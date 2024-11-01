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Pathology Scanner Second Generation SG60

It's not just a digital solution.

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病理業務のデジタル化を支援します。SG60は、スライドを少量ずつスキャンする病理検査室向けに設計された、Walk away方式の全自動病理スキャナ*です。複数のバッチを並行してスキャンすることで、優れた運用効率と、病理診断報告までにかかる時間（Turn Around Time）を実現します。SG60は、高い初回スキャン成功率と高スループットによる病理組織標本のデジタル化が可能であり、日常の診断業務での使用や、病理診断ネットワークでの使用を目的とした、高品質な病理画像を提供します。* Philips IntelliSite Pathology Solutionは、EEA（欧州経済領域）、英国、アイルランド、シンガポールをはじめ、日本市場においても認可を受けています。米国市場においては、特定の条件が適用されています。

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特長
高スループット
高スループット

高スループット

SG300またはSG60 1台で、組織サイズ15mm x 15mmのスライドを1時間当たり概ね60枚スキャンできます。搭載したスライドを連続ロードできる能力を備えており、全自動のノンストップスキャンを実現します。エラーが発生したスライドがあった場合には、エラーの通知を表示したうえで、残りのスライドを継続してスキャンできるため、高スループットでのデジタル化が可能となります。

高スループット

高スループット
SG300またはSG60 1台で、組織サイズ15mm x 15mmのスライドを1時間当たり概ね60枚スキャンできます。搭載したスライドを連続ロードできる能力を備えており、全自動のノンストップスキャンを実現します。エラーが発生したスライドがあった場合には、エラーの通知を表示したうえで、残りのスライドを継続してスキャンできるため、高スループットでのデジタル化が可能となります。

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SG300またはSG60 1台で、組織サイズ15mm x 15mmのスライドを1時間当たり概ね60枚スキャンできます。搭載したスライドを連続ロードできる能力を備えており、全自動のノンストップスキャンを実現します。エラーが発生したスライドがあった場合には、エラーの通知を表示したうえで、残りのスライドを継続してスキャンできるため、高スループットでのデジタル化が可能となります。
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高スループット
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SG300またはSG60 1台で、組織サイズ15mm x 15mmのスライドを1時間当たり概ね60枚スキャンできます。搭載したスライドを連続ロードできる能力を備えており、全自動のノンストップスキャンを実現します。エラーが発生したスライドがあった場合には、エラーの通知を表示したうえで、残りのスライドを継続してスキャンできるため、高スループットでのデジタル化が可能となります。
高品質画像
高品質の画像

高品質の画像

本スキャナは、標準化された全自動スキャンプロセスによって、高品質な画像を提供します。各スライドのスキャン倍率は40倍相当（0.25µm/ピクセル）で、高解像度の鮮明な画像を生成します。これは病理ワークフローのデジタル化において不可欠な要素であり、さらには画像解析アルゴリズムを使用する際にも重要な要素となります。

高品質の画像

高品質の画像
本スキャナは、標準化された全自動スキャンプロセスによって、高品質な画像を提供します。各スライドのスキャン倍率は40倍相当（0.25µm/ピクセル）で、高解像度の鮮明な画像を生成します。これは病理ワークフローのデジタル化において不可欠な要素であり、さらには画像解析アルゴリズムを使用する際にも重要な要素となります。

高品質の画像

本スキャナは、標準化された全自動スキャンプロセスによって、高品質な画像を提供します。各スライドのスキャン倍率は40倍相当（0.25µm/ピクセル）で、高解像度の鮮明な画像を生成します。これは病理ワークフローのデジタル化において不可欠な要素であり、さらには画像解析アルゴリズムを使用する際にも重要な要素となります。
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高品質画像
高品質の画像

高品質の画像

本スキャナは、標準化された全自動スキャンプロセスによって、高品質な画像を提供します。各スライドのスキャン倍率は40倍相当（0.25µm/ピクセル）で、高解像度の鮮明な画像を生成します。これは病理ワークフローのデジタル化において不可欠な要素であり、さらには画像解析アルゴリズムを使用する際にも重要な要素となります。
Walk away方式の全自動スキャン
Walk away方式の全自動スキャン

Walk away方式の全自動スキャン

Pathology Scanner Second Generationは、ガラススライドをセットするだけのWalk away方式を採用したスキャナです。検査室の誰もが実施できる簡単操作で、ガラススライドをセットした後は、全自動でスキャンが開始されます。この自動処理は、スライド上の組織やバーコード、カバーガラスを検出するための様々なアルゴリズムと、スキャン中に起動する連続オートフォーカスのアルゴリズムによって実現されています。

Walk away方式の全自動スキャン

Walk away方式の全自動スキャン
Pathology Scanner Second Generationは、ガラススライドをセットするだけのWalk away方式を採用したスキャナです。検査室の誰もが実施できる簡単操作で、ガラススライドをセットした後は、全自動でスキャンが開始されます。この自動処理は、スライド上の組織やバーコード、カバーガラスを検出するための様々なアルゴリズムと、スキャン中に起動する連続オートフォーカスのアルゴリズムによって実現されています。

Walk away方式の全自動スキャン

Pathology Scanner Second Generationは、ガラススライドをセットするだけのWalk away方式を採用したスキャナです。検査室の誰もが実施できる簡単操作で、ガラススライドをセットした後は、全自動でスキャンが開始されます。この自動処理は、スライド上の組織やバーコード、カバーガラスを検出するための様々なアルゴリズムと、スキャン中に起動する連続オートフォーカスのアルゴリズムによって実現されています。
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Walk away方式の全自動スキャン
Walk away方式の全自動スキャン

Walk away方式の全自動スキャン

Pathology Scanner Second Generationは、ガラススライドをセットするだけのWalk away方式を採用したスキャナです。検査室の誰もが実施できる簡単操作で、ガラススライドをセットした後は、全自動でスキャンが開始されます。この自動処理は、スライド上の組織やバーコード、カバーガラスを検出するための様々なアルゴリズムと、スキャン中に起動する連続オートフォーカスのアルゴリズムによって実現されています。
マルチサイト連携とセキュリティ
マルチサイト連携とセキュリティ

マルチサイト連携とセキュリティ

マルチサイトセットアップは、複数の検査室をつなぐ仮想ネットワークを構築するための一般的なアプローチです。拡張性の高いソリューションを活用し、組織横断的な情報共有を可能にすることでチームをつなぎます。複数の施設間において、お互いの画像に相互アクセスし症例を分担することが可能で、施設間での業務量のバランスを調整できるようになります。また、遠隔地にいる専門医やサブスペシャリストへの迅速なコンサルテーションも可能になります。

マルチサイト連携とセキュリティ

マルチサイト連携とセキュリティ
マルチサイトセットアップは、複数の検査室をつなぐ仮想ネットワークを構築するための一般的なアプローチです。拡張性の高いソリューションを活用し、組織横断的な情報共有を可能にすることでチームをつなぎます。複数の施設間において、お互いの画像に相互アクセスし症例を分担することが可能で、施設間での業務量のバランスを調整できるようになります。また、遠隔地にいる専門医やサブスペシャリストへの迅速なコンサルテーションも可能になります。

