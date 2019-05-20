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SmartImage 搭載液晶モニター

170S9AW/11

ビジネス効率を高める

フィリップスの S Line モニターでビジネス効率を高めましょう。縦横比 5:4 のディスプレイを必要とするソフトウェアとの互換性を維持しながら、限られたスペースにもフィットします。ちらつき防止やローブルーモードなどの目にやさしい機能により、作業がはかどります。

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信頼性と必要性

ビジネス効率を高める

  • S Line

  • 17 インチ（43.2 cm）

  • 1280 x 1024（SXGA）

目に優しいローブルーモード

目に優しいローブルーモード

臨床研究では、紫外線が目に悪影響を与えるのと同じように、LED ディスプレイから発せられる短波長ブルーライトもまた、目に悪影響を与え、経時的に視力にも影響することが証明されています。目の健康を考えて開発されたフィリップスのローブルーモード設定では、スマートソフトウェアテクノロジーによって有害な短波長ブルーライトをカットします。

目の疲れを軽減するちらつき防止テクノロジー

目の疲れを軽減するちらつき防止テクノロジー

LED バックライトスクリーンでは、明るさのコントロール方法により、目の疲れの原因となるちらつきが発生する場合があります。フィリップスのちらつき防止テクノロジーは、まったく新しい方法によって明るさを調整して、ちらつきを軽減することで、快適な視聴を可能にします。

活字を読むのに最適な EasyRead モード

活字を読むのに最適な EasyRead モード

技術仕様

この製品に関するサポート

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レビュー

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注釈

  1. 応答時間値は SmartResponse に相当

  2. NTSC 領域（CIE1976）

  3. sRGB 領域（CIE 1931）

  4. EPEAT レーティングは、フィリップスが製品を登録している国でのみ有効です。お住まいの国における登録状況については、https://www.epeat.net/ でご確認ください。

  5. 実際のモニターは図と異なる場合があります。