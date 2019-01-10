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ビジネス効率を高める
フィリップスの S Line モニターでビジネス効率を高めましょう。ちらつき防止やローブルーモードなどの目にやさしい機能により、生産性を向上させることができます。
S Line
22（21.5 インチ／54.6 cm 対角）
1920 x 1080（フル HD）
フィリップスは持続可能で環境にやさしい素材をモニターに使用しています。本体のプラスチック製部品、金属製シャーシ部品、梱包素材のすべてが 100％リサイクル可能です。一部のモデルでは、最大 65％に再生プラスチックを使用しており、廃棄物削減を実現しています。RoHS 規格を厳守することにより鉛や水銀などの有毒物質を持続的に削減、排除します。また、ディスプレイのハウジングには PVC/BFR フリー素材を使用しています。詳細は、http://www.asimpleswitch.com/global/ のフィリップスをご覧ください。
1 組の高品質ステレオスピーカーがディスプレイデバイスに組み込まれています。スピーカーが見える前方放射型、見えない下方放射型、上方放射型、後方放射型など、モデルとデザインにより異なります。
LED バックライトスクリーンでは、明るさのコントロール方法により、目の疲れの原因となるちらつきが発生する場合があります。フィリップスのちらつき防止テクノロジーは、まったく新しい方法によって明るさを調整して、ちらつきを軽減することで、快適な視聴を可能にします。
レビュー
応答時間値は SmartResponse に相当
EPEAT レーティングは、フィリップスが製品を登録している国でのみ有効です。お住まいの国における登録状況については、https://www.epeat.net/ でご確認ください。
実際のモニターは図と異なる場合があります。