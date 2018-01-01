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あなたの走りにスタイルを
フィリップス CrystalVision ハロゲンヘッドランプは、色温度 4300K のクリアな白色光と明るさのベストバランスです。青色コーティングと先端のシルバー仕上げで、よりスタイリッシュに。
バルブタイプ：H4
2 個入
12V、60/55W
フィリップス CrystalVision ヘッドランプは、白さと明るさをヘッドライトに求めるドライバーに最適です。クリスタルヴィジョンシリーズは先端のシルバーコーティングはスタイリッシュでありながら、ブルーコーティングがもたらす 4300K のクリアな白色光は視認性を高めてくれます。
UV カット石英ガラスは、硬質ガラスよりも強く、極端な温度変化や振動に耐え、バルブ破裂の危険性を抑えます。フィリップスの石英ガラス（フィラメント 2650℃、ガラス 800℃）は過酷な熱温度衝撃にも耐えられます。ランプ内の圧力上昇を抑制する機能をもった UV カット石英ガラスが、より強力なバルブの製造を可能にしています。*石英ガラス採用は H1、H4、H7、H8、H11
熱温度衝撃には、石英ガラス（フィラメント 2650℃、ガラス 800℃）でできたバルブのみが耐えられます。熱温度衝撃は、熱くなった電球に 1 滴の冷水が落ちた場合などに発生します。ヘッドライト部分が壊れた状態で雨の中を走行したときに、起こりえる状況です。
レビュー
用途は電球の種類によって異なります。