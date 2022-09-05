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画面上の文字を読みやすく
フィリップスの電子ペーパーディスプレイは、快適な表示体験により、さらに長時間の閲覧を実現します。ブルーライトを含まないリフレクターディスプレイと多様な接続性を備え、エコ意識と持続可能性にも配慮した設計です。
3000 シリーズ
13（13.3 インチ／33.8 cm 対角）
1200 x 1600（UXGA）
フィリップス電子ペーパーディスプレイは、目にも環境にも優しい製品です。電子インク技術により、強いバックライトを発することなく、コンテンツが紙のように表示されます。従来のチカチカとするバックライト付き LCD による目の疲れや頭痛を起こさず、長時間の作業が可能です。アンチグレア、ちらつき防止、ブルーライトなしの機能が、目の負担を防止してくれます。また、超低消費電力とペーパーレスディスプレイは、持続可能性目標の達成に向けた設計です。
フィリップスのディスプレイは、USB-C、DisplayPort、HDMI など複数の接続端子を備えているため、高解像度の非圧縮ビデオコンテンツや音声コンテンツをお楽しみいただけます。
フィリップスの新しい SmartRemote ソフトウェアにより、電子ペーパーモニターを使いやすい画面上のメニューから制御することができます。ツールウィンドウへのファイルのドラッグ、コンテンツの検索、ズームイン、ズームアウト、ページの切り替えが可能です。また、必要なものだけを表示することで、集中しやすくなります。フィリップスの Web サイトのサポートページで、最新版のアプリをダウンロードしてください。
レビュー
SmartRemote アプリは、Windows 10 以降のオペレーティングシステムにのみ対応しています。現在は macOS には対応していません。
USB-C ビデオ転送には、お使いのノート PC またはデバイスで USB-C DP Alt モードへの対応が必要
インターネットを介したアクティビティ（画面シェア、ビデオやオーディオのオンラインストリーミングなど）は、ネットワークパフォーマンスに影響を及ぼします。お使いのハードウェア、ネットワーク帯域幅、ネットワークパフォーマンスによって、オーディオやビデオの全体的な品質が決まります。
USB-C の電源供給および充電機能については、お使いのノート PC／デバイスが USB-C 標準の電源供給仕様に対応している必要があります。詳細は、ノート PC のユーザーマニュアルを参照していただくか、メーカーまでお問い合わせください。
実際のモニターは図と異なる場合があります。