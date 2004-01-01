Universal Gating Interface
MR Patient Care
Expressionモニタの心臓出力を、ゲーティングケーブルまたはワイヤレスインタフェース機能を備えたMRIシステム、およびベクトルゲーティング（4.57 m / 15 ft）を備えたシステムに接続します。
仕様
- 製品詳細
-
製品詳細
|測定単位
|
|ディスポーザブルまたはリユーザブル
|
|長さ
|
|当社製機器との使用
|
-
866185（Expression MR400）
-
866120（Expression MR200）
|滅菌 / 未滅菌
|
|CE認証済み
|
- 製品詳細
-
製品詳細
|測定単位
|
|ディスポーザブルまたはリユーザブル
|
これより外部のサイトに移動します。ここからのサイトはお客様へのサービスを提供しますが、それらの情報について弊社は連携や承認、内容を保証するものではございません。 I understand
You are about to visit a Philips global content page Continue
当社サイトを最適な状態で表示するには、最新バージョンの Microsoft Edge、Google Chrome、または Firefox をご利用ください。