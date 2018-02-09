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DiamondVisionヘッドランプ用バルブ

12360DVS2

4.4

| (12) レビュー

ウインカーの映り込みを軽減

フィリップス DiamondVision ハロゲンヘッドランプは、色温度 5000K の蒼白色のドレスアップ向けバルブです。特別に設計された青色コーティングを施したダイヤモンドヴィジョンシリーズは、誰もが振り返るスタイリッシュな仕上がりです。

すべての特長を見る

5000K 蒼白色光

ウインカーの映り込みを軽減

  • バルブタイプ：H8

  • 2 個入

  • 12V、35W

安全を確保するために、両方のヘッドランプを同時に交換しましょう

安全を確保するために、両方のヘッドランプを同時に交換しましょう

ヘッドライト左右の明るさを均等にするために、一組単位で交換することを強くお勧めします

ヘッドライトにクールな印象を与えるバルブ

フィリップス Diamond Vision ヘッドライトランプは、蒼白さをヘッドライトに求めるドライバーに最適です。フィリップの特許取得済みコーティングテクノロジーにより、ダイヤモンドヴィジョンシリーズはスタイリッシュでありながら視認性を備えた蒼白色光を提供します。

フィリップスは主要な自動車メーカーに選ばれています。

フィリップスは 100 年にわたり、自動車照明業界の最先端で技術革新を推進してきましたが、今ではその技術は自動車の標準仕様となっています。キセノン HID テクノロジーを発明したのはフィリップスです。今日では、ヨーロッパでは 2 台に 1 台、世界では 3 台に 1 台の車にフィリップスの照明が搭載されています。

技術仕様

この製品に関するサポート

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レビュー

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4.4

5 中

12

レビュー

2

09/02/2018

日本

日本

信頼のメーカー！

真っ白でスタイリッシュになりました！ 明るくて満足です＾＾ 作りもしっかりしており不安感は全くありません！！

これは X-tremeUltinon LED 12794UNIX2 フォグランプ用バルブ に対するレビューです

これは X-tremeUltinon LED 12794UNIX2 フォグランプ用バルブ に対するレビューです

15/07/2020

한국

한국

確認済みの購入者

제품 장착이 용이합니다

다른 d3s 제품을 장착 시도 했지만 고정 부위 간섭으로 힘들었는데 귀사의 제품은 적당한 힘으로도 알맞게 장착 되었으며, 150% 더 밝다고 하는데 제품의 밝기 정도는 개인의 육안으로는 현저하게 차이점을 느끼지는 못했음, 오스람의 나이트브레이커 200% 와 어떤 차이가 있을지 궁금함 3년 이라는 AS정책이 맘에 듬, 계속 귀사의 연구와 발전을 기원함

気に入った点

제품 장착 부위가 스틸로 되어 있어 견고함과 장착 용이성이 좋다고 봄

気に入らない点

아직 긴 장거리나 야간 운행을 많이 못한 관계로 특별한 단점은 발견 못함

はい、この製品をお勧めします

これは Xenon X-tremeVision gen2 42403XV2C1 헤드라이트 전구 に対するレビューです

使用日 2020-06-15

はい、この製品をお勧めします

これは Xenon X-tremeVision gen2 42403XV2C1 헤드라이트 전구 に対するレビューです

使用日 2020-06-15

19/04/2018

한국

한국

밝고 좋습니다.

앞에서 보면 차이 별로 못느끼는데 비춰보면 밝음을 확연하게 느낄수 있네요. 기존 4200k 순정과 이제품(4800k) 혼용해서 사용중입니다.

はい、この製品をお勧めします

これは Xenon X-tremeVision gen2 42403XV2C1 헤드라이트 전구 に対するレビューです

はい、この製品をお勧めします

これは Xenon X-tremeVision gen2 42403XV2C1 헤드라이트 전구 に対するレビューです

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注釈

  1. 用途は電球の種類によって異なります。