マルチサイト連携とセキュリティ

マルチサイトセットアップは、複数の検査室をつなぐ仮想ネットワークを構築するための一般的なアプローチです。拡張性の高いソリューションを活用し、組織横断的な情報共有を可能にすることでチームをつなぎます。複数の施設間において、お互いの画像に相互アクセスし症例を分担することが可能で、施設間での業務量のバランスを調整できるようになります。また、遠隔地にいる専門医やサブスペシャリストへの迅速なコンサルテーションも可能になります。
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マルチサイト連携とセキュリティ
マルチサイト連携とセキュリティ

マルチサイト連携とセキュリティ

マルチサイトセットアップは、複数の検査室をつなぐ仮想ネットワークを構築するための一般的なアプローチです。拡張性の高いソリューションを活用し、組織横断的な情報共有を可能にすることでチームをつなぎます。複数の施設間において、お互いの画像に相互アクセスし症例を分担することが可能で、施設間での業務量のバランスを調整できるようになります。また、遠隔地にいる専門医やサブスペシャリストへの迅速なコンサルテーションも可能になります。
組織分析の最適化
病理診断に適した画像ビューア

病理診断に適した画像ビューア

当社の病理画像ビューアによって、病理医は、容易な操作によってデジタル病理画像を閲覧できます。豊富なツールが備えられており、アノテーションの作成や長さや面積の正確な測定も可能です。アノテーションが作成された組織領域はギャラリーとしてビューア上に一覧表示され、病理医はワンクリックによって、特定の領域へ戻ることができます。また、タグを付与する機能を活用することで、Tumor boardやパネルディスカッションなどのフォローアップでの活用にも役立ちます。

病理診断に適した画像ビューア

病理診断に適した画像ビューア
当社の病理画像ビューアによって、病理医は、容易な操作によってデジタル病理画像を閲覧できます。豊富なツールが備えられており、アノテーションの作成や長さや面積の正確な測定も可能です。アノテーションが作成された組織領域はギャラリーとしてビューア上に一覧表示され、病理医はワンクリックによって、特定の領域へ戻ることができます。また、タグを付与する機能を活用することで、Tumor boardやパネルディスカッションなどのフォローアップでの活用にも役立ちます。

病理診断に適した画像ビューア

当社の病理画像ビューアによって、病理医は、容易な操作によってデジタル病理画像を閲覧できます。豊富なツールが備えられており、アノテーションの作成や長さや面積の正確な測定も可能です。アノテーションが作成された組織領域はギャラリーとしてビューア上に一覧表示され、病理医はワンクリックによって、特定の領域へ戻ることができます。また、タグを付与する機能を活用することで、Tumor boardやパネルディスカッションなどのフォローアップでの活用にも役立ちます。
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組織分析の最適化
病理診断に適した画像ビューア

病理診断に適した画像ビューア

当社の病理画像ビューアによって、病理医は、容易な操作によってデジタル病理画像を閲覧できます。豊富なツールが備えられており、アノテーションの作成や長さや面積の正確な測定も可能です。アノテーションが作成された組織領域はギャラリーとしてビューア上に一覧表示され、病理医はワンクリックによって、特定の領域へ戻ることができます。また、タグを付与する機能を活用することで、Tumor boardやパネルディスカッションなどのフォローアップでの活用にも役立ちます。
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症例情報の集約による容易な症例把握

症例情報の集約による容易な症例把握

症例に関する詳細情報は、デジタルスライドトレイや関連する文書、画像、メモとして、症例詳細ページ内に集約して表示されます。デジタルスライドトレイでは、ガラススライドの運用時と類似した形でスライドが整理され、閲覧済みのスライドや、アノテーションが作成されたスライド、追加のスライドオーダーの有無などを視覚的に表示します。

症例情報の集約による容易な症例把握

症例情報の集約による容易な症例把握
症例に関する詳細情報は、デジタルスライドトレイや関連する文書、画像、メモとして、症例詳細ページ内に集約して表示されます。デジタルスライドトレイでは、ガラススライドの運用時と類似した形でスライドが整理され、閲覧済みのスライドや、アノテーションが作成されたスライド、追加のスライドオーダーの有無などを視覚的に表示します。

症例情報の集約による容易な症例把握

症例に関する詳細情報は、デジタルスライドトレイや関連する文書、画像、メモとして、症例詳細ページ内に集約して表示されます。デジタルスライドトレイでは、ガラススライドの運用時と類似した形でスライドが整理され、閲覧済みのスライドや、アノテーションが作成されたスライド、追加のスライドオーダーの有無などを視覚的に表示します。
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症例情報の集約による容易な症例把握

症例情報の集約による容易な症例把握

症例に関する詳細情報は、デジタルスライドトレイや関連する文書、画像、メモとして、症例詳細ページ内に集約して表示されます。デジタルスライドトレイでは、ガラススライドの運用時と類似した形でスライドが整理され、閲覧済みのスライドや、アノテーションが作成されたスライド、追加のスライドオーダーの有無などを視覚的に表示します。
効率的なデイマネージメント
効率的な症例管理

効率的な症例管理

当社のソフトウェアは、デジタル病理画像の管理やレビュー、表示が容易であり、ユーザ個人の作業量をワークリストとして視覚的に示すことができます。すべての症例は用途に合わせて整理や分類が可能で、症例のステータスや患者名、スライド枚数や臓器種別に基づいて、容易に区別することができます。また、検索やフィルタ機能を使用することで、必要な症例を素早く見つけることも可能です。

効率的な症例管理

効率的な症例管理
当社のソフトウェアは、デジタル病理画像の管理やレビュー、表示が容易であり、ユーザ個人の作業量をワークリストとして視覚的に示すことができます。すべての症例は用途に合わせて整理や分類が可能で、症例のステータスや患者名、スライド枚数や臓器種別に基づいて、容易に区別することができます。また、検索やフィルタ機能を使用することで、必要な症例を素早く見つけることも可能です。

効率的な症例管理

当社のソフトウェアは、デジタル病理画像の管理やレビュー、表示が容易であり、ユーザ個人の作業量をワークリストとして視覚的に示すことができます。すべての症例は用途に合わせて整理や分類が可能で、症例のステータスや患者名、スライド枚数や臓器種別に基づいて、容易に区別することができます。また、検索やフィルタ機能を使用することで、必要な症例を素早く見つけることも可能です。
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効率的なデイマネージメント
効率的な症例管理

効率的な症例管理

当社のソフトウェアは、デジタル病理画像の管理やレビュー、表示が容易であり、ユーザ個人の作業量をワークリストとして視覚的に示すことができます。すべての症例は用途に合わせて整理や分類が可能で、症例のステータスや患者名、スライド枚数や臓器種別に基づいて、容易に区別することができます。また、検索やフィルタ機能を使用することで、必要な症例を素早く見つけることも可能です。
リアルタイムコラボレーション
リアルタイムコラボレーション

