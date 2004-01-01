Patient Monitor 6100
IntelliVue生体情報モニタ6100
IntelliVue生体情報モニタ6100は、現代の臨床医のニーズに基づいて設計されています。柔軟性、省コスト性、質の高い治療へのアクセスを完璧なバランスで実現し、さまざまな医療現場においてIntelliVueのモニタリング性能と機能性を提供します。
特長
- 清潔で控えめなデザイン
-
リソースに制約のある環境でも効率を最大限に高め、質の高いケアが一貫して提供されるようにします。ファンレス設計、内蔵式ハンドル、一体型電源により携帯性に優れ、短時間の停電時でも動作が可能です。
- 新しいFlexible Linkテクノロジ
-
フィリップスの生体情報モニタ6000シリーズは、新しいスマートケーブルコネクタおよびモジュールであるFlexible Linkを採用し、病院向けに「エントリレベル」のモジュール型ワークフローを提供します。臨床医は複数の生体情報モニタ間でパラメータをプラグアンドプレイで参照できます。
- 必要に応じて、測定機能を拡張
-
4個のスロットを備えたメジャメントラック6000は、3モデル（PM 6100、PM 6300、PM 6500）全てで使用でき、測定機能をさらに拡張します。サポートされているIntelliVue測定プラグインモジュールへのアクセスが可能になります。
- 精密なモニタリング
-
長年の実績を持つIntelliVueの臨床測定値とアルゴリズムを活用して、情報に基づく意思決定を行い、最高品質のケアを提供できます。
- IntelliVueプラットフォームの互換性
-
生体情報モニタ6000シリーズは、既存のIntelliVue生体情報モニタシステムおよびPIC iXエコシステムと連携します。
- サイバーセキュリティとは
-
強固なサイバーセキュリティ
フィリップスモニタリングソリューションの一部として、生体情報モニタ6000シリーズは、セキュリティ侵害、ランサムウェア、サイバー攻撃、詐欺に対する保護を提供します。証明書ベースのノード認証およびネットワークデータの暗号化、ファイルシステムの暗号化、印刷レポートの暗号化、リモート表示データの暗号化、およびリモート制御コマンドの暗号化などの機能を備えています。
- iFデザインアワード
-
生体情報モニタ6000シリーズは、権威のあるiFデザインアワードを受賞しています。同賞は、設計分野で優れた実績を収めた製造業者および設計者に贈られます。
- レッド・ドット・デザイン賞
-
生体情報モニタ6000シリーズは、レッド・ドット・デザイン賞を受賞しています。このシリーズの滑らかでシームレスな設計は、最高水準の衛生要件を満たし、高い操作性を実現しています。
- グッドデザイン賞
-
生体情報モニタ6000シリーズは、2024年にオーストラリアグッドデザイン賞を受賞しました。この賞は、最も優れた設計とイノベーションを世界中の人々に示すものであり、オーストラリアを代表する国際的なデザイン認証プログラムとして世界デザイン機構に認められています。
- 3年間保証
-
医療従事者と患者をより長く支える
当社は、当社製モニタリング製品ファミリーの保証期間を3年に延長し*、お客様へのコミットメントをさらに拡充しています。3年間保証には、臨床医、ME技術者、医療従事者への安心の提供、投資の保護とコスト効率の向上、財務リスクの軽減、および業務中断の減少などの利点があります。お住まいの国での保証対象製品の完全なリストについては、当社担当営業までお問い合わせください。
- 製品概要ビデオ
-
このビデオでは、生体情報モニタ6000シリーズとその機能の詳細をご覧いただけます。
仕様
- 寸法 / 質量
-
|ディスプレイサイズ
|
|ディスプレイ解像度
|
|モジュールラックスロット
|
- 計測値
-
計測値
|付属
|
-
ECG / 不整脈 / ST
-
インピーダンス呼吸
-
SpO2
-
非観血血圧
-
CO2（Flexible Link経由）
-
予測体温（Flexible Link経由）
- *新しい保証条件は、IntelliVue MX40、フィリップスインフォメーションセンタiX、消耗品およびアクセサリ、ネットワークハードウェアコンポーネント、無停電電源装置（UPS）、およびサードパーティ製機器、MRPCワイヤレスモジュールには適用されません。これらの製品の保証条件は従来どおりとなります。
- **米国とカナダでは、867317メジャメントラック6000は未発売のためご注文いただけません。
