオンラインストリーミングなど）は、ネットワークパフォーマンスに影響を及ぼします。お使いのハードウェア、ネットワーク帯域幅、ネットワークパフォーマンスによって、オーディオやビデオの全体的な品質が決まります。
最大解像度は、HDMI、DP、または USB-C 入力のいずれかで有効です。
応答時間値は SmartResponse に相当
NTSC 領域（CIE1976）
sRGB 領域（CIE 1931）
イーサネット接続が遅く感じられる場合は、OSD メニューで USB 3.0 以上（LAN 速度 1G に対応）を選択してください。
EPEAT レーティングは、フィリップスが製品を登録している国でのみ有効です。お住まいの国における登録状況については、https://www.epeat.net/ でご確認ください。
図示されているノート PC、キーボード、マウスは説明目的で、製品に付属しているわけではありません。
実際のモニターは図と異なる場合があります。