リアルタイムコラボレーション

画像のリアルタイム共有機能によって、世界中の病理医とつながることができます。本機能を使用すると、従来はディスカッション顕微鏡によって実施していた複数人での同時画像閲覧を場所や人数の制限なしに実施できるようになります。リアルタイム共有への参加者は、アノテーションツールや計測ツールなどを含む画面操作が相互に可能であり、他の参加者と一緒に症例検討を行うことができます。

リアルタイムコラボレーション

リアルタイムコラボレーション
画像のリアルタイム共有機能によって、世界中の病理医とつながることができます。本機能を使用すると、従来はディスカッション顕微鏡によって実施していた複数人での同時画像閲覧を場所や人数の制限なしに実施できるようになります。リアルタイム共有への参加者は、アノテーションツールや計測ツールなどを含む画面操作が相互に可能であり、他の参加者と一緒に症例検討を行うことができます。

リアルタイムコラボレーション

画像のリアルタイム共有機能によって、世界中の病理医とつながることができます。本機能を使用すると、従来はディスカッション顕微鏡によって実施していた複数人での同時画像閲覧を場所や人数の制限なしに実施できるようになります。リアルタイム共有への参加者は、アノテーションツールや計測ツールなどを含む画面操作が相互に可能であり、他の参加者と一緒に症例検討を行うことができます。
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リアルタイムコラボレーション
リアルタイムコラボレーション

リアルタイムコラボレーション

画像のリアルタイム共有機能によって、世界中の病理医とつながることができます。本機能を使用すると、従来はディスカッション顕微鏡によって実施していた複数人での同時画像閲覧を場所や人数の制限なしに実施できるようになります。リアルタイム共有への参加者は、アノテーションツールや計測ツールなどを含む画面操作が相互に可能であり、他の参加者と一緒に症例検討を行うことができます。
病理症例へのゲートウェイ
IMSを起点とした病理診断フロー

IMSを起点とした病理診断フロー

Image Management System (IMS) を起点として、デジタル病理画像の管理や閲覧など、様々な運用が可能となります。IMSは操作が容易であり、様々な機能を使用することで、日々の業務量管理や、症例および画像間のナビゲーション、他の病理医とのコラボレーションを行うことができます。また、直感的で豊富な機能を備えたビューアは、デジタル病理画像の効率的で迅速な閲覧による病理診断を実現します。さらに、IMSは病理システム（LIS）との双方向連携が可能となっています。例えば、症例担当者の自動割当てなどの連携を導入することによって、従来のガラススライドを用いた物理的な症例の仕分け作業と比較して、検査室スタッフにかかる作業時間を短縮することができます。

IMSを起点とした病理診断フロー

IMSを起点とした病理診断フロー
Image Management System (IMS) を起点として、デジタル病理画像の管理や閲覧など、様々な運用が可能となります。IMSは操作が容易であり、様々な機能を使用することで、日々の業務量管理や、症例および画像間のナビゲーション、他の病理医とのコラボレーションを行うことができます。また、直感的で豊富な機能を備えたビューアは、デジタル病理画像の効率的で迅速な閲覧による病理診断を実現します。さらに、IMSは病理システム（LIS）との双方向連携が可能となっています。例えば、症例担当者の自動割当てなどの連携を導入することによって、従来のガラススライドを用いた物理的な症例の仕分け作業と比較して、検査室スタッフにかかる作業時間を短縮することができます。

IMSを起点とした病理診断フロー

Image Management System (IMS) を起点として、デジタル病理画像の管理や閲覧など、様々な運用が可能となります。IMSは操作が容易であり、様々な機能を使用することで、日々の業務量管理や、症例および画像間のナビゲーション、他の病理医とのコラボレーションを行うことができます。また、直感的で豊富な機能を備えたビューアは、デジタル病理画像の効率的で迅速な閲覧による病理診断を実現します。さらに、IMSは病理システム（LIS）との双方向連携が可能となっています。例えば、症例担当者の自動割当てなどの連携を導入することによって、従来のガラススライドを用いた物理的な症例の仕分け作業と比較して、検査室スタッフにかかる作業時間を短縮することができます。
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病理症例へのゲートウェイ
IMSを起点とした病理診断フロー

IMSを起点とした病理診断フロー

Image Management System (IMS) を起点として、デジタル病理画像の管理や閲覧など、様々な運用が可能となります。IMSは操作が容易であり、様々な機能を使用することで、日々の業務量管理や、症例および画像間のナビゲーション、他の病理医とのコラボレーションを行うことができます。また、直感的で豊富な機能を備えたビューアは、デジタル病理画像の効率的で迅速な閲覧による病理診断を実現します。さらに、IMSは病理システム（LIS）との双方向連携が可能となっています。例えば、症例担当者の自動割当てなどの連携を導入することによって、従来のガラススライドを用いた物理的な症例の仕分け作業と比較して、検査室スタッフにかかる作業時間を短縮することができます。
アプリケーションサーバーおよびストレージソフトウェア
アプリケーションサーバーおよびストレージソフトウェア

アプリケーションサーバーおよびストレージソフトウェア

Philips IntelliSite Pathology Solution*のバックボーンは、カスタマイズ可能なサーバーとストレージ構成です。画像の適切な保管や、LISとの密な相互連携、ニーズに合わせたネットワークオプションを提供します。このコンポーネントを活用することで、各施設の情報システムとの包括的な統合が可能となります。そして、自動データ管理などの機能を備えた病理画像共有のためのネットワーク構築によって、病理ワークフローの効率化を支援します。

アプリケーションサーバーおよびストレージソフトウェア

アプリケーションサーバーおよびストレージソフトウェア
Philips IntelliSite Pathology Solution*のバックボーンは、カスタマイズ可能なサーバーとストレージ構成です。画像の適切な保管や、LISとの密な相互連携、ニーズに合わせたネットワークオプションを提供します。このコンポーネントを活用することで、各施設の情報システムとの包括的な統合が可能となります。そして、自動データ管理などの機能を備えた病理画像共有のためのネットワーク構築によって、病理ワークフローの効率化を支援します。

アプリケーションサーバーおよびストレージソフトウェア

Philips IntelliSite Pathology Solution*のバックボーンは、カスタマイズ可能なサーバーとストレージ構成です。画像の適切な保管や、LISとの密な相互連携、ニーズに合わせたネットワークオプションを提供します。このコンポーネントを活用することで、各施設の情報システムとの包括的な統合が可能となります。そして、自動データ管理などの機能を備えた病理画像共有のためのネットワーク構築によって、病理ワークフローの効率化を支援します。
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アプリケーションサーバーおよびストレージソフトウェア
アプリケーションサーバーおよびストレージソフトウェア

