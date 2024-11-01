Eagle Eye Platinum ST デジタルIVUSカテーテル

Eagle Eye Platinum STデジタルIVUSカテーテルは先端からイメージングコアまでの距離が2.5㎜となっており、より遠位部の画像を得ることが可能です。Eagle Eye Platinumの機能を踏襲しており、簡単に素早くIVUSイメージが得られるPlug & Playシステム、親水性コーティング、10mm間隔で設定された3 個のエックス線不透過マーカーを有しています。また、血管造影画像とのコレジストレーションが可能なSyncVisionにも対応しています*