グリッドレス撮影

フィリップスの散乱線除去機構「SkyFlow Plus」を使うことで、日常業務の負担を軽減しながら、グリッド使用時のような高コントラストな画像を得ることができます。被写体の散乱線量に基づいて強調度を自動調整することで、各患者に応じたコントラスト改善を行います。