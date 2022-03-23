Business Monitor ポータブルモニター
パフォーマンス、適応性、外出先での作業
最新の軽量なフィリップスポータブルモニターは、毎日の生産性をサポートします。1 本の USB-C ケーブルで、共有やプレゼンテーションを簡単にセットアップしたり、デュアルスクリーンワークステーションによって外出先での生産性を向上させたりすることができます。 さらに詳細をみる
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Business Monitor ポータブルモニター
パフォーマンス、適応性、外出先での作業
- 3000 シリーズ
- 16（15.6 インチ／39.6 cm 対角）
- 1920 x 1080（フル HD）
1 本のケーブルでデュアルスクリーン表示とデバイスの充電が可能
このフィリップスモニターは、USB-C のみでビデオと電源に対応し、スマートフォンやノート PC で高解像度のビデオ視聴を実現できます。スリムで裏表の区別のない USB-C ケーブルを使用して、共有やプレゼンテーションを簡単にセットアップできます。USB-C ケーブル 1 本のみを使用するインテリジェントで柔軟性に優れた電源管理によって、対応デバイスへ直接電源供給が可能です。
マルチアングルスタンドでモニター角度を自在に調整
フィリップスのマルチアングルスタンドは 0～90 度の角度で曲げられます。柔軟性に優れているため、作業に合わせて快適な角度に調整できます。
軽量で折りたたみ式。持ち運びに便利
クリーンで持ち運びに便利なデュアルスクリーンワークステーションです。USB-C ケーブルはソフトでスムーズかつ柔軟性が高く、持ち運びが簡単でバッグに無理なく収納できます。
IPS LED ワイド表示テクノロジーで画像と色を正確に表現
IPS ディスプレイは、170/170 度の超広視野角を実現する先進テクノロジーを採用し、ほぼどの角度からでもディスプレイを見ることができます。IPS ディスプレイは、標準的な TN パネルと異なり、画像を鮮やかな色彩でくっきりと表示します。このため、写真、映画、ウェブの閲覧だけでなく、色の正確性や一貫した明るさを常に求める専門用途にも最適です。
細部までくっきり再現する 16:9 フル HD ディスプレイ
画質は重要です。従来のディスプレイも高品質を提供していますが、期待されているのはそれ以上のものです。このディスプレイは、高性能フル HD 解像度（1920 x 1080）を備えています。細部までくっきり再現するフル HD に、高輝度で驚異のコントラストにリアルなカラーを組み合わせ、現実さながらの画像が期待できます。
画像設定の最適化が簡単な SmartImage
SmartImage は、画面に表示されるコンテンツを分析してディスプレイのパフォーマンスを最適化するフィリップス独自の最先端テクノロジーです。使いやすいインターフェイスでは、オフィス、写真、映画、ゲーム、エコノミーなど、用途に合わせて各種モードを選択できます。コントラスト、彩度、鮮明度が選択内容に応じて動的に最適化され、究極的なディスプレイパフォーマンスを実現します。エコノミーモードを選択すると、電力消費量が大きく削減されます。すべてがボタンを 1 つ押すだけでリアルタイムに実行されます。
実物に近いカラフルな表現を実現するハイダイナミックレンジ（HDR）
ハイダイナミックレンジは今までとはまったく違う新しいビジュアル体験を提供します。驚異的な明るさ、他にはないコントラスト、魅惑的な色彩で、明るい部分はさらに明るく、暗い部分はより深く表現することにより、実物さながらのイメージを再現します。従来のディスプレイでは表現しきれなかった色を再現できるため、見る人を魅了し、感情を刺激するビジュアル体験を創造します。
目に優しいローブルーモードとちらつき防止
ローブルーモードとちらつき防止テクノロジーは、主にモニターを長時間見続けることが原因で発生する目の負担や疲れを軽減するために開発されました。
技術仕様
-
画像／表示
- Panel Size
-
15.6 インチ／39.6 cm
- Aspect ratio
-
16:9
- LCD panel type
-
IPS テクノロジー
- Backlight type
-
W-LED システム
- Pixel pitch
-
0.17925 x 0.17925 mm
- Brightness
-
250
cd/m²
- Display colors
-
約 1620 万色
- Color gamut (typical)
-
NTSC 46％*、sRGB 64％*
- Contrast ratio (typical)
-
700:1
- SmartContrast
-
50,000,000:1
- Response time (typical)
-
4 ミリ秒（GTG）*
- Viewing angle
-
-
170º（横）／170º（縦）
-
@ C/R > 10
- Picture enhancement
-
SmartImage
- Maximum resolution
-
1920 x 1080 @ 75 Hz
- Effective viewing area
-
344.16（横）x 193.59（縦）
