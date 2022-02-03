|シェービングシステム
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|肌に密着
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|SkinIQ テクノロジー
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|ウェット＆ドライ
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|ディスプレイ
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|クリーニング
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|使用時間
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|充電
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|対応電圧
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|最大消費電力
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|充電池の種類
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|ハンドル
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|カラー
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|シェービングヘッド
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|アプリ
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|スマートフォンの対応機種
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|ソフトウェア更新
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|本体 2 年間保証
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|替刃 SH91
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|クイッククリーンポッド
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|一体型ポップアップトリマー
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|携帯・収納
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|お手入れ
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|シェービングシステム
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|肌に密着
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|ウェット＆ドライ
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|ディスプレイ
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|シェービングシステム
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|SkinIQ テクノロジー
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|替刃 SH91
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|クイッククリーンポッド
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|一体型ポップアップトリマー
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|携帯・収納
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|お手入れ
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過圧防止センサー
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シェービング動作検知センサー+アプリ連動
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スキンプロテクションテクノロジー
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ヒゲ密度感知システム
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360-D フレックスヘッド
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スーパーリフト&カット
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一人ひとりの肌にフィット。だからやさしく、きれいに深剃り。
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