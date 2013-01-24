院内も在宅も、呼吸管理のクオリティ向上を追求したトリロジー Evoシリーズ。院内から在宅へ、医療従事者から介助者へ。トリロジー Evoシリーズのプラットフォームは、医療環境の移行にスムーズに対応することを目的としています。すべてのユーザーに安心を提供することを目指して開発された、生命維持管理に対応した人工呼吸器です。
|販売名
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|医療機器認証番号
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|A/C-PC
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|A/C-VS
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|CPAP
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|PSV
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|S/T
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|SIMV-PC
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|SIMV-VC
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|MPV-PC
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|MPV-VC
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|重量
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|寸法
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|スクリーンサイズ
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|低フロー
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|高圧
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|一回換気量（Vti / Vte）
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|分時換気量
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|リーク量
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|呼吸回数
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|最大吸気フロー（PIF）
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|最高気道内圧（PIP）
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|平均気道陽圧（MAP）
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|患者の自発呼吸率
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|I:E比
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|肺コンプライアンス（Dyn C）
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|気道抵抗（Dyn R）
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|プラトー圧（Dyn Pplat）
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|オートPEEP(Auto-PEEP）
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|FiO2
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|SpO2
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|脈拍数
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|etCO2
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|AC電源
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|DC電源
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|着脱式バッテリ
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|充電時間（内部＋着脱）
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|吸気圧下限（ボリュームモード）
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|一回換気量上限／下限
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|分時換気量上限／下限
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|呼吸回数上限／下限
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|回路外れ
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|無呼吸
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|トリガなし
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|AVAPS（パッシブ回路）
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|一回換気量
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|呼吸回数
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|PEEP
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|EPAP/CPAP
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|IPAP
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|吸気圧/PS
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|吸気時間
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|ライズタイム
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|トリガ/フローサイクル
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|フロートリガ感度
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|フローサイクル感度
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|フローパターン
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|FiO2
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|吸気時間 Min/Max
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|バックアップ換気
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