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MobileDiagnost wDR 移動型X線システム

MobileDiagnost wDR

移動型X線システム

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MobileDiagnost wDR移動型デジタルX線システムは、極めて優れたワークフロー、明瞭な画質、そして当社のプレミアムデジタルX線撮影のもつ最大の効率がすべて、1台のシンプルかつセキュアなフレキシブルな移動型X線システムに詰め込まれています。

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特長
迅速な急性期対応
迅速な急性期対応

迅速な急性期対応

モータードライブと、移動時の視野が確保できる収納型支柱を採用したMobile Diagnost wDRは、堅牢ながら取り回しが容易で、院内のさまざまな場所へ移動できます。また軽量のワイヤレスポータブルディテクタ SkyPlateシリーズは、必要なときにどこでも使える新たなツールとなります。胸腹部撮影や手術用寝台での撮影に役立つSkyPlate (大) と、NICUで使用される一般的な保育器に対応し、成人の肩や頭部、四肢の撮影にもお使いいただけるSkyPlate (小) の2サイズをご用意しています。また、SkyPlate (大) の高い機能性を確保しながらもコストパフォーマンスをも考慮したSkyPlate Eを選択いただくことも可能です。
高い検査効率
高い検査効率

高い検査効率

さまざまなツール/ 操作をタッチスクリーン機能に統合したユーザーインターフェースElevaは、シームレスなワークフローを実現し、短時間の初期トレーニングでお使いいただけます。また、7 種類の患者タイプに応じたセットアップにより患者の体格に合わせて検査の主要パラメータが調整されるため、高画質と優れた線量管理が可能となります。この効率を追求したコンセプトElevaにより、モニタ全体に画像を表示する全画面表示、ピクセル等倍表示等も可能です。
あらたなマルチ周波数処理と高速画像表示
あらたなマルチ周波数処理と高速画像表示

あらたなマルチ周波数処理と高速画像表示

MobileDiagnost wDRには、わずか数秒で高解像度画像が得られるマルチ周波数処理UNIQUE2が搭載されています。このUNIQUE2はこれまでのマルチ周波数処理技術を一新。さらなる臨床的意義のある画質を提供します。また、Eleva Workspotにより、これらの画像を大画面の17インチモニタに表示して確認し、その後すぐに院内ネット ワーク経由でPACS に転送できます。Eleva Workspotのツールには、左右の識別に役立つ自動LRマーカーなどの機能も含まれています。
ワイヤレスフラットパネルディテクタSkyPlate*シリーズ
ワイヤレスフラットパネルディテクタSkyPlate*シリーズ

ワイヤレスフラットパネルディテクタSkyPlate*シリーズ

SkyPlate*シリーズがよりスピーディーな撮影を実現します。SkyPlateは、いつでもすぐに使えるようにX線撮影装置本体に収納し、予備用バッテリーも装置本体内で充電可能です。検査の要件に合わせてお使いいただけるように、大小2つのサイズをご用意しています。また、高い機能性を確保しながらもコストパフォーマンスにも優れるSkyPlate E (大) を選択いただくことも可能です。 *オプション
SkyFlow Plus*
SkyFlow Plus*

SkyFlow Plus*

SkyFlow Plusは、ワークフローから煩わしさをなくします。散乱X線除去用グリッドの着脱にかかる時間や手間を省き、より速く、より自由にポジショニングをしていただけます。グリッドのオペレーションや重さから解放され、しかも、高コントラストな全身領域における臨床画像が得られます。これは、SkyFlow Plusを使用した肥満体患者の撮影でも同様です。さらにもう一つ、グリッドを使わないSkyFlow Plusを採り入れたワークフローには、グリッドのミスアライメントによる再撮影がなくなるというメリットもあります。 *オプション
効果的な統合
効果的な統合

効果的な統合

MobileDiagnost wDRはフィリップスのフラットパネルディテクタ搭載一般撮影装置と共通のメリットを備えているため、診療科全体でEleva やUNIQUE2を活用したワークフローの統合が可能になります。また、MobileDiagnostwDRはフラットパネル搭載一般撮影装置DigitalDiagnostと、SkyPlateシリーズを共有* することにより、診療科内で柔軟かつコスト効果の高い運用を図ることができます。

仕様

Mobile unit with sliding column
Mobile unit with sliding column
タイプ
  • 0
寸法（奥行 x 幅 x 高さ）
  • 0
ホイールベースの長さ
  • 0
電動化
  • 0
床からのFocusPoint
  • 0
Focal point distance from column
  • 0
チューブカラムのローテーション
  • 0
バッテリ
  • 0
バッテリの電源
  • 0
Generator and tube (wDR Performance)
Generator and tube (wDR Performance)
電源：高周波
  • 0
mA範囲
  • 0
照射時間
  • 0
焦点（小/大）
  • 0
X線管電圧幅 1 kV
  • 0
mAs範囲
  • 0
アノード加熱ストレージ機能
  • 0
Generator and tube (M90 High Performance)
Generator and tube (M90 High Performance)
電源：高周波
  • 0
X線管電圧幅 1 kV
  • 0
mA範囲
  • 0
mAs範囲
  • 0
Exposure times
  • 0
アノード加熱ストレージ機能
  • 0
焦点（小/大）
  • 0
SkyPlate wireless portable detectors
SkyPlate wireless portable detectors
タイプ
  • 0
ハウジング
  • 0
detector sizes
  • 0
active area
  • 0
image matrix size
  • 0
detector pixels
  • 0
image resolution
  • 0
ピクセルサイズ
  • 0
weight (incl. battery)
  • 0
maximum patient weight
  • 0
SkyPlate E wireless portable detector
SkyPlate E wireless portable detector
タイプ
  • 0
ディテクタサイズ
  • 0
画像マトリックスサイズ
  • 0
画像解像度
  • 0
重量（バッテリを含む）
  • 0
ハウジング
  • 0
有効範囲
  • 0
ディテクタのピクセル値
  • 0
ピクセルサイズ
  • 0
maximum patient weight
  • 0
Eleva user interface
Eleva user interface
モニタ
  • 0
GUIに統合されたジェネレータコントロール
  • 0
画像保存数
  • 0

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