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16B1P3300A/11
パフォーマンス、柔軟性、外出先での作業
このモニターは持ち運び可能で軽量なため、移動中の作業効率向上に最適です。外出先でも、デュアル USB-C 機能により、資料の共有やプレゼンテーション、マルチスクリーン環境での作業が容易になります。
3000 シリーズ
16" (39.6 cm)
1920 x 1080（フルHD）
IPS ディスプレイは、178/178 度の超広視野角を実現する先進テクノロジーを採用し、ほぼどの角度からでもディスプレイを見ることができます。IPS ディスプレイは、標準的な TN パネルと異なり、画像を鮮やかな色彩でくっきりと表示します。このため、写真、映画、ウェブの閲覧だけでなく、色の正確性や一貫した明るさを常に求める専門用途にも最適です。
このフィリップスディスプレイは、2560 x 1440 ピクセルまたは 2560 x 1080 ピクセルの極めて鮮明なクアッド HD 映像が実現します。ブロードバンドソースによって可能になった高ピクセル密度の高性能パネルを採用することにより、映像やグラフィックを鮮やかに表示することができます。3D グラフィックアプリケーションを使用し、CAD-CAM の解像度に関してきわめて詳細な情報を必要とする方や、膨大な量のスプレッドシートで財務ウィザードを使用する方に、フィリップスディスプレイの極めて鮮明な映像は、必ずお役に立つはずです。
LEDバックライト画面では輝度を制御する仕組みにより、画面のちらつきが原因で目の疲れを感じるユーザーもいます。Philipsのちらつき防止テクノロジーは、新しいソリューションで輝度を調整してちらつきを抑え、より快適な視聴を実現します。
レビュー
SmartResponse と同等の応答時間値
sRGB カバー率は CIE1931、DCI-P3 カバー率は CIE1976、NTSC 面積比は CIE1976 に基づいています。
USB-C 給電および充電機能を使用するには、ノートPC/デバイスが USB-C 規格の Power Delivery 仕様に対応している必要があります。詳細については、ノートPCのユーザーマニュアルを確認するか、メーカーにお問い合わせください。
実際のモニターは、機能紹介画像と異なる場合があります。
このリーフレットに記載されている製品およびアクセサリーは、国や地域によって異なる場合があります。
製品に付属するケーブルは、国または地域固有の要件に応じて、種類、数量、仕様が異なる場合があります。