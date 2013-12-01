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    Brilliance 液晶モニター、LED バックライト

    17S4LSB/11

    全体的なレーティング / 5
    • レビュー

    環境にやさしい高生産性

    リサイクル材料を使用し、PVC BFR フリーのハウジングを採用したフィリップス LED バックライトモニターは、環境にやさしい高生産性を実現する理想的なディスプレイです

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    Brilliance 液晶モニター、LED バックライト

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    環境にやさしい高生産性

    省エネルギーの LED ディスプレイ

    • S Line
    • 17 インチ（43.2 cm）
    • 1280 x 1024（SXGA）
    ラボ品質の画像を提供する TrueVision

    ラボ品質の画像を提供する TrueVision

    TrueVision は、モニター表示のテストおよび調整に高度なアルゴリズムを採用したフィリップス独自のテクノロジーです。工場から出荷されたモニターすべてがカラーと画質の一貫性を保つように微調整されているのはフィリップスだけです。

    リッチブラック（混色の黒）の細部表示を向上させる SmartContrast

    リッチブラック（混色の黒）の細部表示を向上させる SmartContrast

    SmartContrast は、表示するコンテンツを分析するフィリップスのテクノロジーです。色の調整やバックライトの強度の抑制を自動的に行い、デジタルの画像やビデオの品質を高めたり、色合いが暗いゲームをプレイしたりする場合にコントラストを動的に調整します。エコノミーモードの選択時には、日常的なオフィスアプリケーションと省エネに適した表示になるように、コントラストを調整し、バックライトを微調整します。

    画像設定の最適化が簡単な SmartImage

    画像設定の最適化が簡単な SmartImage

    SmartImage は、画面に表示されるコンテンツを分析してディスプレイのパフォーマンスを最適化するフィリップス独自の最先端テクノロジーです。使いやすいインターフェイスでは、オフィス、写真、映画、ゲーム、エコノミーなど、用途に合わせて各種モードを選択できます。コントラスト、彩度、鮮明度が選択内容に応じて動的に最適化され、究極的なディスプレイパフォーマンスを実現します。エコノミーモードを選択すると、電力消費量が大きく削減されます。すべてがボタンを 1 つ押すだけでリアルタイムに実行されます。

    省電力で自然な色を再現する LED テクノロジー

    フル点灯までの起動時間が短く、点灯後は安定した明るさを維持するホワイト LED を搭載しています。LED は減光の制御に優れ、高いコントラスト比を実現するほか、画面全体の明るさが均一なため、色の再現性にも優れています。また水銀が含まれておらず、リサイクルや廃棄処理が可能な環境に優しいデバイスです。

    SmartPower：最大 50％省エネ

    SmartPower は、画面の画像の内容を動的に分析して省エネを実現する人口知能テクノロジーです。バックライトの強度を自動的に抑制、プリセットすることにより、最大 50％まで消費電力を押さえることができ、エネルギーコストを大幅に低減することが可能です。

    水銀含有量ゼロ

    LED バックライト搭載フィリップスモニターは、人間と動物に対して極めて毒性が高い天然物質の 1 つである水銀を含みません。したがって、製造から廃棄までのライフサイクルを通して、環境にやさしいディスプレイです。

    パフォーマンスの調整が簡単な SmartControl

    ディスプレイのパフォーマンスと設定を微調整するための PC ソフトウェアです。ディスプレイ設定の調整には 2 つの選択肢があります。ディスプレイ自体のボタンを使用してディスプレイ画面のマルチレベルメニューをナビゲートする方法と、慣れ親しんだ方法でさまざまなディスプレイ設定を簡単に調整できるフィリップス SmartControl ソフトウェアを使用する方法です。

