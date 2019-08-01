他のドライバーから認識されやすくなり、安全性が向上

オートバイを安全に運転するには、視認性だけでなく、被視認性も重要です。最大 6000 K の強力なビームとシャープな白色光なら、周囲のドライバーからすぐに認識されるようになります。そのため、多くのオートバイドライバーが日々体験している危険なシチュエーションを防止できます。視認性と被視認性を確保することは、Philips の自動車用照明製品シリーズの重要な目標です。