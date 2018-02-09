12972LLECOS2
純正バルブ交換用ハロゲンバルブ
ヘッドランプの交換は時間と手間がかかります。ロングライフ設計のフィリップス LongLife EcoVision は、自動車メンテナンスにかかる手間や時間を軽減したい方に最適です。
バルブタイプ：H7
12V、55W
長寿命で交換サイクルを低減
超耐久性バルブ
バルブの数：2
フィリップスは 100 年にわたり、自動車照明業界の最先端で技術革新を推進してきましたが、今ではその技術は自動車の標準仕様となっています。キセノン HID テクノロジーを発明したのはフィリップスです。今日では、ヨーロッパでは 2 台に 1 台、世界では 3 台に 1 台の車にフィリップスの照明が搭載されています。
ヘッドライト左右の明るさを均等にするために、一組単位で交換することを強くお勧めします
フィリップスの LongLife EcoVision なら、最大 1500 時間までヘッドランプの交換が不要です。
4.4
5 中
12
レビュー
ｔｍｋ16
09/02/2018
日本
信頼のメーカー！
真っ白でスタイリッシュになりました！ 明るくて満足です＾＾ 作りもしっかりしており不安感は全くありません！！
これは X-tremeUltinon LED 12794UNIX2 フォグランプ用バルブ に対するレビューです
これは X-tremeUltinon LED 12794UNIX2 フォグランプ用バルブ に対するレビューです
ssu6254
15/07/2020
한국
確認済みの購入者
제품 장착이 용이합니다
다른 d3s 제품을 장착 시도 했지만 고정 부위 간섭으로 힘들었는데 귀사의 제품은 적당한 힘으로도 알맞게 장착 되었으며, 150% 더 밝다고 하는데 제품의 밝기 정도는 개인의 육안으로는 현저하게 차이점을 느끼지는 못했음, 오스람의 나이트브레이커 200% 와 어떤 차이가 있을지 궁금함 3년 이라는 AS정책이 맘에 듬, 계속 귀사의 연구와 발전을 기원함
気に入った点
제품 장착 부위가 스틸로 되어 있어 견고함과 장착 용이성이 좋다고 봄
気に入らない点
아직 긴 장거리나 야간 운행을 많이 못한 관계로 특별한 단점은 발견 못함
はい、この製品をお勧めします
これは Xenon X-tremeVision gen2 42403XV2C1 헤드라이트 전구 に対するレビューです
使用日 2020-06-15
はい、この製品をお勧めします
これは Xenon X-tremeVision gen2 42403XV2C1 헤드라이트 전구 に対するレビューです
使用日 2020-06-15
DTJOON
19/04/2018
한국
밝고 좋습니다.
앞에서 보면 차이 별로 못느끼는데 비춰보면 밝음을 확연하게 느낄수 있네요. 기존 4200k 순정과 이제품(4800k) 혼용해서 사용중입니다.
はい、この製品をお勧めします
これは Xenon X-tremeVision gen2 42403XV2C1 헤드라이트 전구 に対するレビューです
はい、この製品をお勧めします
これは Xenon X-tremeVision gen2 42403XV2C1 헤드라이트 전구 に対するレビューです