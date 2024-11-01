MR 5300
ヘリウムフリーマグネットによる 生産性の高い患者中心のMR検査の提供
スペックが近い製品を検索
Philips MR 5300は、ヘリウムフリー¹の運用を実現するBlueSealマグネットを採用した1.5TMRです。
また、複雑な臨床タスクや運用タスクを簡素化および自動化するために、AI²を使用したさまざまなソリューションが組み込まれています。これにより、一番大切な患者対応に集中することができます。この画期的なソリューションは、MRの生産性を高め、検査を迅速化し、臨床医が十分な情報に基づいて臨床判断を下し、部門管理者がMR運用コストを予測どおりに管理できるように設計されています。
特長
- わずか7リットルのヘリウムで
超電導状態を維持
-
わずか7リットルのヘリウムで
超電導状態を維持
従来のマグネットは、超電導状態を維持するため約1,500リットルのヘリウムが必要でしたが、Philips BlueSealマグネットは、冷却効率が⾮常に⾼いMicro-cloolingテクノロジーを採⽤し、わずか7リットルの液体ヘリウム (従来マグネットヘリウム量の0.5%未満1) で超電導状態を維持することができます。
わずか7リットルのヘリウムで
超電導状態を維持
従来のマグネットは、超電導状態を維持するため約1,500リットルのヘリウムが必要でしたが、Philips BlueSealマグネットは、冷却効率が⾮常に⾼いMicro-cloolingテクノロジーを採⽤し、わずか7リットルの液体ヘリウム (従来マグネットヘリウム量の0.5%未満1) で超電導状態を維持することができます。
従来のマグネットは、超電導状態を維持するため約1,500リットルのヘリウムが必要でしたが、Philips BlueSealマグネットは、冷却効率が⾮常に⾼いMicro-cloolingテクノロジーを採⽤し、わずか7リットルの液体ヘリウム (従来マグネットヘリウム量の0.5%未満1) で超電導状態を維持することができます。
- ヘリウムに依存しない
持続可能なMR運用
-
ヘリウムに依存しない
持続可能なMR運用
Philips BlueSealマグネットは、EasySwich Solution³というフィリップスのサービス機能が搭載され、MR運⽤上の問題によって⽣じる費⽤やダウンタイムを最⼩限に抑えることができます。例えば、自然災害や 予期せぬ吸着事故が発⽣した場合、施設スタッフ⁴によりBlueSealマグネットの磁場を落とし、安全を確認後に⾃動励磁を開始し、磁場を元の状態に戻すことができます。これにより、ヘリウムを調達による停止期間や費用の課題を解決し、検査運⽤のダウンタイムを最⼩限に抑えることができます。
ヘリウムに依存しない
持続可能なMR運用
Philips BlueSealマグネットは、EasySwich Solution³というフィリップスのサービス機能が搭載され、MR運⽤上の問題によって⽣じる費⽤やダウンタイムを最⼩限に抑えることができます。例えば、自然災害や 予期せぬ吸着事故が発⽣した場合、施設スタッフ⁴によりBlueSealマグネットの磁場を落とし、安全を確認後に⾃動励磁を開始し、磁場を元の状態に戻すことができます。これにより、ヘリウムを調達による停止期間や費用の課題を解決し、検査運⽤のダウンタイムを最⼩限に抑えることができます。
Philips BlueSealマグネットは、EasySwich Solution³というフィリップスのサービス機能が搭載され、MR運⽤上の問題によって⽣じる費⽤やダウンタイムを最⼩限に抑えることができます。例えば、自然災害や 予期せぬ吸着事故が発⽣した場合、施設スタッフ⁴によりBlueSealマグネットの磁場を落とし、安全を確認後に⾃動励磁を開始し、磁場を元の状態に戻すことができます。これにより、ヘリウムを調達による停止期間や費用の課題を解決し、検査運⽤のダウンタイムを最⼩限に抑えることができます。
- 患者に集中できる検査環境
-
患者に集中できる検査環境
SmartWorkflow Solutionにより、患者のセットアップからMR検査の完了までに必要な手順が大幅に削減されます。タッチレス呼吸センサVitalEyeを搭載しているほか、VitalScreenによるガイド付き患者セットアップは1分以内で完了します。SmartStartではシールド扉閉に連動して撮像を開始することで、操作コンソールに向かうまでの時間を有効活用します。
