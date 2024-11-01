AngioSculpt PTAスコアリングバルーンカテーテル スペックが近い製品を検索
AngioSculpt PTAスコアリングバルーンカテーテルは、従来型バルーンと比較して高い拡張力（約15～25倍）を発揮すると報告されており、血管解離やステント留置の発生率低減に寄与することが示唆されています。³
特長
固定されたエッジ設計により、滑りの抑制を支援します。
固定されたエッジ設計により、滑りの抑制を支援します。
長方形のスコアリングエッジがデバイスを適切な位置に固定し、装置の大幅な滑り（ウォーターメロンシーディング）を抑制することで、健康な組織への損傷リスク低減に寄与します。¹,²
固定されたエッジ設計により、滑りの抑制を支援します。
長方形のスコアリングエッジがデバイスを適切な位置に固定し、装置の大幅な滑り（ウォーターメロンシーディング）を抑制することで、健康な組織への損傷リスク低減に寄与します。¹,²
固定されたエッジ設計により、滑りの抑制を支援します。
長方形のスコアリングエッジがデバイスを適切な位置に固定し、装置の大幅な滑り（ウォーターメロンシーディング）を抑制することで、健康な組織への損傷リスク低減に寄与します。¹,²
拡張力において、スコアリング力は従来比で約15～25倍と報告されています。
拡張力において、スコアリング力は従来比で約15～25倍と報告されています。
従来型バルーンと比較して高い外向き膨脹力（約15～25倍）を想定したリーディングエッジ設計と、らせん状ナイチノール製エレメントの採用により、血管の初期拡張を均一に行えるよう配慮されています。³
拡張力において、スコアリング力は従来比で約15～25倍と報告されています。
従来型バルーンと比較して高い外向き膨脹力（約15～25倍）を想定したリーディングエッジ設計と、らせん状ナイチノール製エレメントの採用により、血管の初期拡張を均一に行えるよう配慮されています。³
拡張力において、スコアリング力は従来比で約15～25倍と報告されています。
従来型バルーンと比較して高い外向き膨脹力（約15～25倍）を想定したリーディングエッジ設計と、らせん状ナイチノール製エレメントの採用により、血管の初期拡張を均一に行えるよう配慮されています。³
解離の発生率低減が示唆されている設計¹,²
解離の発生率低減が示唆されている設計¹,²
スコアリング後に外向きにかかる力が従来型バルーンと同等となるよう設計されており、解離の発生率低減や穿孔の抑制¹,²、補助的ステント使用率の低下¹,²に寄与するとともに、血流を制限する解離が認められなかったことが報告されています。⁵,⁶
解離の発生率低減が示唆されている設計¹,²
スコアリング後に外向きにかかる力が従来型バルーンと同等となるよう設計されており、解離の発生率低減や穿孔の抑制¹,²、補助的ステント使用率の低下¹,²に寄与するとともに、血流を制限する解離が認められなかったことが報告されています。⁵,⁶
スコアリング後に外向きにかかる力が従来型バルーンと同等となるよう設計されており、解離の発生率低減や穿孔の抑制¹,²、補助的ステント使用率の低下¹,²に寄与するとともに、血流を制限する解離が認められなかったことが報告されています。⁵,⁶
固定されたエッジ設計により、滑りの抑制を支援します。 拡張力において、スコアリング力は従来比で約15～25倍と報告されています。 解離の発生率低減が示唆されている設計¹,²
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Show all documentation Show less documentation 仕様 モデル番号2039-2010
モデル番号2039-2010 バルーン径 バルーン長 カテーテル有効長 適合ガイドワイヤー 適合ガイディングカテーテル内径 モデル番号2039-2020
モデル番号2039-2020 バルーン直径 バルーン長 カテーテル長 ガイドワイヤの互換性 シースのサイズ モデル番号2155-2040
モデル番号2155-2040 バルーン径 バルーン長 カテーテル長 ガイドワイヤの互換性 シースのサイズ モデル番号2216-20100
モデル番号2216-20100 バルーン直径 バルーン長 カテーテル長 ガイドワイヤの互換性 適合ガイディングカテーテル内径 モデル番号2155-25406
モデル番号2155-25406 バルーン径 バルーン長 カテーテル有効長 適合ガイドワイヤー 適合ガイディングカテーテル内径 モデル番号2216-25100
モデル番号2216-25100 バルーン径 バルーン長 カテーテル有効長 適合ガイドワイヤー 適合ガイディングカテーテル内径 モデル番号2155-3040
モデル番号2155-3040 バルーン径 バルーン長 カテーテル有効長 適合ガイドワイヤー 適合ガイディングカテーテル内径 モデル番号2216-30100
モデル番号2216-30100 バルーン径 バルーン長 カテーテル有効長 適合ガイドワイヤー 適合ガイディングカテーテル内径 モデル番号2155-3540
