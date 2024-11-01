SmartPath to Ingenia 1.5T Evolution
未来への確実な一歩
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SmartPathを用いると既存のIngeniaシステムをIngenia 1.5T Evolutionに変換でき、タッチレス呼吸トリガリング、患者セットアップの室内ガイダンス、患者側での検査開始をはじめとする革新的なSmart Workflowソリューションを活用することでパフォーマンスが向上します。Compressed SENSEは、2Dおよび3Dスキャニングとすべての検査領域で、画質を保ちつつ撮像時間を最大50%¹短縮できます。SmartPathコンバージョンにより、最新のスキャン技術を活用した確実な診断が可能になります。
特長
- Smart Workflowソリューションが提供する患者中心の効率化された検査環境
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Smart Workflowソリューションが提供する患者中心の効率化された検査環境
タッチレス呼吸トリガリング、自動患者センタリング、患者に安心感を与えるガイダンス機能、自動化された撮影オペレーションを代表とするワークフロー改善機能、寝台上の快適性を改善するComfortPlus Mattressなどにより、不安や苦痛といった患者が受ける検査中のさまざまなストレスから解放し、一貫性の高い検査を可能とします。
Smart Workflowソリューションが提供する患者中心の効率化された検査環境
タッチレス呼吸トリガリング、自動患者センタリング、患者に安心感を与えるガイダンス機能、自動化された撮影オペレーションを代表とするワークフロー改善機能、寝台上の快適性を改善するComfortPlus Mattressなどにより、不安や苦痛といった患者が受ける検査中のさまざまなストレスから解放し、一貫性の高い検査を可能とします。
Smart Workflowソリューションが提供する患者中心の効率化された検査環境
タッチレス呼吸トリガリング、自動患者センタリング、患者に安心感を与えるガイダンス機能、自動化された撮影オペレーションを代表とするワークフロー改善機能、寝台上の快適性を改善するComfortPlus Mattressなどにより、不安や苦痛といった患者が受ける検査中のさまざまなストレスから解放し、一貫性の高い検査を可能とします。
- ガイド付き検査セットアップ (VitalScreen)
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ガイド付き検査セットアップ (VitalScreen)
VitalScreenは、患者情報、患者体位、VCGセットアップ、造影剤などの情報を表示して、検査セットアップを効率的にサポートします。これまで手動で行われていたワークフローが自動化されることにより、他の作業時間を確保するとともに患者の快適性が向上し、生産性を高められます。
ガイド付き検査セットアップ (VitalScreen)
VitalScreenは、患者情報、患者体位、VCGセットアップ、造影剤などの情報を表示して、検査セットアップを効率的にサポートします。これまで手動で行われていたワークフローが自動化されることにより、他の作業時間を確保するとともに患者の快適性が向上し、生産性を高められます。
ガイド付き検査セットアップ (VitalScreen)
VitalScreenは、患者情報、患者体位、VCGセットアップ、造影剤などの情報を表示して、検査セットアップを効率的にサポートします。これまで手動で行われていたワークフローが自動化されることにより、他の作業時間を確保するとともに患者の快適性が向上し、生産性を高められます。
- タッチレス呼吸トリガリング
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タッチレス呼吸トリガリング
呼吸ベルトの位置を何度も調整し直す手間からスタッフを解放します。呼吸センサーの位置合わせを行うとき、患者が快適で安心できることが重要ですが、オペレータの注意が患者から技術的側面にそれる瞬間が生じます。患者の呼吸パターンの検出は、オプティカルセンシングとAI²に任せましょう。VitalEyeタッチレス呼吸トリガリングを使用すると、オペレータが操作しなくても患者の呼吸を迅速に検出できます。
タッチレス呼吸トリガリング
呼吸ベルトの位置を何度も調整し直す手間からスタッフを解放します。呼吸センサーの位置合わせを行うとき、患者が快適で安心できることが重要ですが、オペレータの注意が患者から技術的側面にそれる瞬間が生じます。患者の呼吸パターンの検出は、オプティカルセンシングとAI²に任せましょう。VitalEyeタッチレス呼吸トリガリングを使用すると、オペレータが操作しなくても患者の呼吸を迅速に検出できます。
呼吸ベルトの位置を何度も調整し直す手間からスタッフを解放します。呼吸センサーの位置合わせを行うとき、患者が快適で安心できることが重要ですが、オペレータの注意が患者から技術的側面にそれる瞬間が生じます。患者の呼吸パターンの検出は、オプティカルセンシングとAI²に任せましょう。VitalEyeタッチレス呼吸トリガリングを使用すると、オペレータが操作しなくても患者の呼吸を迅速に検出できます。
