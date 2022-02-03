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フィリップス S9000シリーズ

一人ひとりに
パーソナルフィット・
シェービング

理想の肌で、進め。

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電動シェーバー世界No.1*ブランド

*ユーロモニターインターナショナル調べ：2021年小売り数量ベース：同社のボディシェーバー製品カテゴリー定義に拠る

電動シェーバー
世界No.1*ブランド

*ユーロモニターインターナショナル調べ：2021年小売り数量ベース：同社のボディシェーバー製品カテゴリー定義に拠る
フィリップス S9000シリーズ

パーソナルフィット・
シェービング

やさしく、きれいに深剃りできる。
 

ヒゲの濃さ。顔の輪郭。
これらは指紋のように、誰ひとり同じではない。
だから、自分に合っていないシェーバーを使うと、剃り残しが生まれるだけでなく、シェーバーを当てすぎて、肌への負担となる。

フィリップスのシェーバーは、スリーサイクロンヘッドとSkinIQテクノロジーを搭載。
あなたのヒゲの濃さや、顔の輪郭を正確に感知し、さらに、あなたに合ったシェービングのガイドまで行うことで、やさしく、きれいな深剃りを実現する。

それがフィリップスの、パーソナルフィット・シェービング。

あなたに、理想の肌を。そして、そこから湧き上がる自信を。
*画像はイメージです
プレッシャーガード

肌への当てすぎを光でお知らせし、肌への負担を低減。

世界初*過圧防止センサー

深剃りと肌へのやさしさの両方を得るためには、適切な力でシェーバーを肌に当てているかが重要です。肌に押し当てすぎると深剃りはできてもカミソリ負けしてしまったり、反対に、押し当てが足りないと深剃りできません。
フィリップス S9000シリーズは、シェーバーに搭載されたスマートセンサーが、毎秒30回肌への圧力を感知し、リアルタイムで色が変化・お知らせするので、すぐに最適な圧力に調整が可能です。
*世界初過圧防止センサー搭載シェーバー（2022年2月発売）
プレッシャーリング
強すぎ
プレッシャーリング
最適
プレッシャーリング
弱すぎ

あなたの肌にフィットする、
パーソナルフィット・
シェービング

あなたの肌にフィットする、パーソナルフィット・シェービング

顔の輪郭にフィット：剃り残しを低減

回転刃

360-Dフレックスヘッド

３つの回転するスリーサイクロンヘッドが、顔の凹凸に密着し、剃り残しを低減。肌に面で接し、肌への圧力を分散。
*画像はイメージです
回転刃

回転刃

刃を回転させ、いろいろな方向に生えたヒゲを効率よく巻き取る。
*画像はイメージです

ヒゲにフィット：きれいに深剃り

ヒゲ密度感知システム

ヒゲ密度感知システム

ヒゲの密度を感知。ヒゲの濃さに合わせて自動でパワーを調節。
*画像はイメージです
スーパーリフト&カット

スーパーリフト&カット

1枚目のリフト刃がヒゲを引き上げ、2枚目のカット刃が深剃りカット。
*画像はイメージです

肌にフィット：肌にやさしい

シェービング動作検知センサー（アプリ連動）

シェービング動作検知センサー（アプリ連動）

最小限のストローク数で剃れるように、あなたをガイド。
*画像はイメージです
過圧防止センサー

過圧防止センサー

肌への当てすぎを光の色でお知らせ。
*画像はイメージです
SteelPrecision ブレード

2 Vトラック

デュアルスティールプレシジョン刃


Dual SteelPrecision ブレードで深剃りを実現。1 分間に 15 万回カットし、1 ストロークあたりのカット量が増加*。

15万

1 分間の
カット回数

72枚刃

自動研磨機能付き
ブレード
*フィリップスS7000シリーズとの比較
*画像はイメージです
*フィリップスS7000シリーズとの比較
*画像はイメージです
SkinIQ

