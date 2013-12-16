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SmartControl Lite 搭載液晶モニター

223V5LHSW/11

色鮮やかな高品質 LED 映像

このフィリップスディスプレイで、鮮明な LED 画質をお楽しみください。HDMI 端子と SmartControl Lite を搭載したこのディスプレイは、魅力的な選択肢となるでしょう。

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色鮮やかな高品質 LED 映像

  • V Line

  • 21.5"（54.6 cm）

鮮やかな色彩を実現する LED 技術

フル点灯までの起動時間が短く、点灯後は安定した明るさを維持するホワイト LED を搭載しています。LED は減光の制御に優れ、高いコントラスト比を実現するほか、画面全体の明るさが均一なため、色の再現性にも優れています。また水銀が含まれておらず、リサイクルや廃棄処理が可能な環境に優しいデバイスです。

SmartControl Lite により、ディスプレイパフォーマンスの調整が簡単に

SmartControl Lite は、3D アイコンで操作する次世代の GUI モニターコントロールソフトウェア技術です。SmartControl Lite により、色、明るさ、スクリーンキャリブレーション、マルチメディア、ID 管理など、モニターのほとんどのパラメーターをマウスで微調整することができるようになりました。

リッチブラック（混色の黒）の細部の表示に対応する SmartContrast

リッチブラック（混色の黒）の細部の表示に対応する SmartContrast

SmartContrast は、表示するコンテンツを分析するフィリップスのテクノロジーです。色の調整やバックライトの強度の抑制を自動的に行い、デジタルの画像やビデオの品質を高めたり、色合いが暗いゲームをプレイしたりする場合にコントラストを動的に調整します。エコノミーモードの選択時には、日常的なオフィスアプリケーションと省エネに適した表示になるように、コントラストを調整し、バックライトを微調整します。

技術仕様

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