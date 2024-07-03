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Business monitor液晶モニター(スタンド無し)

22B2N2100L/11

毎日の効率をスマートに向上

日々の業務をより効率的にサポートするこのモニターは、必要な機能はもちろん、100Hz のリフレッシュレート、SoftBlue、ちらつき防止、VESA マウントなど、際立つ特長も備えています。

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毎日の効率をスマートに向上

  • 2000 シリーズ

  • 22（21.5 インチ／54.6 cm 対角）

  • 1920 x 1080（フル HD）

ワイドアングル表示により、高画質を実現する VA ディスプレイ

ワイドアングル表示により、高画質を実現する VA ディスプレイ

フィリップスの VA LED ディスプレイは、高度なマルチドメイン化によるバーティカルアライメント（垂直配向）テクノロジーを採用し、極めて鮮明で明るい画像向けに非常に高いスタティックコントラスト比を実現します。このディスプレイは、標準的なオフィス用途はもちろんのこと、特に写真、ウェブの閲覧、映画、ゲーム、要求の厳しいグラフィックス系用途に最適です。最適化されたピクセル管理テクノロジーにより 178/178 度の超広視野角を提供し、画像をくっきりと表示します。

細部までくっきり再現する 16:9 フル HD ディスプレイ

細部までくっきり再現する 16:9 フル HD ディスプレイ

画質は重要です。従来のディスプレイも高品質を提供していますが、期待されているのはそれ以上のものです。このディスプレイは、高性能フル HD 解像度（1920 x 1080）を備えています。細部までくっきり再現するフル HD に、高輝度で驚異のコントラストにリアルなカラーを組み合わせ、現実さながらの画像が期待できます。

100Hz のリフレッシュレート：極めてスムーズな画像を実現

100Hz のリフレッシュレート：極めてスムーズな画像を実現

このフィリップスディスプレイは、毎秒最大 100 回のリフレッシュレートを実現。一般的なモニターをはるかに上回るスピードで、画面上の動きを驚くほどスムーズに描写します。瞬時に感じられる視覚的な違いが、より快適で没入感のある映像体験をお届けします。

技術仕様

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注釈

  1. 応答時間値は SmartResponse に相当

  2. Adobe RGB および DCI-P3 範囲（CIE1976）、sRGB 領域（CIE1931）、NTSC 領域（CIE1976）。

  3. インターネットを介したアクティビティ（画面シェア、ビデオやオーディオのオンラインストリーミングなど）は、ネットワークパフォーマンスに影響を及ぼします。お使いのハードウェア、ネットワーク帯域幅、ネットワークパフォーマンスによって、オーディオやビデオの全体的な品質が決まります。

  4. EPEAT レーティングは、フィリップスが製品を登録している国でのみ有効です。お住まいの国における登録状況については、https://www.epeat.net/ でご確認ください。

  5. 実際のモニターは図と異なる場合があります。

  6. このリーフレットに記載されている製品およびアクセサリーは、国および地域によって異なる場合があります。