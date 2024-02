病理医にかかる負担の増加

総合的な診断機能は、患者に対して正確な診断を行い、一人一人に適した治療方針を決定する上で重要な要素です。必要なデータとそれを扱う専門分野が適切に調和して連携することによってはじめて、理想的な診療を実現できます。そのため、放射線部門や病理部門、ゲノミクスなどの、一連のヘルスケアプロセスに関連する情報をまとめることは、診断精度の新たな枠組みへとつながります。 病理医が検査室で行う日々の診断業務は、患者の治療やケアに大きな影響を与えます。特に腫瘍学の世界では、病理学は診断やがんの病期分類において重要な役割を果たします。実際、患者の命に関わる医療上の重要な意思決定の7割は、臨床検査や病理検査に関与していると推定されています。* しかし、病理学は急速に変化しており、要求される内容も厳しくなっています。病理検査室には、リソース不足、ワークフローの非効率性、依頼の複雑化など、さまざまな課題が存在しています。 病理部門においては、限られた時間とリソースの中で、低コストでより多くの成果を出すことが期待されています。この状況に対応するための新たな手段として、病理部門のデジタル化が広がり始めています。デジタル化は、診断および臨床上の意思決定の支援、合理化、向上をもたらし、可能性を大きく広げます。これにより、検査室は高い診断水準を維持しながら、医療の変革を推進できるのです。 *Report of the Second Phase of the Review of NHS Pathology Services in England, Lord Carter of Coles (2008).