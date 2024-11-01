Pathology Scanner Second Generationは、ガラススライドをセットするだけのWalk away方式を採用したスキャナです。検査室の誰もが実施できる簡単操作で、ガラススライドをセットした後は、全自動でスキャンが開始されます。この自動処理は、スライド上の組織やバーコード、カバーガラスを検出するための様々なアルゴリズムと、スキャン中に起動する連続オートフォーカスのアルゴリズムによって実現されています。
Walk away方式の全自動スキャン
Pathology Scanner Second Generationは、ガラススライドをセットするだけのWalk away方式を採用したスキャナです。検査室の誰もが実施できる簡単操作で、ガラススライドをセットした後は、全自動でスキャンが開始されます。この自動処理は、スライド上の組織やバーコード、カバーガラスを検出するための様々なアルゴリズムと、スキャン中に起動する連続オートフォーカスのアルゴリズムによって実現されています。
Walk away方式の全自動スキャン
Pathology Scanner Second Generationは、ガラススライドをセットするだけのWalk away方式を採用したスキャナです。検査室の誰もが実施できる簡単操作で、ガラススライドをセットした後は、全自動でスキャンが開始されます。この自動処理は、スライド上の組織やバーコード、カバーガラスを検出するための様々なアルゴリズムと、スキャン中に起動する連続オートフォーカスのアルゴリズムによって実現されています。
Pathology Scanner Second Generationは、ガラススライドをセットするだけのWalk away方式を採用したスキャナです。検査室の誰もが実施できる簡単操作で、ガラススライドをセットした後は、全自動でスキャンが開始されます。この自動処理は、スライド上の組織やバーコード、カバーガラスを検出するための様々なアルゴリズムと、スキャン中に起動する連続オートフォーカスのアルゴリズムによって実現されています。
Image Management System (IMS) を起点として、デジタル病理画像の管理や閲覧など、様々な運用が可能となります。IMSは操作が容易であり、様々な機能を使用することで、日々の業務量管理や、症例および画像間のナビゲーション、他の病理医とのコラボレーションを行うことができます。また、直感的で豊富な機能を備えたビューアは、デジタル病理画像の効率的で迅速な閲覧による病理診断を実現します。さらに、IMSは病理システム（LIS）との双方向連携が可能となっています。例えば、症例担当者の自動割当てなどの連携を導入することによって、従来のガラススライドを用いた物理的な症例の仕分け作業と比較して、検査室スタッフにかかる作業時間を短縮することができます。
IMSを起点とした病理診断フロー
Image Management System (IMS) を起点として、デジタル病理画像の管理や閲覧など、様々な運用が可能となります。IMSは操作が容易であり、様々な機能を使用することで、日々の業務量管理や、症例および画像間のナビゲーション、他の病理医とのコラボレーションを行うことができます。また、直感的で豊富な機能を備えたビューアは、デジタル病理画像の効率的で迅速な閲覧による病理診断を実現します。さらに、IMSは病理システム（LIS）との双方向連携が可能となっています。例えば、症例担当者の自動割当てなどの連携を導入することによって、従来のガラススライドを用いた物理的な症例の仕分け作業と比較して、検査室スタッフにかかる作業時間を短縮することができます。
IMSを起点とした病理診断フロー
Image Management System (IMS) を起点として、デジタル病理画像の管理や閲覧など、様々な運用が可能となります。IMSは操作が容易であり、様々な機能を使用することで、日々の業務量管理や、症例および画像間のナビゲーション、他の病理医とのコラボレーションを行うことができます。また、直感的で豊富な機能を備えたビューアは、デジタル病理画像の効率的で迅速な閲覧による病理診断を実現します。さらに、IMSは病理システム（LIS）との双方向連携が可能となっています。例えば、症例担当者の自動割当てなどの連携を導入することによって、従来のガラススライドを用いた物理的な症例の仕分け作業と比較して、検査室スタッフにかかる作業時間を短縮することができます。
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SG300は、中規模から大規模の検査室向けに設計されており、大量のスライドを1日数回に分けてスキャンする運用に適しています。全自動による高画質スキャンと高い初回スキャン成功率を提供し、スキャン速度やスライドハンドリング技術、組織形状に沿ったROI検出機能によって、臨床現場での運用に適した高いスループットを実現します。その結果、スキャンにかかる所要時間は短縮され、更にオーバーナイトのスキャンによってSG300の稼働率を上昇させることによって、スライド1枚当たりの総所有コスト（Total Cost of Ownership）を低く抑えることが可能となります。
デジタルスライド1枚あたりの総所有コストの最適化
