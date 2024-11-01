ドリームウェア シリコンピローマスク
DreamWear Silicone Pillows mask
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ドリームウェア シリコンピロークッションは、シリコンを使用した低侵襲性ネーザルピロークッションです。革新的なドリームウェア マスクを装着することで、患者はどのような姿勢でも眠ることができます。¹ *一部の市場や国では利用できません。
特長
- 頭上から空気を供給する機能を備えています
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頭上から空気を供給する機能を備えています
DreamWearは、チューブの接続部を頭上に配置し、視界に入らないようにしたい患者にとって最適です。
DreamWearは、チューブの接続部を頭上に配置し、視界に入らないようにしたい患者にとって最適です。
DreamWearは、チューブの接続部を頭上に配置し、視界に入らないようにしたい患者にとって最適です。
仕様
- Specifications
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Specifications
|Operating pressure
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- Specifications
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Specifications
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- ¹2020年7月、8月に30日間使用後の分析。ピロー選好度試験（n=127）。処方されたマスクにはResMed Airfit P10、P30i、Swift Fx、F&P Brevida、フィリップス ドリームウェア ジェルピロー、ニュアンス / プロなどが含まれます。
- ²マスクが鼻梁に直接接触しません。
- ³当社が実施した、ドリームウェア ジェルピロー、ドリームウェア シリコンピロー、ResMed Airfit P30iマスクを対象とした同等の組み立て重量試験のデータ。
- ⁴ドリームウェア ジェルピローのユーザーによる30日間の患者選好度試験（n=120）、2020年7月、8月に実施。
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