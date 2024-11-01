QLAB Cardiac Analysis
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QLAB は、患者ケアの品質を高めて効率を上げるため各種の解析機能を備えたソフトウエアです。オンカートおよびオフカートでデ
ータを表示および統合し、部門ワークフローの効率を高めます。
特長
- 高度な心臓用3D Quantification（3DQA） || KBA1
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Q-App 心臓用3DQAdv
3Dデータセットから半自動化された境界検出機能を使用して、LV容積、一回拍出量（SV）、および実際の3D EFを測定します。
得られたLV容積は17分隔され、収縮などタイミング評価を行い、すべての体積セグメントまたはユーザー選択セグメントと、グループ内のインデックスを判別します。
半自動化されたQアプリケーションは、幾何学的前提がなく、グローバル3D EFを測定します。
また、心不全評価のための同期インデックス情報も提供されます。
3Dデータセットから半自動化された境界検出機能を使用して、LV容積、一回拍出量（SV）、および実際の3D EFを測定します。
得られたLV容積は17分隔され、収縮などタイミング評価を行い、すべての体積セグメントまたはユーザー選択セグメントと、グループ内のインデックスを判別します。
半自動化されたQアプリケーションは、幾何学的前提がなく、グローバル3D EFを測定します。
また、心不全評価のための同期インデックス情報も提供されます。
3Dデータセットから半自動化された境界検出機能を使用して、LV容積、一回拍出量（SV）、および実際の3D EFを測定します。
得られたLV容積は17分隔され、収縮などタイミング評価を行い、すべての体積セグメントまたはユーザー選択セグメントと、グループ内のインデックスを判別します。
半自動化されたQアプリケーションは、幾何学的前提がなく、グローバル3D EFを測定します。
また、心不全評価のための同期インデックス情報も提供されます。
- Automated Cardiac Motion Quantificati... || KBA1
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Q-App aCMQᴬᴵ
aCMQᴬᴵは2Dスペックルトラッキングをベースとしています。
選択された断面に基づいて自動的にROIを位置決めし、グローバルとリージョナルの両方のストレイン機能を測定します。
表形式、17分割形式、およびさまざまな波形表示形式を提供します。
LV駆出率（EF）、収縮末期容量（ESV）、および拡張末期容積（EDV）も提供されます。
取得した画像で同時にEFとGLSの両方をすばやく簡単に取得できます。
aCMQᴬᴵは2Dスペックルトラッキングをベースとしています。
選択された断面に基づいて自動的にROIを位置決めし、グローバルとリージョナルの両方のストレイン機能を測定します。
表形式、17分割形式、およびさまざまな波形表示形式を提供します。
LV駆出率（EF）、収縮末期容量（ESV）、および拡張末期容積（EDV）も提供されます。
取得した画像で同時にEFとGLSの両方をすばやく簡単に取得できます。
aCMQᴬᴵは2Dスペックルトラッキングをベースとしています。
選択された断面に基づいて自動的にROIを位置決めし、グローバルとリージョナルの両方のストレイン機能を測定します。
表形式、17分割形式、およびさまざまな波形表示形式を提供します。
LV駆出率（EF）、収縮末期容量（ESV）、および拡張末期容積（EDV）も提供されます。
取得した画像で同時にEFとGLSの両方をすばやく簡単に取得できます。
- 自動2D心臓数量化ᴬᴵ（a2DQᴬᴵ） || KBA1
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Q-App a2DQᴬᴵ
LVの自動境界検出機能。所定の2D EFとボリュームがすばやく得られます。
Biplane Simpson's法/TMAD機能が選択できます。
すべてのエコーラボに最適なツールです。
a2DQᴬᴵにより、2D EFは用手トレースせずに、ワンクリックで、すべての患者で自動的に得られます。
