MobileDiagnost wDR移動型デジタルX線システムは、極めて優れたワークフロー、明瞭な画質、そして当社のプレミアムデジタルX線撮影のもつ最大の効率がすべて、1台のシンプルかつセキュアなフレキシブルな移動型X線システムに詰め込まれています。
|タイプ
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|寸法（奥行 x 幅 x 高さ）
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|ホイールベースの長さ
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|電動化
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|床からのFocusPoint
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|Focal point distance from column
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|チューブカラムのローテーション
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|バッテリ
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|バッテリの電源
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|電源：高周波
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|mA範囲
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|照射時間
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|焦点（小/大）
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|X線管電圧幅 1 kV
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|mAs範囲
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|アノード加熱ストレージ機能
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|電源：高周波
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|X線管電圧幅 1 kV
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|mA範囲
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|mAs範囲
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|Exposure times
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|アノード加熱ストレージ機能
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|焦点（小/大）
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|タイプ
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|ハウジング
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|detector sizes
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|active area
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|image matrix size
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|detector pixels
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|image resolution
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|ピクセルサイズ
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|weight (incl. battery)
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|maximum patient weight
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|タイプ
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|ディテクタサイズ
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|画像マトリックスサイズ
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|画像解像度
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|重量（バッテリを含む）
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|ハウジング
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|有効範囲
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|ディテクタのピクセル値
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|ピクセルサイズ
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|maximum patient weight
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|モニタ
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|GUIに統合されたジェネレータコントロール
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|画像保存数
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