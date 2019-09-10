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WhiteVision ultra自動車用ヘッドランプ

12362WVUSM

シャープで魅力的な外観

最新のコーティングフォーミュラを採用したフィリップス WhiteVision ultra は、4200 ケルビンの強力な光を放ちます。道路法規に対応した当社の自動車用バルブの中で最も明るい白色光のハロゲンライトです。クールでスタイリッシュな愛車をお好みの方に最適。

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最新のスタイリッシュな白色光が愛車にぴったり

シャープで魅力的な外観

  • バルブタイプ：H11

  • 2 + 2 個入

  • 12V、55W

  • w5w ポジションランプ付き

最大 4200 K のシャープな白色光

最大 4200 ケルビンの フィリップス WhiteVision ultra ヘッドランプは、シャープな白色光でこれまでになく明るく暗闇を照らします。その輝きは明るくスタイリッシュなドライビングに最適です！

ハロゲンでヘッドランプをスタイリッシュにグレードアップ

フィリップス WhiteVision ultra は LED 照明を思わせるスタイリッシュな外観にグレードアップしながらも、ハロゲンテクノロジー搭載の車を運転したいと考えるドライバー向けのヘッドランプです。ガラスに施された新しく高度なコーティングフォーミュラにより、WhiteVision ultra バルブは道路法規に対応したライトの中でも最も明るく白い光を放ち、ヘッドランプのリフレクターに際立つ存在感をもたらします。

スタイリッシュな道路法規に準拠した存在感が際立つ白色ヘッドランプ

WhiteVision ultra アップグレードヘッドランプバルブは、明るい白色光に関する ECE 認定を取得しています。ドライバーは、力強い外観と関連規制に準拠し、道路法規に対応したバルブを利用できます。対向車にまぶしい思いをさせて安全性を損なうことなく、優れた視認性を実現します。

技術仕様

この製品に関するサポート

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