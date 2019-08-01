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路面を照らし、自由を楽しむ
フィリップス Ultinon オートバイ用 LED バルブは、コンパクトなオートバイ用向けに設計されており、明るくワイドな SafeBeam でより高い視認性を実現します。また、誰もが振り返るスタイリッシュな白い光を放ちます。
LED ヘッドランプ用バルブ：HS1 タイプ
6000 K のクリアな白色光
1 個入
ドライバーボックス一体型
優れた安全性と完璧なスタイルをお求めの方は、フィリップスの高性能な Ultinon オートバイ用 LED をお選びください。ビームの幅と明るさがアップするうえ、ビームパターンが均一で正確なため、視認性と被視認性が高く、安全性に優れています。
Ultinon オートバイ用 LED ヘッドライトで、愛車を最先端の高級スタイルにカスタムしましょう。色温度 6000 K のはやりの白色光で、誰もが振り返るスタイリッシュなビームを放ちます。
オートバイを安全に運転するには、視認性だけでなく、被視認性も重要です。最大 6000 K の強力なビームとシャープな白色光なら、周囲のドライバーからすぐに認識されるようになります。そのため、多くのオートバイドライバーが日々体験している危険なシチュエーションを防止できます。視認性と被視認性を確保することは、Philips の自動車用照明製品シリーズの重要な目標です。
レビュー
自動車用LEDバルブの使用については各国の自動車関連法規が異なる為、ご自身でご確認の上装着、使用願います。