医療従事者と患者をより長く支える

当社は、当社製モニタリング製品ファミリーの保証期間を3年に延長し*、お客様へのコミットメントをさらに拡充しています。3年間保証には、臨床医、ME技術者、医療従事者への安心の提供、投資の保護とコスト効率の向上、財務リスクの軽減、および業務中断の減少などの利点があります。お住まいの国での保証対象製品の完全なリストについては、当社担当営業までお問い合わせください。