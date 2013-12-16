17S4LSW/11
環境にやさしい高生産性
リサイクル材料を使用し、PVC BFR フリーのハウジングを採用したフィリップス LED バックライトモニターは、環境にやさしい高生産性を実現する理想的なディスプレイです
S Line
17 インチ（43.2 cm）
1280 x 1024（SXGA）
フル点灯までの起動時間が短く、点灯後は安定した明るさを維持するホワイト LED を搭載しています。LED は減光の制御に優れ、高いコントラスト比を実現するほか、画面全体の明るさが均一なため、色の再現性にも優れています。また水銀が含まれておらず、リサイクルや廃棄処理が可能な環境に優しいデバイスです。
SmartPower は、画面の画像の内容を動的に分析して省エネを実現する人口知能テクノロジーです。バックライトの強度を自動的に抑制、プリセットすることにより、最大 50％まで消費電力を押さえることができ、エネルギーコストを大幅に低減することが可能です。
LED バックライト搭載フィリップスモニターは、人間と動物に対して極めて毒性が高い天然物質の 1 つである水銀を含みません。したがって、製造から廃棄までのライフサイクルを通して、環境にやさしいディスプレイです。
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