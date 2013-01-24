ホームページ
フィリップス - ホームページを表示するにはこちらをクリック

検索文字列

Philips Respironics トリロジー Evoシリーズ 成人用人工呼吸器

トリロジー Evoシリーズ

成人用人工呼吸器

スペックが近い製品を検索

院内も在宅も、呼吸管理のクオリティ向上を追求したトリロジー Evoシリーズ。院内から在宅へ、医療従事者から介助者へ。トリロジー Evoシリーズのプラットフォームは、医療環境の移行にスムーズに対応することを目的としています。すべてのユーザーに安心を提供することを目指して開発された、生命維持管理に対応した人工呼吸器です。

お問い合わせ

仕様

製品情報
製品情報
販売名
  • トリロジー Evoシリーズ
医療機器認証番号
  • 30200BZX00152000
Ventilation modes
Ventilation modes
A/C-PC
  • 補助/調節換気（プレッシャーコントロール）
A/C-VS
  • 補助/調節換気（ボリュームコントロール）
CPAP
  • 持続的気道陽圧
PSV
  • プレッシャーサポート換気
S/T
  • Spontaneous/Timed換気
SIMV-PC
  • 同期式間欠的強制換気（プレッシャーコントロール）
SIMV-VC
  • 同期式間欠的強制換気（ボリュームコントロール）
MPV-PC
  • マウスピース換気（プレッシャーコントロール）
MPV-VC
  • マウスピース換気（ボリュームコントロール）
Physical
Physical
重量
  • 5.8 kg（トリロジー Evo、着脱式バッテリ込み） 6.4 kg（トリロジー Evo O2、着脱式バッテリ込み） 0.6 kg（着脱式バッテリ）
寸法
  • トリロジー Evo：W28.6 cm×D16.5 cm×H24.5 cm トリロジー Evo O2：W28.6 cm×D19.3 cm×H24.5 cm
スクリーンサイズ
  • 8", 20.32 cm
Oxygen
Oxygen
低フロー
  • 0～30 L/min、最大10 psi
高圧
  • 280～600 kPa（41～87 psi）
Measured and displayed patient parameters
Measured and displayed patient parameters
一回換気量（Vti / Vte）
  • 0～2000 mL
分時換気量
  • 0～30 L/min
リーク量
  • 0～200 L/min
呼吸回数
  • 0～90 BPM
最大吸気フロー（PIF）
  • 0～200 L/min
最高気道内圧（PIP）
  • 0～90 cmH2O
平均気道陽圧（MAP）
  • 0～90 cmH2O
患者の自発呼吸率
  • 0～100%
I:E比
  • 9.9:1～1:9.9
肺コンプライアンス（Dyn C）
  • 1～100 mL/cmH2O
気道抵抗（Dyn R）
  • 5～200 cmH2O/L/sec
プラトー圧（Dyn Pplat）
  • 0～90 cmH2O
オートPEEP(Auto-PEEP）
  • 0～20 cmH2O
FiO2
  • 21%～100%
SpO2
  • 1～100%
脈拍数
  • 25～240回/分
etCO2
  • 0～150 mmHg
Electrical
Electrical
AC電源
  • 100V～240V、50/60 Hz、1.7～0.6A
DC電源
  • 12/24V 6.5A
着脱式バッテリ
  • 15時間（IEC 80601-2-72における公称合計駆動時間、7.5時間駆動のバッテリ×2個）
充電時間（内部＋着脱）
  • 0%～80%：2.5時間、0%～100%：3.5時間
Alarms
Alarms
吸気圧下限（ボリュームモード）
  • PEEP+1～89 cmH2O
一回換気量上限／下限
  • OFF, 10～2000 mL
分時換気量上限／下限
  • OFF, 0.2～30 L/min
呼吸回数上限／下限
  • OFF、1～90BPM
回路外れ
  • OFF, 5～60 sec
無呼吸
  • 5～60 sec
トリガなし
  • OFF; 0.5-15 min (MPVモードのみ)
Controls
Controls
AVAPS（パッシブ回路）
  • PSV、S/T、A/C-PCモードのみ
一回換気量
  • 35～2000 mL（デュアル回路およびアクティブフロー回路）、50～2000 mL（パッシブ回路およびアクティブPAP回路）
呼吸回数
  • 0～80 BPM
PEEP
  • 0～35 cmH20（アクティブ回路）、3～25 cmH20（パッシブ回路）
EPAP/CPAP
  • 3～25 cmH20
IPAP
  • 3～60 cmH20
吸気圧/PS
  • 0～60 cmH20
吸気時間
  • 0.3～5.0ｓ
ライズタイム
  • 0～6
トリガ/フローサイクル
  • OFF、Auto-Trak、Sensitive Auto-Trak、フロートリガ
フロートリガ感度
  • 0.5, 1～9L/min
フローサイクル感度
  • ピークフローの10%～90%
フローパターン
  • スクエア、ランプ
FiO2
  • 21%～100%
吸気時間 Min/Max
  • 0.3～3.0sec
バックアップ換気
  • ON-OFF

これより外部のサイトに移動します。ここからのサイトはお客様へのサービスを提供しますが、それらの情報について弊社は連携や承認、内容を保証するものではございません。

I understand
あなたは医療従事者ですか？
はい いいえ

ご注意：

このホームページは、当社の医療機器に関する情報を、医療従事者の方へご提供することを目的として作成しております。一般の方への情報提供を目的としたものではありませんので、あらかじめご了承ください。