- MRI検査の最大50%高速化
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最大50%高速化¹されたMRI検査、画像品質は実質的に同等
時間は、MR部門でも最も価値あるものの一つです。これまでMR検査中に失ってきた時間を取り戻す方法があるとしたらどうしますか？時間をより賢く使える方法があったら？想像してみてください。限られたリソースを無駄なく使用し、担当医の要望に適切に応えられるのではないですか？それこそCompressed SENSEがMR部門のためにできることです。
最大50%高速化¹されたMRI検査、画像品質は実質的に同等
時間は、MR部門でも最も価値あるものの一つです。これまでMR検査中に失ってきた時間を取り戻す方法があるとしたらどうしますか？時間をより賢く使える方法があったら？想像してみてください。限られたリソースを無駄なく使用し、担当医の要望に適切に応えられるのではないですか？それこそCompressed SENSEがMR部門のためにできることです。
最大50%高速化¹されたMRI検査、画像品質は実質的に同等
時間は、MR部門でも最も価値あるものの一つです。これまでMR検査中に失ってきた時間を取り戻す方法があるとしたらどうしますか？時間をより賢く使える方法があったら？想像してみてください。限られたリソースを無駄なく使用し、担当医の要望に適切に応えられるのではないですか？それこそCompressed SENSEがMR部門のためにできることです。
- 分解能が最大60%向上
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分解能が最大60%向上¹
Compressed SENSE高速撮像技術により、同じスキャン時間で空間分解能が最大60%向上¹し、より詳しい情報がより高い確度で示されます。これにより、たとえば等方性3D MSK画像診断を高速化できます。
分解能が最大60%向上¹
Compressed SENSE高速撮像技術により、同じスキャン時間で空間分解能が最大60%向上¹し、より詳しい情報がより高い確度で示されます。これにより、たとえば等方性3D MSK画像診断を高速化できます。
Compressed SENSE高速撮像技術により、同じスキャン時間で空間分解能が最大60%向上¹し、より詳しい情報がより高い確度で示されます。これにより、たとえば等方性3D MSK画像診断を高速化できます。
- 最新スキャン技術の活用
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最新スキャン技術の活用
医療連携ネットワーク内で優先パートナーとなり、アップグレードにより新しい臨床機能の活用が可能になります。2013年以来、フィリップスのMRソリューションに導入された30種類以上の臨床アプリケーションがもたらす新たな機会を最大限に活用できます。
最新スキャン技術の活用
医療連携ネットワーク内で優先パートナーとなり、アップグレードにより新しい臨床機能の活用が可能になります。2013年以来、フィリップスのMRソリューションに導入された30種類以上の臨床アプリケーションがもたらす新たな機会を最大限に活用できます。
医療連携ネットワーク内で優先パートナーとなり、アップグレードにより新しい臨床機能の活用が可能になります。2013年以来、フィリップスのMRソリューションに導入された30種類以上の臨床アプリケーションがもたらす新たな機会を最大限に活用できます。
- 患者の快適性が向上
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患者の快適性が向上
ComfortPlus mattressにより、検査台での快適性を実現します。平均すると、不安感を感じる患者の90%が標準的なマットレスと比べComfortPlus mattressの方が快適であったと言っています。³このグループの患者の全体的な快適性を最大36%向上させることができます。³
患者の快適性が向上
ComfortPlus mattressにより、検査台での快適性を実現します。平均すると、不安感を感じる患者の90%が標準的なマットレスと比べComfortPlus mattressの方が快適であったと言っています。³このグループの患者の全体的な快適性を最大36%向上させることができます。³
ComfortPlus mattressにより、検査台での快適性を実現します。平均すると、不安感を感じる患者の90%が標準的なマットレスと比べComfortPlus mattressの方が快適であったと言っています。³このグループの患者の全体的な快適性を最大36%向上させることができます。³
- 不安を和らげる映像システム
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不安を和らげる映像システム
Ambient Experienceは、リラックスできる感覚的体験を提供するために設計されており、変化する照明、投影画像、音を組み合わせることで、患者の気を紛らわせ、ケアの品質向上につながるポジティブで関心を引く環境を構築できます。In-bore Connectソリューションでは、患者がスキャナ内に収容された時点からスキャンが完了するまで、患者がリラックスして指示に従い、体の動きを最小限に抑制できるようサポートします。
不安を和らげる映像システム
