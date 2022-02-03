深剃りと肌へのやさしさの両方を得るためには、適切な力でシェーバーを肌に当てているかが重要です。肌に押し当てすぎると深剃りはできてもカミソリ負けしてしまったり、反対に、押し当てが足りないと深剃りできません。

フィリップス S9000シリーズは、シェーバーに搭載されたスマートセンサーが、毎秒30回肌への圧力を感知し、リアルタイムで色が変化・お知らせするので、すぐに最適な圧力に調整が可能です。