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Philips IntelliSite Pathology Solution*のバックボーンは、カスタマイズ可能なサーバーとストレージ構成です。画像の適切な保管や、LISとの密な相互連携、ニーズに合わせたネットワークオプションを提供します。このコンポーネントを活用することで、各施設の情報システムとの包括的な統合が可能となります。そして、自動データ管理などの機能を備えた病理画像共有のためのネットワーク構築によって、病理ワークフローの効率化を支援します。
デジタルスライド1枚あたりの総所有コストの最適化
デジタルスライド1枚あたりの総所有コストの最適化

デジタルスライド1枚あたりの総所有コストの最適化

SG300は、中規模から大規模の検査室向けに設計されており、大量のスライドを1日数回に分けてスキャンする運用に適しています。全自動による高画質スキャンと高い初回スキャン成功率を提供し、スキャン速度やスライドハンドリング技術、組織形状に沿ったROI検出機能によって、臨床現場での運用に適した高いスループットを実現します。その結果、スキャンにかかる所要時間は短縮され、更にオーバーナイトのスキャンによってSG300の稼働率を上昇させることによって、スライド1枚当たりの総所有コスト（Total Cost of Ownership）を低く抑えることが可能となります。

デジタルスライド1枚あたりの総所有コストの最適化

デジタルスライド1枚あたりの総所有コストの最適化
SG300は、中規模から大規模の検査室向けに設計されており、大量のスライドを1日数回に分けてスキャンする運用に適しています。全自動による高画質スキャンと高い初回スキャン成功率を提供し、スキャン速度やスライドハンドリング技術、組織形状に沿ったROI検出機能によって、臨床現場での運用に適した高いスループットを実現します。その結果、スキャンにかかる所要時間は短縮され、更にオーバーナイトのスキャンによってSG300の稼働率を上昇させることによって、スライド1枚当たりの総所有コスト（Total Cost of Ownership）を低く抑えることが可能となります。

デジタルスライド1枚あたりの総所有コストの最適化

SG300は、中規模から大規模の検査室向けに設計されており、大量のスライドを1日数回に分けてスキャンする運用に適しています。全自動による高画質スキャンと高い初回スキャン成功率を提供し、スキャン速度やスライドハンドリング技術、組織形状に沿ったROI検出機能によって、臨床現場での運用に適した高いスループットを実現します。その結果、スキャンにかかる所要時間は短縮され、更にオーバーナイトのスキャンによってSG300の稼働率を上昇させることによって、スライド1枚当たりの総所有コスト（Total Cost of Ownership）を低く抑えることが可能となります。
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デジタルスライド1枚あたりの総所有コストの最適化
デジタルスライド1枚あたりの総所有コストの最適化

デジタルスライド1枚あたりの総所有コストの最適化

SG300は、中規模から大規模の検査室向けに設計されており、大量のスライドを1日数回に分けてスキャンする運用に適しています。全自動による高画質スキャンと高い初回スキャン成功率を提供し、スキャン速度やスライドハンドリング技術、組織形状に沿ったROI検出機能によって、臨床現場での運用に適した高いスループットを実現します。その結果、スキャンにかかる所要時間は短縮され、更にオーバーナイトのスキャンによってSG300の稼働率を上昇させることによって、スライド1枚当たりの総所有コスト（Total Cost of Ownership）を低く抑えることが可能となります。
3D対応テクノロジー
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3D対応テクノロジー

Pathology Scanner Second Generationは、将来的なマルチレイヤースキャン対応に備えたハードウェアを搭載しています。

3D対応テクノロジー

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Pathology Scanner Second Generationは、将来的なマルチレイヤースキャン対応に備えたハードウェアを搭載しています。

3D対応テクノロジー

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3D対応テクノロジー
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Pathology Scanner Second Generationは、将来的なマルチレイヤースキャン対応に備えたハードウェアを搭載しています。
  • 高スループット
  • 高品質画像
  • Walk away方式の全自動スキャン
  • マルチサイト連携とセキュリティ
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高スループット
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高スループット

SG300またはSG60 1台で、組織サイズ15mm x 15mmのスライドを1時間当たり概ね60枚スキャンできます。搭載したスライドを連続ロードできる能力を備えており、全自動のノンストップスキャンを実現します。エラーが発生したスライドがあった場合には、エラーの通知を表示したうえで、残りのスライドを継続してスキャンできるため、高スループットでのデジタル化が可能となります。

高スループット

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SG300またはSG60 1台で、組織サイズ15mm x 15mmのスライドを1時間当たり概ね60枚スキャンできます。搭載したスライドを連続ロードできる能力を備えており、全自動のノンストップスキャンを実現します。エラーが発生したスライドがあった場合には、エラーの通知を表示したうえで、残りのスライドを継続してスキャンできるため、高スループットでのデジタル化が可能となります。

高スループット

SG300またはSG60 1台で、組織サイズ15mm x 15mmのスライドを1時間当たり概ね60枚スキャンできます。搭載したスライドを連続ロードできる能力を備えており、全自動のノンストップスキャンを実現します。エラーが発生したスライドがあった場合には、エラーの通知を表示したうえで、残りのスライドを継続してスキャンできるため、高スループットでのデジタル化が可能となります。
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高スループット
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SG300またはSG60 1台で、組織サイズ15mm x 15mmのスライドを1時間当たり概ね60枚スキャンできます。搭載したスライドを連続ロードできる能力を備えており、全自動のノンストップスキャンを実現します。エラーが発生したスライドがあった場合には、エラーの通知を表示したうえで、残りのスライドを継続してスキャンできるため、高スループットでのデジタル化が可能となります。
高品質画像
高品質の画像

高品質の画像

本スキャナは、標準化された全自動スキャンプロセスによって、高品質な画像を提供します。各スライドのスキャン倍率は40倍相当（0.25µm/ピクセル）で、高解像度の鮮明な画像を生成します。これは病理ワークフローのデジタル化において不可欠な要素であり、さらには画像解析アルゴリズムを使用する際にも重要な要素となります。

高品質の画像

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本スキャナは、標準化された全自動スキャンプロセスによって、高品質な画像を提供します。各スライドのスキャン倍率は40倍相当（0.25µm/ピクセル）で、高解像度の鮮明な画像を生成します。これは病理ワークフローのデジタル化において不可欠な要素であり、さらには画像解析アルゴリズムを使用する際にも重要な要素となります。

高品質の画像

本スキャナは、標準化された全自動スキャンプロセスによって、高品質な画像を提供します。各スライドのスキャン倍率は40倍相当（0.25µm/ピクセル）で、高解像度の鮮明な画像を生成します。これは病理ワークフローのデジタル化において不可欠な要素であり、さらには画像解析アルゴリズムを使用する際にも重要な要素となります。
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高品質画像
高品質の画像

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本スキャナは、標準化された全自動スキャンプロセスによって、高品質な画像を提供します。各スライドのスキャン倍率は40倍相当（0.25µm/ピクセル）で、高解像度の鮮明な画像を生成します。これは病理ワークフローのデジタル化において不可欠な要素であり、さらには画像解析アルゴリズムを使用する際にも重要な要素となります。
Walk away方式の全自動スキャン
Walk away方式の全自動スキャン

