販売終了
234E5EDSB/11
SoftBlue テクノロジー
ユーザーにやさしい設計：エレガントな新しいフィリップス E Line モニターは、新技術 SoftBlue テクノロジーを採用。目を保護しながら鮮やかでカラフルな画像を実現します。
E Line
23 インチ（58.4 cm）
1920 x 1080（フル HD）
SoftBlue LED テクノロジーは、ディスプレイに表示される色や画像に影響を与えずに、有害な短波ブルーライトを低減できるスマートテクノロジーを採用しています。SoftBlue LED テクノロジーが有害なブルーライトを低減することは、試験業界における国際的なトップ企業の TUV Rheinland によって認証されています。
AH-IPS ディスプレイは、178/178 度の超広視野角を実現する先進テクノロジーを採用し、ほぼどの角度からでもディスプレイを見ることができます。AH-IPS ディスプレイは、標準的な TN パネルと異なり、画像を鮮やかな色彩でくっきりと表示します。このため、写真、映画、ウェブの閲覧だけでなく、色の正確性や一貫した明るさを常に求める専門用途にも最適です。
画質は重要です。従来のディスプレイも高品質を提供していますが、期待されているのはそれ以上のものです。このディスプレイは、高性能フル HD 解像度（1920 x 1080）を備えています。細部までくっきり再現するフル HD に、高輝度で驚異のコントラストにリアルなカラーを組み合わせ、現実さながらの画像が期待できます。
アワード
3.8
5 中
43
レビュー
まさオー
05/08/2019
日本
確認済みの購入者
簡易で気をてらったところもなく安心デザインです。
設置デスクが小型のため、丸い置き台は当方のデスクには不向きでした。 画質、調整に関しては満足しています。
はい、この製品をお勧めします
これは 224E5EDSB SoftBlue テクノロジー搭載液晶モニター に対するレビューです
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徳川家達
05/07/2018
日本
液晶ディスプレイ買換え
液晶ディスプレイが現在3代目ですが、最近映像の映りが悪くなり部品も修理部品がないので買い替えることに今回しました。PHILIPSの液晶ディスプレイを選ぶ前にどこのものにしようか迷いましたが、インチを大きくすると価格が上がるので、同じ23インチで探していてちょうどいいものがなくて調べて設定も調整もしやすいものを選んで決めて購入したメーカも決まました、注文して翌日に届きました、早速付属品や説明書を読んで使用方法と設定方法を確認できました。珍しいことにユーザーディスクが付属していて簡易説明書だけではわからない取扱説明書とドライバーをメーカーからダウンロードできるようになっていてとてもいいです。Windows10なので、ドライバーはほとんどの部品が不要ですが、英語のUSKとUSAの両方から選べるようですが、翻訳されたとき少し違う程度ですが、使用する地域で地域を選んで設定して自動で調整されるようです。これで、原因不明の映像が映らなくなる状態のストレスから解放されます。液晶ディスプレイ保護フイルムを購入したので届いてから使用しようと思いますどこまで設定して調整できるか楽しみです。
はい、この製品をお勧めします
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kano622
02/04/2018
日本
確認済みの購入者
申し分なし
従来使っていたPCのディスプレイが壊れたので、代替品として購入。仕事の納期の関係もあり、急いでいたのでざっと機能と価格だけで購入したのだが、シンプルでムダがなく、コスパ的にも申し分なかった。
はい、この製品をお勧めします
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このフィリップスのディスプレイは MHL の認定を受けています。MHL デバイスが接続できない、または正常に機能しない場合は、ご使用になっている MHL デバイスの FAQ（よくあるご質問）を確認するか、販売業者に直接お問い合わせください。デバイスの製造業者が、正常に機能するためにそのブランド専用の MHL ケーブルまたはアダプターの購入を指定している場合があります。
オプションの MHL 認定モバイルデバイスと MHL ケーブルが必要です（別売り）。互換性については、MHL デバイスのベンダーにお問い合わせください。
ErP 省エネのスタンバイ／オフは、MHL 充電機能には使用できません。
MHL 対応製品の一覧については、www.mhlconsortiun.org を参照してください
「IPS」のマーク／商標およびテクノロジーの関連特許は、各所有者に所属します。
スマートな応答時間は、GtG または GtG（BW）テストによる最適値です。