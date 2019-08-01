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Ultinon moto LEDオートバイ用ヘッドライトバルブ

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路面を照らし、自由を楽しむ

フィリップス Ultinon オートバイ用 LED バルブは、コンパクトなオートバイ用向けに設計されており、グレアが少なく明るいワイドビームでより高い視認性を実現します。また、誰もが振り返るスタイリッシュな白い光を放ちます。

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スタイリッシュな高性能 LED

路面を照らし、自由を楽しむ

  • LED ヘッドランプ用バルブ：H4 タイプ

  • 6000 K のクリアな白色光

  • 1 個入

  • ドライバーボックス一体型

強力なビームで前方の明るさアップ

優れた安全性と完璧なスタイルをお求めの方は、フィリップスの高性能な Ultinon オートバイ用 LED をお選びください。ビームの幅と明るさがアップするうえ、ビームパターンが均一で正確なため、視認性と被視認性が高く、安全性に優れています。

最大 6000 K のシャープな白色光

Ultinon オートバイ用 LED ヘッドライトで、愛車を最先端の高級スタイルにカスタムしましょう。色温度 6000 K のはやりの白色光で、誰もが振り返るスタイリッシュなビームを放ちます。

他のドライバーから認識されやすくなり、安全性が向上

オートバイを安全に運転するには、視認性だけでなく、被視認性も重要です。最大 6000 K の強力なビームとシャープな白色光なら、周囲のドライバーからすぐに認識されるようになります。そのため、多くのオートバイドライバーが日々体験している危険なシチュエーションを防止できます。視認性と被視認性を確保することは、Philips の自動車用照明製品シリーズの重要な目標です。

技術仕様

この製品に関するサポート

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注釈

  1. 自動車用LEDバルブの使用については各国の自動車関連法規が異なる為、ご自身でご確認の上装着、使用願います。