液晶ディスプレイが現在3代目ですが、最近映像の映りが悪くなり部品も修理部品がないので買い替えることに今回しました。PHILIPSの液晶ディスプレイを選ぶ前にどこのものにしようか迷いましたが、インチを大きくすると価格が上がるので、同じ23インチで探していてちょうどいいものがなくて調べて設定も調整もしやすいものを選んで決めて購入したメーカも決まました、注文して翌日に届きました、早速付属品や説明書を読んで使用方法と設定方法を確認できました。珍しいことにユーザーディスクが付属していて簡易説明書だけではわからない取扱説明書とドライバーをメーカーからダウンロードできるようになっていてとてもいいです。Windows10なので、ドライバーはほとんどの部品が不要ですが、英語のUSKとUSAの両方から選べるようですが、翻訳されたとき少し違う程度ですが、使用する地域で地域を選んで設定して自動で調整されるようです。これで、原因不明の映像が映らなくなる状態のストレスから解放されます。液晶ディスプレイ保護フイルムを購入したので届いてから使用しようと思いますどこまで設定して調整できるか楽しみです。