Walk away方式の全自動スキャン

Pathology Scanner Second Generationは、ガラススライドをセットするだけのWalk away方式を採用したスキャナです。検査室の誰もが実施できる簡単操作で、ガラススライドをセットした後は、全自動でスキャンが開始されます。この自動処理は、スライド上の組織やバーコード、カバーガラスを検出するための様々なアルゴリズムと、スキャン中に起動する連続オートフォーカスのアルゴリズムによって実現されています。

Walk away方式の全自動スキャン

Walk away方式の全自動スキャン
Pathology Scanner Second Generationは、ガラススライドをセットするだけのWalk away方式を採用したスキャナです。検査室の誰もが実施できる簡単操作で、ガラススライドをセットした後は、全自動でスキャンが開始されます。この自動処理は、スライド上の組織やバーコード、カバーガラスを検出するための様々なアルゴリズムと、スキャン中に起動する連続オートフォーカスのアルゴリズムによって実現されています。

Walk away方式の全自動スキャン

Pathology Scanner Second Generationは、ガラススライドをセットするだけのWalk away方式を採用したスキャナです。検査室の誰もが実施できる簡単操作で、ガラススライドをセットした後は、全自動でスキャンが開始されます。この自動処理は、スライド上の組織やバーコード、カバーガラスを検出するための様々なアルゴリズムと、スキャン中に起動する連続オートフォーカスのアルゴリズムによって実現されています。
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Walk away方式の全自動スキャン
Walk away方式の全自動スキャン

Walk away方式の全自動スキャン

Pathology Scanner Second Generationは、ガラススライドをセットするだけのWalk away方式を採用したスキャナです。検査室の誰もが実施できる簡単操作で、ガラススライドをセットした後は、全自動でスキャンが開始されます。この自動処理は、スライド上の組織やバーコード、カバーガラスを検出するための様々なアルゴリズムと、スキャン中に起動する連続オートフォーカスのアルゴリズムによって実現されています。
マルチサイト連携とセキュリティ
マルチサイト連携とセキュリティ

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マルチサイトセットアップは、複数の検査室をつなぐ仮想ネットワークを構築するための一般的なアプローチです。拡張性の高いソリューションを活用し、組織横断的な情報共有を可能にすることでチームをつなぎます。複数の施設間において、お互いの画像に相互アクセスし症例を分担することが可能で、施設間での業務量のバランスを調整できるようになります。また、遠隔地にいる専門医やサブスペシャリストへの迅速なコンサルテーションも可能になります。

マルチサイト連携とセキュリティ

マルチサイト連携とセキュリティ
マルチサイトセットアップは、複数の検査室をつなぐ仮想ネットワークを構築するための一般的なアプローチです。拡張性の高いソリューションを活用し、組織横断的な情報共有を可能にすることでチームをつなぎます。複数の施設間において、お互いの画像に相互アクセスし症例を分担することが可能で、施設間での業務量のバランスを調整できるようになります。また、遠隔地にいる専門医やサブスペシャリストへの迅速なコンサルテーションも可能になります。

マルチサイト連携とセキュリティ

マルチサイトセットアップは、複数の検査室をつなぐ仮想ネットワークを構築するための一般的なアプローチです。拡張性の高いソリューションを活用し、組織横断的な情報共有を可能にすることでチームをつなぎます。複数の施設間において、お互いの画像に相互アクセスし症例を分担することが可能で、施設間での業務量のバランスを調整できるようになります。また、遠隔地にいる専門医やサブスペシャリストへの迅速なコンサルテーションも可能になります。
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マルチサイトセットアップは、複数の検査室をつなぐ仮想ネットワークを構築するための一般的なアプローチです。拡張性の高いソリューションを活用し、組織横断的な情報共有を可能にすることでチームをつなぎます。複数の施設間において、お互いの画像に相互アクセスし症例を分担することが可能で、施設間での業務量のバランスを調整できるようになります。また、遠隔地にいる専門医やサブスペシャリストへの迅速なコンサルテーションも可能になります。
組織分析の最適化
病理診断に適した画像ビューア

病理診断に適した画像ビューア

当社の病理画像ビューアによって、病理医は、容易な操作によってデジタル病理画像を閲覧できます。豊富なツールが備えられており、アノテーションの作成や長さや面積の正確な測定も可能です。アノテーションが作成された組織領域はギャラリーとしてビューア上に一覧表示され、病理医はワンクリックによって、特定の領域へ戻ることができます。また、タグを付与する機能を活用することで、Tumor boardやパネルディスカッションなどのフォローアップでの活用にも役立ちます。

病理診断に適した画像ビューア

病理診断に適した画像ビューア
当社の病理画像ビューアによって、病理医は、容易な操作によってデジタル病理画像を閲覧できます。豊富なツールが備えられており、アノテーションの作成や長さや面積の正確な測定も可能です。アノテーションが作成された組織領域はギャラリーとしてビューア上に一覧表示され、病理医はワンクリックによって、特定の領域へ戻ることができます。また、タグを付与する機能を活用することで、Tumor boardやパネルディスカッションなどのフォローアップでの活用にも役立ちます。

病理診断に適した画像ビューア

当社の病理画像ビューアによって、病理医は、容易な操作によってデジタル病理画像を閲覧できます。豊富なツールが備えられており、アノテーションの作成や長さや面積の正確な測定も可能です。アノテーションが作成された組織領域はギャラリーとしてビューア上に一覧表示され、病理医はワンクリックによって、特定の領域へ戻ることができます。また、タグを付与する機能を活用することで、Tumor boardやパネルディスカッションなどのフォローアップでの活用にも役立ちます。
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組織分析の最適化
病理診断に適した画像ビューア

病理診断に適した画像ビューア

当社の病理画像ビューアによって、病理医は、容易な操作によってデジタル病理画像を閲覧できます。豊富なツールが備えられており、アノテーションの作成や長さや面積の正確な測定も可能です。アノテーションが作成された組織領域はギャラリーとしてビューア上に一覧表示され、病理医はワンクリックによって、特定の領域へ戻ることができます。また、タグを付与する機能を活用することで、Tumor boardやパネルディスカッションなどのフォローアップでの活用にも役立ちます。
全症例情報を1か所で検索
症例情報の集約による容易な症例把握

症例情報の集約による容易な症例把握

症例に関する詳細情報は、デジタルスライドトレイや関連する文書、画像、メモとして、症例詳細ページ内に集約して表示されます。デジタルスライドトレイでは、ガラススライドの運用時と類似した形でスライドが整理され、閲覧済みのスライドや、アノテーションが作成されたスライド、追加のスライドオーダーの有無などを視覚的に表示します。

症例情報の集約による容易な症例把握

症例情報の集約による容易な症例把握
症例に関する詳細情報は、デジタルスライドトレイや関連する文書、画像、メモとして、症例詳細ページ内に集約して表示されます。デジタルスライドトレイでは、ガラススライドの運用時と類似した形でスライドが整理され、閲覧済みのスライドや、アノテーションが作成されたスライド、追加のスライドオーダーの有無などを視覚的に表示します。