- Scanning Frequency
-
水平モード：HDMI 30～140 kHz (H)、USB-C 30～85 kHz (H)／48～75 Hz (V)。垂直モード：30～150 kHz (H)／48～75 Hz (V)
- sRGB
-
有
- Flicker-free
-
有
- Pixel Density
-
141 PPI
- LowBlue Mode
-
有
- Display Screen Coating
-
アンチグレア、3H、ヘイズ 25％
- EasyRead
-
有
- HDR
-
HDR 10 対応
-
コネクティビティー
- Signal Input
-
micro HDMI 2.0 x 1、USB-C x 1（DisplayPort 1.4 モード、Power Delivery）
- Sync Input
-
個別の同期
- Audio (In/Out)
-
オーディオ出力
- HDCP
-
HDCP 1.4（HDMI／USB-C）、HDCP 2.2（HDMI／USB-C）
-
Power Delivery
- Version
-
USB PD バージョン 3.0
- USB-C（入力）
-
最大 65W（5V/3A、7V/3A、9V/3A、10V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3.25A）
- USB-C（出力）
-
最大 15W（5V/3A）
-
利便性
- Plug & Play Compatibility
-
- User convenience
-
-
SmartImage
-
入力
-
メニュー
-
電源オン／オフ
- OSD Languages
-
-
ポルトガル語（ブラジル）
-
チェコ語
-
オランダ語
-
英語
-
フランス語
-
フィンランド語
-
ドイツ語
-
ギリシャ語
-
ハンガリー語
-
イタリア語
-
日本語
-
韓国語
-
ポルトガル語
-
ポーランド語
-
ロシア語
-
簡体字中国語
-
スペイン語
-
スウェーデン語
-
繁体字中国語
-
トルコ語
-
ウクライナ語
- Other convenience
-
VESA マウント：有*
- Control software
-
SmartControl
-
スタンド
- Pivot
-
+90 度
- Tilt
-
0～90
度
-
電源
- ECO mode
-
5.5 W（typ.）
- Power supply
-
- Off mode
-
0.3 W（typ.）
- On mode
-
8.2 W（typ.）（EnergyStar テスト方式）
- Standby mode
-
0.3 W（typ.）
- Power LED indicator
-
-
稼働 - ホワイト
-
スタンバイモード- ホワイト（点滅）
-
質量／寸法
- Packaging in mm (WxHxD)
-
400 x 281 x 103
mm
- Product with stand(max height)
-
359 x 232 x 119
mm
-
重量
- Product with packaging (kg)
-
2.45
kg
- Product with stand (kg)
-
1.03
kg
-
動作条件
- Altitude
-
動作時：12,000 フィート（3,658 m）、非動作時：40,000 フィート（12,192 m）
- Temperature range (operation)
-
0～40℃
℃
- Relative humidity
-
20～80％
％
- Temperature range (storage)
-
-20～60℃
℃
- MTBF (demonstrated)
-
70,000 時間（バックライト不使用）
-
耐久性
- Environmental and energy
-
- Post consumer recycled plastic
-
60％
- Recyclable packaging material
-
100
％
- Specific Substances
-
-
適合性および規格
- Regulatory Approvals
-
-
CB
-
CE マーク
-
FCC Class B
-
ICES-003
-
PSE
-
VCCI
-
キャビネット
- Finish
-
独特の質感
- Foot
-
ブラック
- Front bezel
-
ブラック
- Rear cover
-
ブラック
-
パッケージの内容
- アクセサリー
-
フェルト製保護ケース
寸法：371×250×22mm
- 応答時間値は SmartResponse に相当
- NTSC 領域（CIE1976）
- CIE1931 に基づく sRGB 範囲
- USB-C ビデオ転送には、お使いのノート PC またはデバイスで USB-C DP Alt モードへの対応が必要
- USB-C の電源供給および充電機能については、お使いのノート PC／デバイスが USB-C 標準の電源供給仕様に対応している必要があります。詳細は、ノート PC のユーザーマニュアルを参照していただくか、メーカーまでお問い合わせください。
- VESA マウントの詳細については、ユーザーマニュアルの「VESA マウント」をご参照ください。
- 実際のモニターは図と異なる場合があります。
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