Expression MR400

Expression MR400は、生体情報モニタリング機能をMR環境において制限のあるレベルから重症系モニタと同等のレベルへ引き上げることにより、進化し続ける診療モデルと向き合いながら患者と医療スタッフにとって最良なMR検査環境と患者に対して最善を尽くすことが出来る体制構築をサポートします。

