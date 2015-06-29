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BrillianceLED バックライト液晶モニター

19S4QAB/11

本質的な機能と効率の良いパフォーマンスで

25％リサイクル材料を使用し、PVC、BFR フリーのハウジングを採用したフィリップスディスプレイは、環境にやさしい高生産性を実現する理想的なディスプレイです。

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生産性を最大化

本質的な機能と効率の良いパフォーマンスで

  • S Line

  • 19 インチ（48.3 cm）

  • 1280 x 1024（SXGA）

IPS ADS ワイド表示テクノロジーで画像と色を正確に表現

IPS ADS ワイド表示テクノロジーで画像と色を正確に表現

IPS ディスプレイは、178/178 度の超広視野角を実現する先進テクノロジーを採用し、ほぼどの角度からでもディスプレイを見ることができます。IPS ディスプレイは、標準的な TN パネルと異なり、画像を鮮やかな色彩でくっきりと表示します。このため、写真、映画、ウェブの閲覧だけでなく、色の正確性や一貫した明るさを常に求める専門用途にも最適です。

目の疲れを軽減するちらつき防止テクノロジー

目の疲れを軽減するちらつき防止テクノロジー

LED バックライトスクリーンでは、明るさのコントロール方法により、目の疲れの原因となるちらつきが発生する場合があります。フィリップスのちらつき防止テクノロジーは、まったく新しい方法によって明るさを調整して、ちらつきを軽減することで、快適な視聴を可能にします。

マルチメディア用内蔵ステレオスピーカー

マルチメディア用内蔵ステレオスピーカー

1 組の高品質ステレオスピーカーがディスプレイデバイスに組み込まれています。スピーカーが見える前方放射型、見えない下方放射型、上方放射型、後方放射型など、モデルとデザインにより異なります。

技術仕様

この製品に関するサポート

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レビュー

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注釈

  1. 「IPS」のマーク／商標およびテクノロジーの関連特許は、各所有者に所属します。

  2. EPEAT レーティングは、フィリップスが製品を登録している国でのみ有効です。お住まいの国における登録状況については、https://www.epeat.net/ でご確認ください。

  3. 応答時間値は SmartResponse に相当