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Eagle Eye Platinum ST

デジタルIVUSカテーテル

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Eagle Eye Platinum STデジタルIVUSカテーテルは先端からイメージングコアまでの距離が2.5㎜となっており、より遠位部の画像を得ることが可能です。Eagle Eye Platinumの機能を踏襲しており、簡単に素早くIVUSイメージが得られるPlug & Playシステム、親水性コーティング、10mm間隔で設定された3 個のエックス線不透過マーカーを有しています。また、血管造影画像とのコレジストレーションが可能なSyncVisionにも対応しています*

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特長
Plug & Playシステム
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Eagle Eye Platinum STは独自のPlug & Playシステムを有しています。使用前のプライミング、専用のプルバック装置が必要なく、IVUSイメージを迅速かつ容易に行うことが可能です。

Plug & Playシステム

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Eagle Eye Platinum STは独自のPlug & Playシステムを有しています。使用前のプライミング、専用のプルバック装置が必要なく、IVUSイメージを迅速かつ容易に行うことが可能です。

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Eagle Eye Platinum STは独自のPlug & Playシステムを有しています。使用前のプライミング、専用のプルバック装置が必要なく、IVUSイメージを迅速かつ容易に行うことが可能です。
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Plug & Playシステム
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Eagle Eye Platinum STは独自のPlug & Playシステムを有しています。使用前のプライミング、専用のプルバック装置が必要なく、IVUSイメージを迅速かつ容易に行うことが可能です。
ショートチップ構造
ショートチップ構造

ショートチップ構造

先端からイメージングコアまでの距離が短いため、より遠位部の画像を見ることができます。Eagle Eye Platinumと同様に冠動脈、末梢血管に対応しています

ショートチップ構造

ショートチップ構造
先端からイメージングコアまでの距離が短いため、より遠位部の画像を見ることができます。Eagle Eye Platinumと同様に冠動脈、末梢血管に対応しています

ショートチップ構造

先端からイメージングコアまでの距離が短いため、より遠位部の画像を見ることができます。Eagle Eye Platinumと同様に冠動脈、末梢血管に対応しています
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ショートチップ構造
ショートチップ構造

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先端からイメージングコアまでの距離が短いため、より遠位部の画像を見ることができます。Eagle Eye Platinumと同様に冠動脈、末梢血管に対応しています
SyncVisionへの対応
SyncVisionへの対応

SyncVisionへの対応

Eagle Eye Platinum STはSyncVisionのコレジストレーション機能に対応しており、血管造影図上の位置、長軸画像、血管内断面図を表示することが可能です。

SyncVisionへの対応

SyncVisionへの対応
Eagle Eye Platinum STはSyncVisionのコレジストレーション機能に対応しており、血管造影図上の位置、長軸画像、血管内断面図を表示することが可能です。

SyncVisionへの対応

Eagle Eye Platinum STはSyncVisionのコレジストレーション機能に対応しており、血管造影図上の位置、長軸画像、血管内断面図を表示することが可能です。
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SyncVisionへの対応
SyncVisionへの対応

SyncVisionへの対応

Eagle Eye Platinum STはSyncVisionのコレジストレーション機能に対応しており、血管造影図上の位置、長軸画像、血管内断面図を表示することが可能です。
3個の不透過マーカー
3個の不透過マーカー

3個の不透過マーカー

Eagle Eye Platinum STは10mm間隔に3個のX線不透過マーカーを有しているため、血管や病変の長さを測定することができます。

3個の不透過マーカー

3個の不透過マーカー
Eagle Eye Platinum STは10mm間隔に3個のX線不透過マーカーを有しているため、血管や病変の長さを測定することができます。

3個の不透過マーカー

Eagle Eye Platinum STは10mm間隔に3個のX線不透過マーカーを有しているため、血管や病変の長さを測定することができます。
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3個の不透過マーカー
3個の不透過マーカー

3個の不透過マーカー

Eagle Eye Platinum STは10mm間隔に3個のX線不透過マーカーを有しているため、血管や病変の長さを測定することができます。
ChromaFlo
ChromaFlo

ChromaFlo

ChromaFloは血流を赤色で表示し、ステントの圧着や血管内腔径などが評価可能です。

ChromaFlo

ChromaFlo
ChromaFloは血流を赤色で表示し、ステントの圧着や血管内腔径などが評価可能です。

ChromaFlo

ChromaFloは血流を赤色で表示し、ステントの圧着や血管内腔径などが評価可能です。
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ChromaFlo
ChromaFlo

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VH IVUS
VH IVUS

VH IVUS

VH IVUSはグレースケールIVUS画像の血管径、血管内腔面積を自動的に計測し、血管内のプラーク組織を4色の色で表示します。VH IVUSは独自のIVUSスペクトラル解析技術を使用しており、93-98％の精度で動脈硬化の進行状況を表す4つのプラークタイプに分類することが可能です。

VH IVUS

VH IVUS
VH IVUSはグレースケールIVUS画像の血管径、血管内腔面積を自動的に計測し、血管内のプラーク組織を4色の色で表示します。VH IVUSは独自のIVUSスペクトラル解析技術を使用しており、93-98％の精度で動脈硬化の進行状況を表す4つのプラークタイプに分類することが可能です。