TMADには、EFと相関する検証済みのインデックスがあり、技術的に困難な患者に対して特に有効です。
LVの自動境界検出機能。所定の2D EFとボリュームがすばやく得られます。
Biplane Simpson's法/TMAD機能が選択できます。
すべてのエコーラボに最適なツールです。
a2DQᴬᴵにより、2D EFは用手トレースせずに、ワンクリックで、すべての患者で自動的に得られます。
TMADには、EFと相関する検証済みのインデックスがあり、技術的に困難な患者に対して特に有効です。
LVの自動境界検出機能。所定の2D EFとボリュームがすばやく得られます。
Biplane Simpson's法/TMAD機能が選択できます。
すべてのエコーラボに最適なツールです。
a2DQᴬᴵにより、2D EFは用手トレースせずに、ワンクリックで、すべての患者で自動的に得られます。
TMADには、EFと相関する検証済みのインデックスがあり、技術的に困難な患者に対して特に有効です。
- 歪み数量化（SQ） || KBA1
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Q-App 心臓用SQ
このQアプリケーションは、カラーティッシュドップラの速度から計算を行い、変位、歪み、および歪み速度を算出するために役たちます。
このQアプリケーションは、カラーティッシュドップラの速度から計算を行い、変位、歪み、および歪み速度を算出するために役たちます。
このQアプリケーションは、カラーティッシュドップラの速度から計算を行い、変位、歪み、および歪み速度を算出するために役たちます。
- 内膜中膜複合体肥厚（IMT） || KBA1
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Q-App IMT
頸動脈内膜中膜複合体肥厚を自動的に測定します。IMTデータにすばやく簡単にアクセスできます。
頸動脈内膜中膜複合体肥厚を自動的に測定します。IMTデータにすばやく簡単にアクセスできます。
頸動脈内膜中膜複合体肥厚を自動的に測定します。IMTデータにすばやく簡単にアクセスできます。
- 関心領域（ROI） || KBA1
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Q-App ROI
このプラグインは、エコー造影とカラー画像のエコー輝度定量化に役立ちます。
このプラグインは、エコー造影とカラー画像のエコー輝度定量化に役立ちます。
このプラグインは、エコー造影とカラー画像のエコー輝度定量化に役立ちます。
- CMQ負担 || KBA1
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Q-App CMQ stress
2Dスペックルトラッキングテクノロジーに基づいて、休息時と運動ピーク時のグローバル、リージョナル、およびローカルのストレイン機能を評価できます。
負荷エコー検査用に特に設計された、すばやく簡単に使用できるインタフェースが備わっています。
2Dスペックルトラッキングテクノロジーに基づいて、休息時と運動ピーク時のグローバル、リージョナル、およびローカルのストレイン機能を評価できます。
負荷エコー検査用に特に設計された、すばやく簡単に使用できるインタフェースが備わっています。
2Dスペックルトラッキングテクノロジーに基づいて、休息時と運動ピーク時のグローバル、リージョナル、およびローカルのストレイン機能を評価できます。
負荷エコー検査用に特に設計された、すばやく簡単に使用できるインタフェースが備わっています。
- Mitral Valve Navigatorᴬᴵ（MVNᴬᴵ） || KBA1
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Q-App MVN
Live3D TEE で得られた3Dデータセットから、ツールのガイドを使って簡便にMV、およびMV関連の解剖計測値と計算値が算出されます。
8つのガイド付きステップで、簡単に3Dモデルの作成ができます。
弁輪形状や、弁葉に関するより基本的な計測値はわずか4つのステップで取得できます。
Live3D TEE で得られた3Dデータセットから、ツールのガイドを使って簡便にMV、およびMV関連の解剖計測値と計算値が算出されます。
8つのガイド付きステップで、簡単に3Dモデルの作成ができます。
弁輪形状や、弁葉に関するより基本的な計測値はわずか4つのステップで取得できます。
Live3D TEE で得られた3Dデータセットから、ツールのガイドを使って簡便にMV、およびMV関連の解剖計測値と計算値が算出されます。
