Universal Gating Interface

MR Patient Care

Expressionモニタの心臓出力を、ゲーティングケーブルまたはワイヤレスインタフェース機能を備えたMRIシステム、およびベクトルゲーティング（4.57 m / 15 ft）を備えたシステムに接続します。

仕様

製品詳細
製品詳細
測定単位
  • 各 1
ディスポーザブルまたはリユーザブル
  • リユーザブル
長さ
  • 4.57 m/15 ft
当社製機器との使用
  • 866185（Expression MR400）
  • 866120（Expression MR200）
滅菌 / 未滅菌
  • 未滅菌
CE認証済み
  • あり