モデル番号2155-3540 バルーン径 バルーン長 カテーテル有効長 適合ガイドワイヤー 適合ガイディングカテーテル内径 モデル番号2216-35100
モデル番号2216-35100 バルーン径 バルーン長 カテーテル有効長 適合ガイドワイヤー 適合ガイディングカテーテル内径 モデル番号2076-4020
モデル番号2076-4020 バルーン径 バルーン長 カテーテル有効長 適合ガイドワイヤー 適合ガイディングカテーテル内径 モデル番号2092-4040
モデル番号2092-4040 バルーン径 バルーン長 カテーテル有効長 適合ガイドワイヤー 適合ガイディングカテーテル内径 モデル番号2076-4040
モデル番号2076-4040 バルーン径 バルーン長 カテーテル有効長 適合ガイドワイヤー 適合ガイディングカテーテル内径 モデル番号2290-40100
モデル番号2290-40100 バルーン径 バルーン長 カテーテル有効長 適合ガイドワイヤー 適合ガイディングカテーテル内径 モデル番号2237-40100
モデル番号2237-40100 バルーン径 バルーン長 カテーテル有効長 適合ガイドワイヤー 適合ガイディングカテーテル内径 モデル番号2249-40200
モデル番号2249-40200 バルーン径 バルーン長 カテーテル有効長 適合ガイドワイヤー 適合ガイディングカテーテル内径 モデル番号2076-5020
モデル番号2076-5020 バルーン径 バルーン長 カテーテル有効長 適合ガイドワイヤー 適合ガイディングカテーテル内径 モデル番号2092-5040
モデル番号2092-5040 バルーン径 バルーン長 カテーテル有効長 適合ガイドワイヤー 適合ガイディングカテーテル内径 モデル番号2076-5040
モデル番号2076-5040 バルーン径 バルーン長 カテーテル有効長 適合ガイドワイヤー 適合ガイディングカテーテル内径 モデル番号2290-50100
モデル番号2290-50100 バルーン径 バルーン長 カテーテル有効長 適合ガイドワイヤー 適合ガイディングカテーテル内径 モデル番号2237-50100
モデル番号2237-50100 バルーン径 バルーン長 カテーテル有効長 適合ガイドワイヤー 適合ガイディングカテーテル内径 モデル番号2249-50200
モデル番号2249-50200 バルーン径 バルーン長 カテーテル有効長 適合ガイドワイヤー 適合ガイディングカテーテル内径 モデル番号2105-6020
モデル番号2105-6020 バルーン径 バルーン長 カテーテル有効長 適合ガイドワイヤー 適合ガイディングカテーテル内径 モデル番号2092-6020
モデル番号2092-6020 バルーン径 バルーン長 カテーテル有効長 適合ガイドワイヤー 適合ガイディングカテーテル内径 モデル番号2076-6020
モデル番号2076-6020 バルーン径 バルーン長 カテーテル有効長 適合ガイドワイヤー 適合ガイディングカテーテル内径 モデル番号2105-6040
モデル番号2105-6040 バルーン径 バルーン長 カテーテル有効長 適合ガイドワイヤー 適合ガイディングカテーテル内径 モデル番号2092-6040
モデル番号2092-6040 バルーン径 バルーン長 カテーテル有効長 適合ガイドワイヤー 適合ガイディングカテーテル内径 モデル番号2076-6040
モデル番号2076-6040 バルーン径 バルーン長 カテーテル有効長 適合ガイドワイヤー 適合ガイディングカテーテル内径 モデル番号2290-60100
モデル番号2290-60100 バルーン径 バルーン長 カテーテル有効長 適合ガイドワイヤー 適合ガイディングカテーテル内径 モデル番号2237-60100
モデル番号2237-60100 バルーン径 バルーン長 カテーテル有効長 適合ガイドワイヤー 適合ガイディングカテーテル内径 モデル番号2249-60200
モデル番号2249-60200 バルーン径 バルーン長 カテーテル有効長 適合ガイドワイヤー 適合ガイディングカテーテル内径 モデル番号2332-7040
モデル番号2332-7040 バルーン径 バルーン長 カテーテル有効長 適合ガイドワイヤー 適合ガイディングカテーテル内径 モデル番号2333-7040
モデル番号2333-7040 バルーン径 バルーン長 カテーテル有効長 適合ガイドワイヤー 適合ガイディングカテーテル内径 モデル番号2334-7040
モデル番号2334-7040 バルーン径 バルーン長 カテーテル有効長 適合ガイドワイヤー 適合ガイディングカテーテル内径 モデル番号2332-8040
モデル番号2332-8040 バルーン径 バルーン長 カテーテル有効長 適合ガイドワイヤー 適合ガイディングカテーテル内径 モデル番号2333-8040
モデル番号2333-8040 バルーン径 バルーン長 カテーテル有効長 適合ガイドワイヤー 適合ガイディングカテーテル内径 モデル番号2334-8040
モデル番号2334-8040 バルーン径 バルーン長 カテーテル有効長 適合ガイドワイヤー 適合ガイディングカテーテル内径 モデル番号2039-2010
モデル番号2039-2010 バルーン径 バルーン長 モデル番号2039-2020
モデル番号2039-2020 バルーン直径 バルーン長
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