Ambient Experienceは、リラックスできる感覚的体験を提供するために設計されており、変化する照明、投影画像、音を組み合わせることで、患者の気を紛らわせ、ケアの品質向上につながるポジティブで関心を引く環境を構築できます。In-bore Connectソリューションでは、患者がスキャナ内に収容された時点からスキャンが完了するまで、患者がリラックスして指示に従い、体の動きを最小限に抑制できるようサポートします。
Ambient Experienceは、リラックスできる感覚的体験を提供するために設計されており、変化する照明、投影画像、音を組み合わせることで、患者の気を紛らわせ、ケアの品質向上につながるポジティブで関心を引く環境を構築できます。In-bore Connectソリューションでは、患者がスキャナ内に収容された時点からスキャンが完了するまで、患者がリラックスして指示に従い、体の動きを最小限に抑制できるようサポートします。
- MRシステムの標準化
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MRシステム全体を標準化
フィリップスのスキャナを2台以上所有している場合、同じソフトウェアリリースで標準化すると、ユーザーは複数のスキャナで同じExamCardsを学習および使用でき、効率が向上します。Technology Maximizer Plusサブスクリプションプログラム⁴では、Ingenia 1.5T Evolutionと残りのシステムで適宜ソフトウェアアップデートが実行されるため、MRシステム全体を同じレベルに維持しつつ、ソフトウェアの改善やサイバーセキュリティの進化が生むメリットを受けることができます。
MRシステム全体を標準化
フィリップスのスキャナを2台以上所有している場合、同じソフトウェアリリースで標準化すると、ユーザーは複数のスキャナで同じExamCardsを学習および使用でき、効率が向上します。Technology Maximizer Plusサブスクリプションプログラム⁴では、Ingenia 1.5T Evolutionと残りのシステムで適宜ソフトウェアアップデートが実行されるため、MRシステム全体を同じレベルに維持しつつ、ソフトウェアの改善やサイバーセキュリティの進化が生むメリットを受けることができます。
フィリップスのスキャナを2台以上所有している場合、同じソフトウェアリリースで標準化すると、ユーザーは複数のスキャナで同じExamCardsを学習および使用でき、効率が向上します。Technology Maximizer Plusサブスクリプションプログラム⁴では、Ingenia 1.5T Evolutionと残りのシステムで適宜ソフトウェアアップデートが実行されるため、MRシステム全体を同じレベルに維持しつつ、ソフトウェアの改善やサイバーセキュリティの進化が生むメリットを受けることができます。
- 問題を未然に防ぐ
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問題を未然に防ぐ
スキャナのダウンタイムは、患者のケアに遅延を生じさせます。フィリップスが提供するメンテナンス契約はユーザーのニーズに最適で、最新のサービスイノベーションにより実現し、稼働時間を保証します。予防的リモートモニタリング、リモート診断、リモートおよびフィールドサービスでの支援を行うことで、問題を未然に防ぎます。e-Alertsを備えており、遠隔からユーザーのMRシステム上で500を超えるパラメータをモニタリングし、部門運営に影響を及ぼすことなく問題を検知、解決します。
問題を未然に防ぐ
スキャナのダウンタイムは、患者のケアに遅延を生じさせます。フィリップスが提供するメンテナンス契約はユーザーのニーズに最適で、最新のサービスイノベーションにより実現し、稼働時間を保証します。予防的リモートモニタリング、リモート診断、リモートおよびフィールドサービスでの支援を行うことで、問題を未然に防ぎます。e-Alertsを備えており、遠隔からユーザーのMRシステム上で500を超えるパラメータをモニタリングし、部門運営に影響を及ぼすことなく問題を検知、解決します。
スキャナのダウンタイムは、患者のケアに遅延を生じさせます。フィリップスが提供するメンテナンス契約はユーザーのニーズに最適で、最新のサービスイノベーションにより実現し、稼働時間を保証します。予防的リモートモニタリング、リモート診断、リモートおよびフィールドサービスでの支援を行うことで、問題を未然に防ぎます。e-Alertsを備えており、遠隔からユーザーのMRシステム上で500を超えるパラメータをモニタリングし、部門運営に影響を及ぼすことなく問題を検知、解決します。
- Smart Workflowソリューションが提供する患者中心の効率化された検査環境
- ガイド付き検査セットアップ (VitalScreen)
- タッチレス呼吸トリガリング
- MRI検査の最大50%高速化
販売名：フィリップスMRシステム 1.5T
医療機器認証番号：231AFBZX00015000
設置管理医療機器／特定保守管理医療機器
管理医療機器
- 1. Compressed SENSEなしのフィリップススキャンと比較した場合
- 2. 3D MSKスキャンでのIngenia 3.0T Omega HP R5.3と比較した場合
- 3. 標準的なマットレスを使用した場合と比較
- 4. 互換性については、当社担当営業にお問い合わせください。
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