VH IVUS

VH IVUSはグレースケールIVUS画像の血管径、血管内腔面積を自動的に計測し、血管内のプラーク組織を4色の色で表示します。VH IVUSは独自のIVUSスペクトラル解析技術を使用しており、93-98％の精度で動脈硬化の進行状況を表す4つのプラークタイプに分類することが可能です。
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VH IVUS
VH IVUS

VH IVUS

VH IVUSはグレースケールIVUS画像の血管径、血管内腔面積を自動的に計測し、血管内のプラーク組織を4色の色で表示します。VH IVUSは独自のIVUSスペクトラル解析技術を使用しており、93-98％の精度で動脈硬化の進行状況を表す4つのプラークタイプに分類することが可能です。
  • Plug & Playシステム
  • ショートチップ構造
  • SyncVisionへの対応
  • 3個の不透過マーカー
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Eagle Eye Platinum STは独自のPlug & Playシステムを有しています。使用前のプライミング、専用のプルバック装置が必要なく、IVUSイメージを迅速かつ容易に行うことが可能です。

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Eagle Eye Platinum STは独自のPlug & Playシステムを有しています。使用前のプライミング、専用のプルバック装置が必要なく、IVUSイメージを迅速かつ容易に行うことが可能です。

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Eagle Eye Platinum STは独自のPlug & Playシステムを有しています。使用前のプライミング、専用のプルバック装置が必要なく、IVUSイメージを迅速かつ容易に行うことが可能です。
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Eagle Eye Platinum STは独自のPlug & Playシステムを有しています。使用前のプライミング、専用のプルバック装置が必要なく、IVUSイメージを迅速かつ容易に行うことが可能です。
ショートチップ構造
ショートチップ構造

ショートチップ構造

先端からイメージングコアまでの距離が短いため、より遠位部の画像を見ることができます。Eagle Eye Platinumと同様に冠動脈、末梢血管に対応しています

ショートチップ構造

ショートチップ構造
先端からイメージングコアまでの距離が短いため、より遠位部の画像を見ることができます。Eagle Eye Platinumと同様に冠動脈、末梢血管に対応しています

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SyncVisionへの対応
SyncVisionへの対応

SyncVisionへの対応

Eagle Eye Platinum STはSyncVisionのコレジストレーション機能に対応しており、血管造影図上の位置、長軸画像、血管内断面図を表示することが可能です。

SyncVisionへの対応

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3個の不透過マーカー
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3個の不透過マーカー

Eagle Eye Platinum STは10mm間隔に3個のX線不透過マーカーを有しているため、血管や病変の長さを測定することができます。

3個の不透過マーカー

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ChromaFlo
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ChromaFloは血流を赤色で表示し、ステントの圧着や血管内腔径などが評価可能です。

ChromaFlo

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VH IVUS
VH IVUS

VH IVUS

VH IVUSはグレースケールIVUS画像の血管径、血管内腔面積を自動的に計測し、血管内のプラーク組織を4色の色で表示します。VH IVUSは独自のIVUSスペクトラル解析技術を使用しており、93-98％の精度で動脈硬化の進行状況を表す4つのプラークタイプに分類することが可能です。

VH IVUS

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VH IVUSはグレースケールIVUS画像の血管径、血管内腔面積を自動的に計測し、血管内のプラーク組織を4色の色で表示します。VH IVUSは独自のIVUSスペクトラル解析技術を使用しており、93-98％の精度で動脈硬化の進行状況を表す4つのプラークタイプに分類することが可能です。

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VH IVUSはグレースケールIVUS画像の血管径、血管内腔面積を自動的に計測し、血管内のプラーク組織を4色の色で表示します。VH IVUSは独自のIVUSスペクトラル解析技術を使用しており、93-98％の精度で動脈硬化の進行状況を表す4つのプラークタイプに分類することが可能です。
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VH IVUS
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VH IVUSはグレースケールIVUS画像の血管径、血管内腔面積を自動的に計測し、血管内のプラーク組織を4色の色で表示します。VH IVUSは独自のIVUSスペクトラル解析技術を使用しており、93-98％の精度で動脈硬化の進行状況を表す4つのプラークタイプに分類することが可能です。

仕様

カテーテルサイズ仕様
カテーテルサイズ仕様
最小適合ガイドカテーテル
  • 5F（I.D. 0.056インチ）
最大適合ガイドワイヤ
  • 0.014インチ
最大可視径
  • 20 mm
有効長
  • 150 cm
周波数
  • 20 MHz
カテーテルサイズ仕様
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最小適合ガイドカテーテル
  • 5F（I.D. 0.056インチ）
最大適合ガイドワイヤ
  • 0.014インチ
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カテーテルサイズ仕様
最小適合ガイドカテーテル
  • 5F（I.D. 0.056インチ）
最大適合ガイドワイヤ
  • 0.014インチ
最大可視径
  • 20 mm
有効長
  • 150 cm
周波数
  • 20 MHz
  • 1. 血管病変および組織タイプの特性評価に使用する、VH IVUSの安全性や有効性は確立されていません。
  • 2. Nair A、Margolis M、Kuban B、Vince D, Automated Coronary Plaque Characterisation with Intravascular Ultrasound Backscatter: Ex Vivo Validation, EuroIntervention、2007; 3: 113-120
  • *ファイルのデータ

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