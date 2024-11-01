患者に集中できる検査環境

SmartWorkflow Solutionにより、患者のセットアップからMR検査の完了までに必要な手順が大幅に削減されます。タッチレス呼吸センサVitalEyeを搭載しているほか、VitalScreenによるガイド付き患者セットアップは1分以内で完了します。SmartStartではシールド扉閉に連動して撮像を開始することで、操作コンソールに向かうまでの時間を有効活用します。 Breeze coilsと組み合わせることで、患者の入れ替え時間を30%短縮⁵し、MR部門をスケジュールどおりに維持できます。検査効率が良くなることで、スタッフと患者に対するMR環境が向上します。