    PVC-BFR フリーのハウジング

    このフィリップスモニターハウジングには、窒素化難燃剤とポリ塩化ビニルが使用されていません（PVC-BFR フリー）。

    100％リサイクル可能な梱包

    フィリップスは持続可能で環境にやさしい素材をモニターに使用しています。本体のプラスチック製部品、金属製シャーシ部品、梱包素材のすべてが 100％リサイクル可能です。一部のモデルでは、最大 65％に再生プラスチックを使用しており、廃棄物削減を実現しています。RoHS 規格を厳守することにより鉛や水銀などの有毒物質を持続的に削減、排除します。また、ディスプレイのハウジングには PVC/BFR フリー素材を使用しています。詳細は、http://www.asimpleswitch.com/global/ のフィリップスをご覧ください。

    技術仕様

    • 画像／表示

      Panel Size
      17 インチ／43.2 cm
      Aspect ratio
      5:4
      LCD panel type
      TFT 液晶
      Backlight type
      W-LED システム
      Pixel pitch
      0.264 x 0.264 mm
      Optimum resolution
      1280 x 1024（60Hz の場合）
      Brightness
      250  cd/m²
      Display colors
      約 1677 万色
      Contrast ratio (typical)
      1,000:1
      SmartContrast
      20,000,000:1
      Response time (typical)
      5  ms
      Viewing angle
      • 170º（横）／160º（縦）
      • C/R > 10 の場合
      Picture enhancement
      SmartImage
      Effective viewing area
      337.92 x 270.33 mm
      Scanning Frequency
      30～83kHz（横）／56～75Hz（縦）
      sRGB
      Display Screen Coating
      アンチグレア、3H、ヘイズ 25％

    • コネクティビティー

      信号入力
      • DVI-D（デジタル、HDCP）
      • VGA（アナログ）
      Sync Input
      • 個別の同期
      • グリーンで同期

    • 利便性

      Plug & Play Compatibility
      • DDC/CI
      • Mac OS X
      • sRGB
      • Windows 8／7／Vista
      User convenience
      • SmartImage
      • 明るさ
      • SmartPower
      • メニュー
      • 電源オン／オフ
      OSD Languages
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      • 繁体字中国語
      • トルコ語
      • ウクライナ語
      Other convenience
      • Kensington ロック
      • VESA 取り付け金具（100 x 100 mm）
      Control software
      SmartControl Premium

    • スタンド

      Tilt
      -5/20  度

    • 電源

      ECO mode
      8 W（typ.）
      Power supply
      • 内蔵
      • 100～240VAC、50～60Hz
      Off mode
      0.2 W（typ.）
      On mode
      11.9 W（typ.）（EnergyStar 6.0 テスト方式）
      Standby mode
      0.2 W（typ.）
      Power LED indicator
      • 稼働 - ホワイト
      • スタンバイモード- ホワイト（点滅）

    • 質量／寸法

      スタンド使用時（mm）
      367 x 393 x 194  mm
      Packaging in mm (WxHxD)
      450 x 446 x 160  mm
      Product without stand (mm)
      367 x 319 x 65  mm

    • 重量

      Product with packaging (kg)
      4.94  kg
      Product with stand (kg)
      3.54  kg
      Product without stand (kg)
      3.14  kg

    • 動作条件

      Altitude
      動作時：12,000 フィート（3,658 m）、非動作時：40,000 フィート（12,192 m）
      Temperature range (operation)
      0～40°C  ℃
      MTBF
      30,000  時間
      Relative humidity
      20～80％  ％
      Temperature range (storage)
      -20～60°C  ℃

    • 耐久性

      Environmental and energy
      • EnergyStar 6.0
      • RoHS
      Recyclable packaging material
      100  ％
      Specific Substances
      • PVC／BFR フリーのハウジング
      • 水銀フリー

    • 適合性および規格

      Regulatory Approvals
      • BSMI
      • CE マーク
      • cETLus
      • FCC Class B
      • GOST
      • SASO
      • SEMKO
      • TUV Ergo
      • TUV/GS
      • WEEE
      • グリーン購入法
      • J-Moss
      • VCCI
      • TCO 認定

    • キャビネット

      Finish
      独特の質感
      Foot
      ブラック
      Front bezel
      ブラック
      Rear cover
      ブラック

    Badge-D2C

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