症例情報の集約による容易な症例把握

症例に関する詳細情報は、デジタルスライドトレイや関連する文書、画像、メモとして、症例詳細ページ内に集約して表示されます。デジタルスライドトレイでは、ガラススライドの運用時と類似した形でスライドが整理され、閲覧済みのスライドや、アノテーションが作成されたスライド、追加のスライドオーダーの有無などを視覚的に表示します。
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全症例情報を1か所で検索
症例情報の集約による容易な症例把握

症例情報の集約による容易な症例把握

症例に関する詳細情報は、デジタルスライドトレイや関連する文書、画像、メモとして、症例詳細ページ内に集約して表示されます。デジタルスライドトレイでは、ガラススライドの運用時と類似した形でスライドが整理され、閲覧済みのスライドや、アノテーションが作成されたスライド、追加のスライドオーダーの有無などを視覚的に表示します。
効率的なデイマネージメント
効率的な症例管理

効率的な症例管理

当社のソフトウェアは、デジタル病理画像の管理やレビュー、表示が容易であり、ユーザ個人の作業量をワークリストとして視覚的に示すことができます。すべての症例は用途に合わせて整理や分類が可能で、症例のステータスや患者名、スライド枚数や臓器種別に基づいて、容易に区別することができます。また、検索やフィルタ機能を使用することで、必要な症例を素早く見つけることも可能です。

効率的な症例管理

効率的な症例管理
当社のソフトウェアは、デジタル病理画像の管理やレビュー、表示が容易であり、ユーザ個人の作業量をワークリストとして視覚的に示すことができます。すべての症例は用途に合わせて整理や分類が可能で、症例のステータスや患者名、スライド枚数や臓器種別に基づいて、容易に区別することができます。また、検索やフィルタ機能を使用することで、必要な症例を素早く見つけることも可能です。

効率的な症例管理

当社のソフトウェアは、デジタル病理画像の管理やレビュー、表示が容易であり、ユーザ個人の作業量をワークリストとして視覚的に示すことができます。すべての症例は用途に合わせて整理や分類が可能で、症例のステータスや患者名、スライド枚数や臓器種別に基づいて、容易に区別することができます。また、検索やフィルタ機能を使用することで、必要な症例を素早く見つけることも可能です。
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効率的なデイマネージメント
効率的な症例管理

効率的な症例管理

当社のソフトウェアは、デジタル病理画像の管理やレビュー、表示が容易であり、ユーザ個人の作業量をワークリストとして視覚的に示すことができます。すべての症例は用途に合わせて整理や分類が可能で、症例のステータスや患者名、スライド枚数や臓器種別に基づいて、容易に区別することができます。また、検索やフィルタ機能を使用することで、必要な症例を素早く見つけることも可能です。
リアルタイムコラボレーション
リアルタイムコラボレーション

リアルタイムコラボレーション

画像のリアルタイム共有機能によって、世界中の病理医とつながることができます。本機能を使用すると、従来はディスカッション顕微鏡によって実施していた複数人での同時画像閲覧を場所や人数の制限なしに実施できるようになります。リアルタイム共有への参加者は、アノテーションツールや計測ツールなどを含む画面操作が相互に可能であり、他の参加者と一緒に症例検討を行うことができます。

リアルタイムコラボレーション

リアルタイムコラボレーション
画像のリアルタイム共有機能によって、世界中の病理医とつながることができます。本機能を使用すると、従来はディスカッション顕微鏡によって実施していた複数人での同時画像閲覧を場所や人数の制限なしに実施できるようになります。リアルタイム共有への参加者は、アノテーションツールや計測ツールなどを含む画面操作が相互に可能であり、他の参加者と一緒に症例検討を行うことができます。

リアルタイムコラボレーション

画像のリアルタイム共有機能によって、世界中の病理医とつながることができます。本機能を使用すると、従来はディスカッション顕微鏡によって実施していた複数人での同時画像閲覧を場所や人数の制限なしに実施できるようになります。リアルタイム共有への参加者は、アノテーションツールや計測ツールなどを含む画面操作が相互に可能であり、他の参加者と一緒に症例検討を行うことができます。
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リアルタイムコラボレーション
リアルタイムコラボレーション

リアルタイムコラボレーション

画像のリアルタイム共有機能によって、世界中の病理医とつながることができます。本機能を使用すると、従来はディスカッション顕微鏡によって実施していた複数人での同時画像閲覧を場所や人数の制限なしに実施できるようになります。リアルタイム共有への参加者は、アノテーションツールや計測ツールなどを含む画面操作が相互に可能であり、他の参加者と一緒に症例検討を行うことができます。
病理症例へのゲートウェイ
IMSを起点とした病理診断フロー

IMSを起点とした病理診断フロー

Image Management System (IMS) を起点として、デジタル病理画像の管理や閲覧など、様々な運用が可能となります。IMSは操作が容易であり、様々な機能を使用することで、日々の業務量管理や、症例および画像間のナビゲーション、他の病理医とのコラボレーションを行うことができます。また、直感的で豊富な機能を備えたビューアは、デジタル病理画像の効率的で迅速な閲覧による病理診断を実現します。さらに、IMSは病理システム（LIS）との双方向連携が可能となっています。例えば、症例担当者の自動割当てなどの連携を導入することによって、従来のガラススライドを用いた物理的な症例の仕分け作業と比較して、検査室スタッフにかかる作業時間を短縮することができます。

IMSを起点とした病理診断フロー

IMSを起点とした病理診断フロー
Image Management System (IMS) を起点として、デジタル病理画像の管理や閲覧など、様々な運用が可能となります。IMSは操作が容易であり、様々な機能を使用することで、日々の業務量管理や、症例および画像間のナビゲーション、他の病理医とのコラボレーションを行うことができます。また、直感的で豊富な機能を備えたビューアは、デジタル病理画像の効率的で迅速な閲覧による病理診断を実現します。さらに、IMSは病理システム（LIS）との双方向連携が可能となっています。例えば、症例担当者の自動割当てなどの連携を導入することによって、従来のガラススライドを用いた物理的な症例の仕分け作業と比較して、検査室スタッフにかかる作業時間を短縮することができます。

IMSを起点とした病理診断フロー

Image Management System (IMS) を起点として、デジタル病理画像の管理や閲覧など、様々な運用が可能となります。IMSは操作が容易であり、様々な機能を使用することで、日々の業務量管理や、症例および画像間のナビゲーション、他の病理医とのコラボレーションを行うことができます。また、直感的で豊富な機能を備えたビューアは、デジタル病理画像の効率的で迅速な閲覧による病理診断を実現します。さらに、IMSは病理システム（LIS）との双方向連携が可能となっています。例えば、症例担当者の自動割当てなどの連携を導入することによって、従来のガラススライドを用いた物理的な症例の仕分け作業と比較して、検査室スタッフにかかる作業時間を短縮することができます。
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病理症例へのゲートウェイ
IMSを起点とした病理診断フロー

