Smart Workflowソリューションが提供する患者中心の効率化された検査環境

タッチレス呼吸トリガリング、自動患者センタリング、患者に安心感を与えるガイダンス機能、自動化された撮影オペレーションを代表とするワークフロー改善機能、寝台上の快適性を改善するComfortPlus Mattressなどにより、不安や苦痛といった患者が受ける検査中のさまざまなストレスから解放し、一貫性の高い検査を可能とします。