SG300は、中規模から大規模の検査室向けに設計されており、大量のスライドを1日数回に分けてスキャンする運用に適しています。全自動による高画質スキャンと高い初回スキャン成功率を提供し、スキャン速度やスライドハンドリング技術、組織形状に沿ったROI検出機能によって、臨床現場での運用に適した高いスループットを実現します。その結果、スキャンにかかる所要時間は短縮され、更にオーバーナイトのスキャンによってSG300の稼働率を上昇させることによって、スライド1枚当たりの総所有コスト（Total Cost of Ownership）を低く抑えることが可能となります。
デジタルスライド1枚あたりの総所有コストの最適化
SG300は、中規模から大規模の検査室向けに設計されており、大量のスライドを1日数回に分けてスキャンする運用に適しています。全自動による高画質スキャンと高い初回スキャン成功率を提供し、スキャン速度やスライドハンドリング技術、組織形状に沿ったROI検出機能によって、臨床現場での運用に適した高いスループットを実現します。その結果、スキャンにかかる所要時間は短縮され、更にオーバーナイトのスキャンによってSG300の稼働率を上昇させることによって、スライド1枚当たりの総所有コスト（Total Cost of Ownership）を低く抑えることが可能となります。
SG300は、中規模から大規模の検査室向けに設計されており、大量のスライドを1日数回に分けてスキャンする運用に適しています。全自動による高画質スキャンと高い初回スキャン成功率を提供し、スキャン速度やスライドハンドリング技術、組織形状に沿ったROI検出機能によって、臨床現場での運用に適した高いスループットを実現します。その結果、スキャンにかかる所要時間は短縮され、更にオーバーナイトのスキャンによってSG300の稼働率を上昇させることによって、スライド1枚当たりの総所有コスト（Total Cost of Ownership）を低く抑えることが可能となります。
3D対応テクノロジー
3D対応テクノロジー
Pathology Scanner Second Generationは、将来的なマルチレイヤースキャン対応に備えたハードウェアを搭載しています。
3D対応テクノロジー
Pathology Scanner Second Generationは、将来的なマルチレイヤースキャン対応に備えたハードウェアを搭載しています。
3D対応テクノロジー
Pathology Scanner Second Generationは、将来的なマルチレイヤースキャン対応に備えたハードウェアを搭載しています。
Pathology Scanner Second Generationは、ガラススライドをセットするだけのWalk away方式を採用したスキャナです。検査室の誰もが実施できる簡単操作で、ガラススライドをセットした後は、全自動でスキャンが開始されます。この自動処理は、スライド上の組織やバーコード、カバーガラスを検出するための様々なアルゴリズムと、スキャン中に起動する連続オートフォーカスのアルゴリズムによって実現されています。
Walk away方式の全自動スキャン
Pathology Scanner Second Generationは、ガラススライドをセットするだけのWalk away方式を採用したスキャナです。検査室の誰もが実施できる簡単操作で、ガラススライドをセットした後は、全自動でスキャンが開始されます。この自動処理は、スライド上の組織やバーコード、カバーガラスを検出するための様々なアルゴリズムと、スキャン中に起動する連続オートフォーカスのアルゴリズムによって実現されています。
Walk away方式の全自動スキャン
Pathology Scanner Second Generationは、ガラススライドをセットするだけのWalk away方式を採用したスキャナです。検査室の誰もが実施できる簡単操作で、ガラススライドをセットした後は、全自動でスキャンが開始されます。この自動処理は、スライド上の組織やバーコード、カバーガラスを検出するための様々なアルゴリズムと、スキャン中に起動する連続オートフォーカスのアルゴリズムによって実現されています。
Pathology Scanner Second Generationは、ガラススライドをセットするだけのWalk away方式を採用したスキャナです。検査室の誰もが実施できる簡単操作で、ガラススライドをセットした後は、全自動でスキャンが開始されます。この自動処理は、スライド上の組織やバーコード、カバーガラスを検出するための様々なアルゴリズムと、スキャン中に起動する連続オートフォーカスのアルゴリズムによって実現されています。
Image Management System (IMS) を起点として、デジタル病理画像の管理や閲覧など、様々な運用が可能となります。IMSは操作が容易であり、様々な機能を使用することで、日々の業務量管理や、症例および画像間のナビゲーション、他の病理医とのコラボレーションを行うことができます。また、直感的で豊富な機能を備えたビューアは、デジタル病理画像の効率的で迅速な閲覧による病理診断を実現します。さらに、IMSは病理システム（LIS）との双方向連携が可能となっています。例えば、症例担当者の自動割当てなどの連携を導入することによって、従来のガラススライドを用いた物理的な症例の仕分け作業と比較して、検査室スタッフにかかる作業時間を短縮することができます。
IMSを起点とした病理診断フロー
