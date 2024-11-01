虚血診断

負荷エコーは虚血診断時の検査の最前線になりえます。 しかし、検査が不確定であれば、診断と治療時間が無駄になります。 当社は最良の結果を得るために必要な画像を、簡単に取得できるエコーシステムテクノロジーを開発しました。 PureWaveクリスタルは、1-5 MHzの広い周波数帯域ですばらしい画質を画像を生成し、通過率を非常に高め、アーチファクトを減らすことで、技術的に困難な被検者の画像処理を行えるようにしました。 X5-1 xMATRIXトランスジューサではiRotate機能を使用して、トランスジューサの回転スキャンなしに、同じウィンドウから負荷エコープロトコルを実行できます。