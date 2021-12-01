19S4QAB3/11
本質的な機能と効率の良いパフォーマンスで
25％リサイクル材料を使用し、PVC、BFR フリーのハウジングを採用したフィリップスディスプレイは、環境にやさしい高生産性を実現するために理想的なディスプレイです。
S Line
19 インチ（48.3 cm）
1280 x 1024（SXGA）
IPSディスプレイは、178/178度の超広視野角を実現する先進技術を採用しており、ほぼあらゆる角度から画面を見ることができます。標準的なTNパネルとは異なり、IPSディスプレイは鮮やかな色彩で驚くほど鮮明な映像を表示します。写真、映画、ウェブ閲覧だけでなく、常に正確な色再現と均一な輝度が求められるプロフェッショナル用途にも最適です。
LEDバックライト画面では輝度の制御方法により、画面のちらつきが目の疲れを引き起こすことがあります。Philipsのフリッカーフリーテクノロジーは、新しい方式で輝度を調整してちらつきを抑え、より快適な視聴を実現します。
ディスプレイ機器に高品質なステレオスピーカーを1組内蔵しています。モデルやデザインに応じて、前面から見えるタイプのほか、底面、上面、背面などに配置された外から見えないタイプがあります。
レビュー
「IPS」のマーク／商標およびテクノロジーの関連特許は、各所有者に所属します。
応答時間値は SmartResponse に相当