IMSを起点とした病理診断フロー

Image Management System (IMS) を起点として、デジタル病理画像の管理や閲覧など、様々な運用が可能となります。IMSは操作が容易であり、様々な機能を使用することで、日々の業務量管理や、症例および画像間のナビゲーション、他の病理医とのコラボレーションを行うことができます。また、直感的で豊富な機能を備えたビューアは、デジタル病理画像の効率的で迅速な閲覧による病理診断を実現します。さらに、IMSは病理システム（LIS）との双方向連携が可能となっています。例えば、症例担当者の自動割当てなどの連携を導入することによって、従来のガラススライドを用いた物理的な症例の仕分け作業と比較して、検査室スタッフにかかる作業時間を短縮することができます。
アプリケーションサーバーおよびストレージソフトウェア
アプリケーションサーバーおよびストレージソフトウェア

アプリケーションサーバーおよびストレージソフトウェア

Philips IntelliSite Pathology Solution*のバックボーンは、カスタマイズ可能なサーバーとストレージ構成です。画像の適切な保管や、LISとの密な相互連携、ニーズに合わせたネットワークオプションを提供します。このコンポーネントを活用することで、各施設の情報システムとの包括的な統合が可能となります。そして、自動データ管理などの機能を備えた病理画像共有のためのネットワーク構築によって、病理ワークフローの効率化を支援します。

アプリケーションサーバーおよびストレージソフトウェア

アプリケーションサーバーおよびストレージソフトウェア
Philips IntelliSite Pathology Solution*のバックボーンは、カスタマイズ可能なサーバーとストレージ構成です。画像の適切な保管や、LISとの密な相互連携、ニーズに合わせたネットワークオプションを提供します。このコンポーネントを活用することで、各施設の情報システムとの包括的な統合が可能となります。そして、自動データ管理などの機能を備えた病理画像共有のためのネットワーク構築によって、病理ワークフローの効率化を支援します。

アプリケーションサーバーおよびストレージソフトウェア

Philips IntelliSite Pathology Solution*のバックボーンは、カスタマイズ可能なサーバーとストレージ構成です。画像の適切な保管や、LISとの密な相互連携、ニーズに合わせたネットワークオプションを提供します。このコンポーネントを活用することで、各施設の情報システムとの包括的な統合が可能となります。そして、自動データ管理などの機能を備えた病理画像共有のためのネットワーク構築によって、病理ワークフローの効率化を支援します。
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アプリケーションサーバーおよびストレージソフトウェア
アプリケーションサーバーおよびストレージソフトウェア

アプリケーションサーバーおよびストレージソフトウェア

Philips IntelliSite Pathology Solution*のバックボーンは、カスタマイズ可能なサーバーとストレージ構成です。画像の適切な保管や、LISとの密な相互連携、ニーズに合わせたネットワークオプションを提供します。このコンポーネントを活用することで、各施設の情報システムとの包括的な統合が可能となります。そして、自動データ管理などの機能を備えた病理画像共有のためのネットワーク構築によって、病理ワークフローの効率化を支援します。
デジタルスライド1枚あたりの総所有コストの最適化
デジタルスライド1枚あたりの総所有コストの最適化

デジタルスライド1枚あたりの総所有コストの最適化

SG300は、中規模から大規模の検査室向けに設計されており、大量のスライドを1日数回に分けてスキャンする運用に適しています。全自動による高画質スキャンと高い初回スキャン成功率を提供し、スキャン速度やスライドハンドリング技術、組織形状に沿ったROI検出機能によって、臨床現場での運用に適した高いスループットを実現します。その結果、スキャンにかかる所要時間は短縮され、更にオーバーナイトのスキャンによってSG300の稼働率を上昇させることによって、スライド1枚当たりの総所有コスト（Total Cost of Ownership）を低く抑えることが可能となります。

デジタルスライド1枚あたりの総所有コストの最適化

デジタルスライド1枚あたりの総所有コストの最適化
SG300は、中規模から大規模の検査室向けに設計されており、大量のスライドを1日数回に分けてスキャンする運用に適しています。全自動による高画質スキャンと高い初回スキャン成功率を提供し、スキャン速度やスライドハンドリング技術、組織形状に沿ったROI検出機能によって、臨床現場での運用に適した高いスループットを実現します。その結果、スキャンにかかる所要時間は短縮され、更にオーバーナイトのスキャンによってSG300の稼働率を上昇させることによって、スライド1枚当たりの総所有コスト（Total Cost of Ownership）を低く抑えることが可能となります。

デジタルスライド1枚あたりの総所有コストの最適化

SG300は、中規模から大規模の検査室向けに設計されており、大量のスライドを1日数回に分けてスキャンする運用に適しています。全自動による高画質スキャンと高い初回スキャン成功率を提供し、スキャン速度やスライドハンドリング技術、組織形状に沿ったROI検出機能によって、臨床現場での運用に適した高いスループットを実現します。その結果、スキャンにかかる所要時間は短縮され、更にオーバーナイトのスキャンによってSG300の稼働率を上昇させることによって、スライド1枚当たりの総所有コスト（Total Cost of Ownership）を低く抑えることが可能となります。
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デジタルスライド1枚あたりの総所有コストの最適化
デジタルスライド1枚あたりの総所有コストの最適化

デジタルスライド1枚あたりの総所有コストの最適化

SG300は、中規模から大規模の検査室向けに設計されており、大量のスライドを1日数回に分けてスキャンする運用に適しています。全自動による高画質スキャンと高い初回スキャン成功率を提供し、スキャン速度やスライドハンドリング技術、組織形状に沿ったROI検出機能によって、臨床現場での運用に適した高いスループットを実現します。その結果、スキャンにかかる所要時間は短縮され、更にオーバーナイトのスキャンによってSG300の稼働率を上昇させることによって、スライド1枚当たりの総所有コスト（Total Cost of Ownership）を低く抑えることが可能となります。
3D対応テクノロジー
3D対応テクノロジー

3D対応テクノロジー

Pathology Scanner Second Generationは、将来的なマルチレイヤースキャン対応に備えたハードウェアを搭載しています。

3D対応テクノロジー

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Pathology Scanner Second Generationは、将来的なマルチレイヤースキャン対応に備えたハードウェアを搭載しています。

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3D対応テクノロジー
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Pathology Scanner Second Generationは、将来的なマルチレイヤースキャン対応に備えたハードウェアを搭載しています。

