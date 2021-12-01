正確な映像と色彩を実現するIPS LED広視野角テクノロジー

IPSディスプレイは、178/178度の超広視野角を実現する先進技術を採用しており、ほぼあらゆる角度から画面を見ることができます。標準的なTNパネルとは異なり、IPSディスプレイは鮮やかな色彩で驚くほど鮮明な映像を表示します。写真、映画、ウェブ閲覧だけでなく、常に正確な色再現と均一な輝度が求められるプロフェッショナル用途にも最適です。