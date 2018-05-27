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液晶モニター

221S8LDSB/11

ビジネス効率を高める

フィリップスの S Line モニターでビジネス効率を高めましょう。ちらつき防止やローブルーモードなどの目にやさしい機能により、生産性を向上させることができます。

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高い信頼性と本質要素

ビジネス効率を高める

  • S Line

  • 22（21.5 インチ／54.6 cm 対角）

  • 1920 x 1080（フル HD）

画像設定の最適化が簡単な SmartImage

SmartImage は、画面に表示されるコンテンツを分析してディスプレイのパフォーマンスを最適化するフィリップス独自の最先端テクノロジーです。使いやすいインターフェイスでは、オフィス、写真、映画、ゲーム、エコノミーなど、用途に合わせて各種モードを選択できます。コントラスト、彩度、鮮明度が選択内容に応じて動的に最適化され、究極的なディスプレイパフォーマンスを実現します。エコノミーモードを選択すると、電力消費量が大きく削減されます。すべてがボタンを 1 つ押すだけでリアルタイムに実行されます。

HDMI による汎用的なデジタル接続

HDMI による汎用的なデジタル接続

HDMI 対応デバイスは、High-Definition Multimedia Interface（HDMI）の入力を受け付けるために必要なすべてのハードウェアを装備しています。1 本の HDMI ケーブルを通じて、PC または AV の任意のソースから高品質のデジタルビデオとオーディオを送信することが可能になります（セットトップボックス、DVD プレイヤー、A/V 受信機、ビデオカメラを含む）。

PVC-BFR フリーのハウジング

このフィリップスモニターハウジングには、窒素化難燃剤とポリ塩化ビニルが使用されていません（PVC-BFR フリー）。

技術仕様

この製品に関するサポート

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注釈

  1. 応答時間値は SmartResponse に相当

  2. 実際のモニターは図と異なる場合があります。