仕様

Pathology Scanner Second Generation
Pathology Scanner Second Generation
スライド容量
  • 60枚
スキャン方法
  • TDIラインスキャン
フォーカス法
  • 連続自動フォーカス
出力形式
  • iSyntax
スライドラック
  • Winlab LS-20/Winlab LSM-20、Sakura 4768 20-Slide Basket（最大20枚のスライドガラス搭載）
動作温度
  • 10～35°C
扉を閉めた状態での寸法（長さ×幅×高さ（mm））
  • 680 x 800 x 675
スキャン時間（スライド1枚あたり。ハンドリング時間とプレスキャン時間を除く）
  • SG60では40倍相当で43秒以下（スキャン領域15 x 15 mm）
総スキャン時間（スライド1枚あたり。ハンドリング時間とプリスキャン時間を含む）
  • SG60では40倍相当で62秒以下（スキャン領域15 x 15 mm）
平均の組織検出率およびスキャン率
  • ≥ 99.5%
電源
  • 100～240 VAC、50/60 Hz、700 W
対物レンズの倍率
  • NA：0.75、Plan Apo
ピクセルサイズ / 解像度
  • 0.25 μm/ピクセル
基準への準拠
  • EN IEC 61010-1:2010 /A1:2016、EN IEC 61010-2-101:2018、EN IEC 61326-1:2013 FCC Part 15、IEC 6132
  • IEC 61326-2-6（IVD）、IEC 61326-1:2012 IEC 61326-2-6:2012
バーコードサポート
  • 2Dコードタイプ：
  • Data Matrix ECC 200（ISO/IEC16022：2006）全てのガラススライドに推奨されるバーコードタイプ
  • 1Dコードタイプ：
  • Code 39、Mod 43チェックサム付き（ISO/IEC 16388：2007）
  • Code 128（ISO/IEC 15417：2007）
相対湿度（結露なし）
  • 50%（40°C）～80%（31°C）
重量（kg）
  • 142
SG接続ポート
  • フィリップス製品担当までお問合せください。
Image Management System レビューアプリケーション
Image Management System レビューアプリケーション
CPU
  • Intel Xeon E5-1620 v3@GHzまたは同等品
RAM
  • 8 GBの物理メモリ
接続
  • 100 Mbit/sイーサネット
ビデオカード
  • GPUメモリ：4 GB
  • GeForce GTX 1050 Tiまたは同等品*
  • *クライアントコンピュータのグラフィックカードドライバの最新バージョンへの更新推奨
クライアント側のコンピュータのソフトウェア要件
クライアント側のコンピュータのソフトウェア要件
オペレーティングシステム
  • Microsoft Windows 8、8.1、または10の64ビット
HTML 5標準をサポートするブラウザソフトウェア
  • 推奨ブラウザ：ChromeまたはChromium版Microsoft Edge
  • その他の対応ブラウザ：Internet Explorer***
  • ***[画像処理に自分のコンピューターを使用する] 機能には、ChromeまたはChromium版Microsoft Edgeが必要です。
接続
  • 100 Mbit/sイーサネット
ビデオカード
  • GPUメモリ：4 GB
  • GeForce GTX 1050 Tiまたは同等品*
  • *クライアントコンピュータのグラフィックカードドライバの最新バージョンへの更新推奨
その他のソフトウェア
  • PDFビューア
  • 電子メールクライアント
Image Management System アプリケーションサーバーおよびストレージソフトウェア
Image Management System アプリケーションサーバーおよびストレージソフトウェア
CPU
  • フィリップス製品担当までお問合せください。
RAM
  • フィリップス製品担当までお問合せください。
ストレージ
  • フィリップス製品担当までお問合せください。
Pathology Scanner Second Generation
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スライド容量
  • 60枚
スキャン方法
  • TDIラインスキャン
Image Management System レビューアプリケーション
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CPU
  • Intel Xeon E5-1620 v3@GHzまたは同等品
RAM
  • 8 GBの物理メモリ
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Pathology Scanner Second Generation
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スライド容量
  • 60枚
スキャン方法
  • TDIラインスキャン
フォーカス法
  • 連続自動フォーカス
出力形式
  • iSyntax
スライドラック
  • Winlab LS-20/Winlab LSM-20、Sakura 4768 20-Slide Basket（最大20枚のスライドガラス搭載）
動作温度
  • 10～35°C
扉を閉めた状態での寸法（長さ×幅×高さ（mm））
  • 680 x 800 x 675
スキャン時間（スライド1枚あたり。ハンドリング時間とプレスキャン時間を除く）
  • SG60では40倍相当で43秒以下（スキャン領域15 x 15 mm）
総スキャン時間（スライド1枚あたり。ハンドリング時間とプリスキャン時間を含む）
  • SG60では40倍相当で62秒以下（スキャン領域15 x 15 mm）
平均の組織検出率およびスキャン率
  • ≥ 99.5%
電源
  • 100～240 VAC、50/60 Hz、700 W
対物レンズの倍率
  • NA：0.75、Plan Apo
ピクセルサイズ / 解像度
  • 0.25 μm/ピクセル
基準への準拠
  • EN IEC 61010-1:2010 /A1:2016、EN IEC 61010-2-101:2018、EN IEC 61326-1:2013 FCC Part 15、IEC 6132
  • IEC 61326-2-6（IVD）、IEC 61326-1:2012 IEC 61326-2-6:2012
バーコードサポート
  • 2Dコードタイプ：
  • Data Matrix ECC 200（ISO/IEC16022：2006）全てのガラススライドに推奨されるバーコードタイプ
  • 1Dコードタイプ：
  • Code 39、Mod 43チェックサム付き（ISO/IEC 16388：2007）
  • Code 128（ISO/IEC 15417：2007）
相対湿度（結露なし）
  • 50%（40°C）～80%（31°C）
重量（kg）
  • 142
SG接続ポート
  • フィリップス製品担当までお問合せください。
Image Management System レビューアプリケーション
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CPU
  • Intel Xeon E5-1620 v3@GHzまたは同等品
RAM
  • 8 GBの物理メモリ
接続
  • 100 Mbit/sイーサネット
ビデオカード
  • GPUメモリ：4 GB
  • GeForce GTX 1050 Tiまたは同等品*
  • *クライアントコンピュータのグラフィックカードドライバの最新バージョンへの更新推奨
クライアント側のコンピュータのソフトウェア要件
クライアント側のコンピュータのソフトウェア要件
オペレーティングシステム
  • Microsoft Windows 8、8.1、または10の64ビット
HTML 5標準をサポートするブラウザソフトウェア
  • 推奨ブラウザ：ChromeまたはChromium版Microsoft Edge
  • その他の対応ブラウザ：Internet Explorer***
  • ***[画像処理に自分のコンピューターを使用する] 機能には、ChromeまたはChromium版Microsoft Edgeが必要です。
接続
  • 100 Mbit/sイーサネット
ビデオカード
  • GPUメモリ：4 GB
  • GeForce GTX 1050 Tiまたは同等品*
  • *クライアントコンピュータのグラフィックカードドライバの最新バージョンへの更新推奨
その他のソフトウェア
  • PDFビューア
  • 電子メールクライアント
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CPU
  • フィリップス製品担当までお問合せください。
RAM
  • フィリップス製品担当までお問合せください。
ストレージ
  • フィリップス製品担当までお問合せください。
  • *米国におけるPhilips IntelliSite Pathology Solutionのリモート使用の拡大には、特定の条件および機器仕様が適用されます。このタイプのモニタは、緊急時にのみ許可されます。機器のラベルに明記されている制限や警告は、緊急時においても適用されます。

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