8つのガイド付きステップで、簡単に3Dモデルの作成ができます。
弁輪形状や、弁葉に関するより基本的な計測値はわずか4つのステップで取得できます。
- 正確で速い || KBA1
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駆出率の算出
ほぼすべてのエコー検査に不可欠な構成要素である駆出率は、切迫した左心室機能不全と臨床的悪化の主要な心エコーパラメータ予測に含まれており、外科的整復を計画する場合に検討すべき重要な要因です
。QLABソリューションは駆出率（EF）、たとえば、Automated Cardiac 2D Quantificationᴬᴵ – a2DQᴬᴵ、Automated Cardiac Motion Quantificationᴬᴵ – aCMQᴬᴵ、Cardiac 3D Quantification – 3DQ、Advanced Cardiac 3D Quantification – 3DQ Advancedで得られます。。
ほぼすべてのエコー検査に不可欠な構成要素である駆出率は、切迫した左心室機能不全と臨床的悪化の主要な心エコーパラメータ予測に含まれており、外科的整復を計画する場合に検討すべき重要な要因です
。QLABソリューションは駆出率（EF）、たとえば、Automated Cardiac 2D Quantificationᴬᴵ – a2DQᴬᴵ、Automated Cardiac Motion Quantificationᴬᴵ – aCMQᴬᴵ、Cardiac 3D Quantification – 3DQ、Advanced Cardiac 3D Quantification – 3DQ Advancedで得られます。。
ほぼすべてのエコー検査に不可欠な構成要素である駆出率は、切迫した左心室機能不全と臨床的悪化の主要な心エコーパラメータ予測に含まれており、外科的整復を計画する場合に検討すべき重要な要因です
。QLABソリューションは駆出率（EF）、たとえば、Automated Cardiac 2D Quantificationᴬᴵ – a2DQᴬᴵ、Automated Cardiac Motion Quantificationᴬᴵ – aCMQᴬᴵ、Cardiac 3D Quantification – 3DQ、Advanced Cardiac 3D Quantification – 3DQ Advancedで得られます。。
- 推測作業の削減 || KBA1
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虚血診断
負荷エコーは虚血診断時の検査の最前線になりえます。
しかし、検査が不確定であれば、診断と治療時間が無駄になります。
当社は最良の結果を得るために必要な画像を、簡単に取得できるエコーシステムテクノロジーを開発しました。
PureWaveクリスタルは、1-5 MHzの広い周波数帯域ですばらしい画質を画像を生成し、通過率を非常に高め、アーチファクトを減らすことで、技術的に困難な被検者の画像処理を行えるようにしました。
X5-1 xMATRIXトランスジューサではiRotate機能を使用して、トランスジューサの回転スキャンなしに、同じウィンドウから負荷エコープロトコルを実行できます。
負荷エコーは虚血診断時の検査の最前線になりえます。
しかし、検査が不確定であれば、診断と治療時間が無駄になります。
当社は最良の結果を得るために必要な画像を、簡単に取得できるエコーシステムテクノロジーを開発しました。
PureWaveクリスタルは、1-5 MHzの広い周波数帯域ですばらしい画質を画像を生成し、通過率を非常に高め、アーチファクトを減らすことで、技術的に困難な被検者の画像処理を行えるようにしました。
X5-1 xMATRIXトランスジューサではiRotate機能を使用して、トランスジューサの回転スキャンなしに、同じウィンドウから負荷エコープロトコルを実行できます。
負荷エコーは虚血診断時の検査の最前線になりえます。
しかし、検査が不確定であれば、診断と治療時間が無駄になります。
当社は最良の結果を得るために必要な画像を、簡単に取得できるエコーシステムテクノロジーを開発しました。
PureWaveクリスタルは、1-5 MHzの広い周波数帯域ですばらしい画質を画像を生成し、通過率を非常に高め、アーチファクトを減らすことで、技術的に困難な被検者の画像処理を行えるようにしました。
X5-1 xMATRIXトランスジューサではiRotate機能を使用して、トランスジューサの回転スキャンなしに、同じウィンドウから負荷エコープロトコルを実行できます。
