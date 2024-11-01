拡張力において、スコアリング力は従来比で約15～25倍と報告されています。

従来型バルーンと比較して高い外向き膨脹力（約15～25倍）を想定したリーディングエッジ設計と、らせん状ナイチノール製エレメントの採用により、血管の初期拡張を均一に行えるよう配慮されています。³