テクノロジー搭載

*画像はイメージです
Pressure Guard センサー

過圧防止センサー

適切な圧力を色でお知らせ

360-D フレックスヘッド

顔の輪郭の凹凸に密着し、剃り残しを低減。

スーパーリフト&カット

ヒゲを根元から引き上げて、深剃りカット。
内刃が肌に触れにくいので、やさしく深い剃り。
Power Adapt センサー

ヒゲ密度感知システム

毎秒500回、ヒゲの密度を感知。
ヒゲの濃さに合わせて自動でパワーを調節。
濃い箇所もなんなく剃り切る。
Motion Control センサー

シェービング動作検知センサー（アプリ連動）

最小限のストローク数で剃れるよう、あなたをガイド。
肌を守る Skinglide

スキンプロテクション

マイクロビーズコーティングで、肌への負担を25%*1低減。
*1 非コーティング素材との比較

フィリップス メンズグルーミングアプリ

アプリと連動してあなただけの効率的なパーソナルシェービングを行いましょう。

シェーバーの動きを検知し、リアルタイムでアドバイス

正しいシェービング動作をガイドすることで肌の負担を軽減します

気になるヒゲスタイルを試すスタイルミラー

洗浄カートリッジ交換タイミングをお知らせ

App Store
Google Play ストア
QR コード

常にシャープで、
衛生的なシェービング

コードレス

コードレスのクイッククリーンポッド

コンパクトなクリーニングポッドが、わずか1分で洗浄・潤滑し、常に清潔で理想的なシェービングを行うことができます。ポッドの洗浄効果は水で洗浄するときの 10 倍です*。コンパクトでかつ、コードレスなので保管しやすく、どこでもお気軽にご使用いただけます。
*洗浄液と水をカートリッジに入れて使用した後に、シェービングの汚れを比較
自動研磨システム

自動研磨システム

回転するたびに内刃が外刃で研磨され、常にシャープな切れ味が続きます。
*画像はイメージです
**洗浄液と水をカートリッジに入れて使用した後に、シェービングの汚れを比較

