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ドリームウェア　シリコンピローマスク

DreamWear Silicone Pillows mask

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ドリームウェア シリコンピロークッションは、シリコンを使用した低侵襲性ネーザルピロークッションです。革新的なドリームウェア マスクを装着することで、患者はどのような姿勢でも眠ることができます。¹ *一部の市場や国では利用できません。

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特長
頭上から空気を供給する機能を備えています

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DreamWearは、チューブの接続部を頭上に配置し、視界に入らないようにしたい患者にとって最適です。

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DreamWearは、チューブの接続部を頭上に配置し、視界に入らないようにしたい患者にとって最適です。

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仕様

Specifications
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Operating pressure
  • 販売名：ドリームウェア　シリコンピローマスク 製造販売届出番号：13B1X00221000125 一般医療器　一般的名称：人工呼吸器用マスク
Specifications
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  • 販売名：ドリームウェア　シリコンピローマスク 製造販売届出番号：13B1X00221000125 一般医療器　一般的名称：人工呼吸器用マスク
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  • 販売名：ドリームウェア　シリコンピローマスク 製造販売届出番号：13B1X00221000125 一般医療器　一般的名称：人工呼吸器用マスク
  • ¹2020年7月、8月に30日間使用後の分析。ピロー選好度試験（n=127）。処方されたマスクにはResMed Airfit P10、P30i、Swift Fx、F&P Brevida、フィリップス ドリームウェア ジェルピロー、ニュアンス / プロなどが含まれます。
  • ²マスクが鼻梁に直接接触しません。
  • ³当社が実施した、ドリームウェア ジェルピロー、ドリームウェア シリコンピロー、ResMed Airfit P30iマスクを対象とした同等の組み立て重量試験のデータ。
  • ⁴ドリームウェア ジェルピローのユーザーによる30日間の患者選好度試験（n=120）、2020年7月、8月に実施。

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