Image Management System (IMS) を起点として、デジタル病理画像の管理や閲覧など、様々な運用が可能となります。IMSは操作が容易であり、様々な機能を使用することで、日々の業務量管理や、症例および画像間のナビゲーション、他の病理医とのコラボレーションを行うことができます。また、直感的で豊富な機能を備えたビューアは、デジタル病理画像の効率的で迅速な閲覧による病理診断を実現します。さらに、IMSは病理システム（LIS）との双方向連携が可能となっています。例えば、症例担当者の自動割当てなどの連携を導入することによって、従来のガラススライドを用いた物理的な症例の仕分け作業と比較して、検査室スタッフにかかる作業時間を短縮することができます。
IMSを起点とした病理診断フロー
Image Management System (IMS) を起点として、デジタル病理画像の管理や閲覧など、様々な運用が可能となります。IMSは操作が容易であり、様々な機能を使用することで、日々の業務量管理や、症例および画像間のナビゲーション、他の病理医とのコラボレーションを行うことができます。また、直感的で豊富な機能を備えたビューアは、デジタル病理画像の効率的で迅速な閲覧による病理診断を実現します。さらに、IMSは病理システム（LIS）との双方向連携が可能となっています。例えば、症例担当者の自動割当てなどの連携を導入することによって、従来のガラススライドを用いた物理的な症例の仕分け作業と比較して、検査室スタッフにかかる作業時間を短縮することができます。
Image Management System (IMS) を起点として、デジタル病理画像の管理や閲覧など、様々な運用が可能となります。IMSは操作が容易であり、様々な機能を使用することで、日々の業務量管理や、症例および画像間のナビゲーション、他の病理医とのコラボレーションを行うことができます。また、直感的で豊富な機能を備えたビューアは、デジタル病理画像の効率的で迅速な閲覧による病理診断を実現します。さらに、IMSは病理システム（LIS）との双方向連携が可能となっています。例えば、症例担当者の自動割当てなどの連携を導入することによって、従来のガラススライドを用いた物理的な症例の仕分け作業と比較して、検査室スタッフにかかる作業時間を短縮することができます。
SG300は、中規模から大規模の検査室向けに設計されており、大量のスライドを1日数回に分けてスキャンする運用に適しています。全自動による高画質スキャンと高い初回スキャン成功率を提供し、スキャン速度やスライドハンドリング技術、組織形状に沿ったROI検出機能によって、臨床現場での運用に適した高いスループットを実現します。その結果、スキャンにかかる所要時間は短縮され、更にオーバーナイトのスキャンによってSG300の稼働率を上昇させることによって、スライド1枚当たりの総所有コスト（Total Cost of Ownership）を低く抑えることが可能となります。
デジタルスライド1枚あたりの総所有コストの最適化
SG300は、中規模から大規模の検査室向けに設計されており、大量のスライドを1日数回に分けてスキャンする運用に適しています。全自動による高画質スキャンと高い初回スキャン成功率を提供し、スキャン速度やスライドハンドリング技術、組織形状に沿ったROI検出機能によって、臨床現場での運用に適した高いスループットを実現します。その結果、スキャンにかかる所要時間は短縮され、更にオーバーナイトのスキャンによってSG300の稼働率を上昇させることによって、スライド1枚当たりの総所有コスト（Total Cost of Ownership）を低く抑えることが可能となります。
デジタルスライド1枚あたりの総所有コストの最適化
SG300は、中規模から大規模の検査室向けに設計されており、大量のスライドを1日数回に分けてスキャンする運用に適しています。全自動による高画質スキャンと高い初回スキャン成功率を提供し、スキャン速度やスライドハンドリング技術、組織形状に沿ったROI検出機能によって、臨床現場での運用に適した高いスループットを実現します。その結果、スキャンにかかる所要時間は短縮され、更にオーバーナイトのスキャンによってSG300の稼働率を上昇させることによって、スライド1枚当たりの総所有コスト（Total Cost of Ownership）を低く抑えることが可能となります。
SG300は、中規模から大規模の検査室向けに設計されており、大量のスライドを1日数回に分けてスキャンする運用に適しています。全自動による高画質スキャンと高い初回スキャン成功率を提供し、スキャン速度やスライドハンドリング技術、組織形状に沿ったROI検出機能によって、臨床現場での運用に適した高いスループットを実現します。その結果、スキャンにかかる所要時間は短縮され、更にオーバーナイトのスキャンによってSG300の稼働率を上昇させることによって、スライド1枚当たりの総所有コスト（Total Cost of Ownership）を低く抑えることが可能となります。
3D対応テクノロジー
3D対応テクノロジー
Pathology Scanner Second Generationは、将来的なマルチレイヤースキャン対応に備えたハードウェアを搭載しています。
3D対応テクノロジー
Pathology Scanner Second Generationは、将来的なマルチレイヤースキャン対応に備えたハードウェアを搭載しています。
3D対応テクノロジー
Pathology Scanner Second Generationは、将来的なマルチレイヤースキャン対応に備えたハードウェアを搭載しています。