仕様

その他の製品特徴

濡れた肌と乾いた肌のどちらにも

ウェット＆ドライ設計

ウェット＆ドライ設計なので、ドライシェービングはもちろん、シャワーを浴びながらのウェットシェービングも可能です。
充電

1時間の充電とクイック充電

わずか1時間で満充電状態になります。お急ぎの時は約5分間の充電で1回分のシェービングが可能です。
濡れた肌と乾いた肌のどちらにも

アルコールフリー

付属の洗浄液は、アルコールフリーのクリーニング液なので、肌にやさしい。さわやかなレモンの香りですっきりシェービング。
ポップアップトリマー

ポップアップトリマー

シェーバー本体に組み込まれているので、口ヒゲやもみあげのお手入れに最適です。
技術仕様をすべて表示

仕様

シェービング性能
シェービング性能
シェービングシステム
  • デュアルスティールプレシジョン刃
肌に密着
  • 360-D フレックスヘッド
SkinIQ テクノロジー
  • 過圧防止センサー、シェービング動作検知センサー、ヒゲ密度感知システム
使いやすさ
使いやすさ
ウェット＆ドライ
  • お風呂で使える防水仕様
ディスプレイ
  • OLED ディスプレイ、押し当てる力のガイド、充電残量表示、モーションコントロールインジケーター、ロック機能
クリーニング
  • ワンタッチオープン、本体丸洗い可能
電源
電源
使用時間
  • 約 60 分間
充電
  • 約 1 時間、クイックチャージ（急速充電）モード付（約 5 分）
対応電圧
  • 100-240 V
最大消費電力
  • 9 W
充電池の種類
  • リチウムイオン
デザイン
デザイン
ハンドル
  • ゴム製グリップ
カラー
  • クロームシルバー
シェービングヘッド
  • 角型
ソフトウェア
ソフトウェア
アプリ
  • フィリップスメンズグルーミングアプリ、Bluetooth®*⁴ 接続
スマートフォンの対応機種
  • iPhone*⁵ および Android™*⁶デバイス
ソフトウェア更新
  • 関連するソフトウェア更新のフィリップスによる提供期間は、ご購入日から 2 年
サービス
サービス
本体 2 年間保証
替刃 SH91
  • 約 2 年ごとに SH91 と交換してください
アクセサリー
アクセサリー
クイッククリーンポッド
  • 有 (カートリッジ 1 個付属)
一体型ポップアップトリマー
携帯・収納
  • 収納ケース
お手入れ
  • クリーニングブラシ
シェービング性能
シェービング性能
シェービングシステム
  • デュアルスティールプレシジョン刃
肌に密着
  • 360-D フレックスヘッド
使いやすさ
使いやすさ
ウェット＆ドライ
  • お風呂で使える防水仕様
ディスプレイ
  • OLED ディスプレイ、押し当てる力のガイド、充電残量表示、モーションコントロールインジケーター、ロック機能
すべての仕様を見る
シェービング性能
シェービング性能
シェービングシステム
  • デュアルスティールプレシジョン刃
肌に密着
  • 360-D フレックスヘッド
SkinIQ テクノロジー
  • 過圧防止センサー、シェービング動作検知センサー、ヒゲ密度感知システム
使いやすさ
使いやすさ
ウェット＆ドライ
  • お風呂で使える防水仕様
ディスプレイ
  • OLED ディスプレイ、押し当てる力のガイド、充電残量表示、モーションコントロールインジケーター、ロック機能
クリーニング
  • ワンタッチオープン、本体丸洗い可能
電源
電源
使用時間
  • 約 60 分間
充電
  • 約 1 時間、クイックチャージ（急速充電）モード付（約 5 分）
対応電圧
  • 100-240 V
最大消費電力
  • 9 W
充電池の種類
  • リチウムイオン
デザイン
デザイン
ハンドル
  • ゴム製グリップ
カラー
  • クロームシルバー
シェービングヘッド
  • 角型
ソフトウェア
ソフトウェア
アプリ
  • フィリップスメンズグルーミングアプリ、Bluetooth®*⁴ 接続
スマートフォンの対応機種
  • iPhone*⁵ および Android™*⁶デバイス
ソフトウェア更新
  • 関連するソフトウェア更新のフィリップスによる提供期間は、ご購入日から 2 年
サービス
サービス
本体 2 年間保証
替刃 SH91
  • 約 2 年ごとに SH91 と交換してください
アクセサリー
アクセサリー
クイッククリーンポッド
  • 有 (カートリッジ 1 個付属)
一体型ポップアップトリマー
携帯・収納
  • 収納ケース
お手入れ
  • クリーニングブラシ
フィリップスシェーバーの特徴と効率的な使い方

S9985/50

Shaver series 9000

S9985/50

ウェット＆ドライ電動シェーバー
現在の選択と比較
S7782/57

Shaver series 7000

S7782/57

ウェット＆ドライ電気シェーバー
現在の選択と比較
S5586/50

Shaver Series 5000

S5586/50

ウェット＆ドライ電動シェーバー
現在の選択と比較

過圧防止センサー

シェービング動作検知センサー+アプリ連動

スキンプロテクションテクノロジー

ヒゲ密度感知システム
  • 毎秒500回感知
  • 毎秒125回感知
  • 毎秒125回感知

360-D フレックスヘッド

スーパーリフト&カット
すべてのシェーバーを見る

S9985/50の付属品

A   フィリップス S9000シリーズ
B   トラベルケース
C   クイッククリーンポッド
D   クイッククリーンポッドカートリッジ
E   充電スタンド
別売のアクセサリー
F   ヒゲスタイラー
別売のアクセサリー
A
9000 シリーズ
B
トラベルケース
C
クイッククリーンポッド
D
クリーニングカートリッジ
E
充電スタンド
F
ヒゲスタイラー

理想の肌で、進め。

 

一人ひとりの肌にフィット。だからやさしく、きれいに深剃り。

理想の肌で、進め。

一人ひとりの肌にフィット。だからやさしく、きれいに深剃り。
レベルアップした深剃り

レビュー件数：

S9000シリーズに関するレビュー

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S9000シリーズラインナップ

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サポート

お問い合わせ／サポート

よくある質問

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