- 管理 || KBA1
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心不全の検査
心臓再同期療法は、この治療を受ける心不全の患者の生存率を上げる可能性があります。しかし、確立された評価の方法は必ずしも良い反応を予測するわけではないため、高価な治療を効率的に使用できなくなるおそれがあります。新しい評価メソッドは、標準のエコー検査と簡単に統合できる必要があります。QLABでは、包括的な2Dおよび3Dの高度な数量化ツールを使用して、Automated
Cardiac Motion Quantification – aCMQᴬᴵ、Advanced Cardiac 3D Quantification – 3DQ Advancedを活用し、心不全の患者を評価します。
心臓再同期療法は、この治療を受ける心不全の患者の生存率を上げる可能性があります。しかし、確立された評価の方法は必ずしも良い反応を予測するわけではないため、高価な治療を効率的に使用できなくなるおそれがあります。新しい評価メソッドは、標準のエコー検査と簡単に統合できる必要があります。QLABでは、包括的な2Dおよび3Dの高度な数量化ツールを使用して、Automated
Cardiac Motion Quantification – aCMQᴬᴵ、Advanced Cardiac 3D Quantification – 3DQ Advancedを活用し、心不全の患者を評価します。
心臓再同期療法は、この治療を受ける心不全の患者の生存率を上げる可能性があります。しかし、確立された評価の方法は必ずしも良い反応を予測するわけではないため、高価な治療を効率的に使用できなくなるおそれがあります。新しい評価メソッドは、標準のエコー検査と簡単に統合できる必要があります。QLABでは、包括的な2Dおよび3Dの高度な数量化ツールを使用して、Automated
Cardiac Motion Quantification – aCMQᴬᴵ、Advanced Cardiac 3D Quantification – 3DQ Advancedを活用し、心不全の患者を評価します。
- QLABが最適 || KBA1
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QLABから得られるもの
QLABは次の場合に最適です。
簡単に実行でき、再現性が高く、新しいレベルの臨床情報を提供する検査や定量化に関心がある場合。
包括的な測定値レポート作成機能で3Dデータセットを表示、操作、および測定したい場合。
2Dおよび3D定量化やカラードップラー定量化、および比較調査を行うために、高度画像分析ツールが必要な場合。
BMP、TIF、JPG、MOV、WMV、AVIファイルをすばやく簡単に作成する機能を使用して、
2D、カラー、および3Dイメージングモードでオフカート3D表示、レンダリング、および詳細な定量化を行いたい場合。
QLABは次の場合に最適です。
簡単に実行でき、再現性が高く、新しいレベルの臨床情報を提供する検査や定量化に関心がある場合。
包括的な測定値レポート作成機能で3Dデータセットを表示、操作、および測定したい場合。
2Dおよび3D定量化やカラードップラー定量化、および比較調査を行うために、高度画像分析ツールが必要な場合。
BMP、TIF、JPG、MOV、WMV、AVIファイルをすばやく簡単に作成する機能を使用して、
2D、カラー、および3Dイメージングモードでオフカート3D表示、レンダリング、および詳細な定量化を行いたい場合。
QLABは次の場合に最適です。
簡単に実行でき、再現性が高く、新しいレベルの臨床情報を提供する検査や定量化に関心がある場合。
包括的な測定値レポート作成機能で3Dデータセットを表示、操作、および測定したい場合。
2Dおよび3D定量化やカラードップラー定量化、および比較調査を行うために、高度画像分析ツールが必要な場合。
BMP、TIF、JPG、MOV、WMV、AVIファイルをすばやく簡単に作成する機能を使用して、
2D、カラー、および3Dイメージングモードでオフカート3D表示、レンダリング、および詳細な定量化を行いたい場合。
- 高度な心臓用3D Quantification（3DQA） || KBA1
- Automated Cardiac Motion Quantificati... || KBA1
- 自動2D心臓数量化ᴬᴵ（a2DQᴬᴵ） || KBA1
- 歪み数量化（SQ） || KBA1
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