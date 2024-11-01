IMSを起点とした病理診断フロー

Image Management System (IMS) を起点として、デジタル病理画像の管理や閲覧など、様々な運用が可能となります。IMSは操作が容易であり、様々な機能を使用することで、日々の業務量管理や、症例および画像間のナビゲーション、他の病理医とのコラボレーションを行うことができます。また、直感的で豊富な機能を備えたビューアは、デジタル病理画像の効率的で迅速な閲覧による病理診断を実現します。さらに、IMSは病理システム（LIS）との双方向連携が可能となっています。例えば、症例担当者の自動割当てなどの連携を導入することによって、従来のガラススライドを用いた物理的な症例の仕分け作業と比較して、検査室スタッフにかかる作業時間を短縮することができます。