Breeze coilsと組み合わせることで、患者の入れ替え時間を30%短縮⁵し、MR部門をスケジュールどおりに維持できます。検査効率が良くなることで、スタッフと患者に対するMR環境が向上します。
患者に集中できる検査環境
SmartWorkflow Solutionにより、患者のセットアップからMR検査の完了までに必要な手順が大幅に削減されます。タッチレス呼吸センサVitalEyeを搭載しているほか、VitalScreenによるガイド付き患者セットアップは1分以内で完了します。SmartStartではシールド扉閉に連動して撮像を開始することで、操作コンソールに向かうまでの時間を有効活用します。
Breeze coilsと組み合わせることで、患者の入れ替え時間を30%短縮⁵し、MR部門をスケジュールどおりに維持できます。検査効率が良くなることで、スタッフと患者に対するMR環境が向上します。
SmartWorkflow Solutionにより、患者のセットアップからMR検査の完了までに必要な手順が大幅に削減されます。タッチレス呼吸センサVitalEyeを搭載しているほか、VitalScreenによるガイド付き患者セットアップは1分以内で完了します。SmartStartではシールド扉閉に連動して撮像を開始することで、操作コンソールに向かうまでの時間を有効活用します。
Breeze coilsと組み合わせることで、患者の入れ替え時間を30%短縮⁵し、MR部門をスケジュールどおりに維持できます。検査効率が良くなることで、スタッフと患者に対するMR環境が向上します。
- シンプルな患者セットアップと
画質の両立
-
シンプルな患者セットアップと
画質の両立
Breeze coilsは、従来機種と比較して最大75%軽量化されており⁵、汎用性が高いため、さまざまな解剖学的構造にフィットします。SmartWorkflow solutionと組み合わせることで、Breeze coilsをすばやく患者にセットし、撮像の準備を整えます。
これにより、ルーチン検査にかかる患者のセットアップ時間を最大30%短縮⁵できます。同時に、Breeze coilsは高品質のMR画像と高い患者満足度を実現します。
シンプルな患者セットアップと
画質の両立
Breeze coilsは、従来機種と比較して最大75%軽量化されており⁵、汎用性が高いため、さまざまな解剖学的構造にフィットします。SmartWorkflow solutionと組み合わせることで、Breeze coilsをすばやく患者にセットし、撮像の準備を整えます。
これにより、ルーチン検査にかかる患者のセットアップ時間を最大30%短縮⁵できます。同時に、Breeze coilsは高品質のMR画像と高い患者満足度を実現します。
Breeze coilsは、従来機種と比較して最大75%軽量化されており⁵、汎用性が高いため、さまざまな解剖学的構造にフィットします。SmartWorkflow solutionと組み合わせることで、Breeze coilsをすばやく患者にセットし、撮像の準備を整えます。
これにより、ルーチン検査にかかる患者のセットアップ時間を最大30%短縮⁵できます。同時に、Breeze coilsは高品質のMR画像と高い患者満足度を実現します。
- 患者の安全確保と優れた快適性
-
患者の安全確保と優れた快適性
MR 5300のComfortPlus Mattress Partnerにより、コイルケーブルの管理に悩まされることはなくなります。U字型の溝が側面に付けられ、コイルケーブルと患者の皮膚の接触を避け保護します。また、軽量で柔軟なBreeze coilsと、患者の痛みを和らげるComfortPlus Mattressと連携して、患者満足度の向上⁶をサポートします。
患者の安全確保と優れた快適性
MR 5300のComfortPlus Mattress Partnerにより、コイルケーブルの管理に悩まされることはなくなります。U字型の溝が側面に付けられ、コイルケーブルと患者の皮膚の接触を避け保護します。また、軽量で柔軟なBreeze coilsと、患者の痛みを和らげるComfortPlus Mattressと連携して、患者満足度の向上⁶をサポートします。
MR 5300のComfortPlus Mattress Partnerにより、コイルケーブルの管理に悩まされることはなくなります。U字型の溝が側面に付けられ、コイルケーブルと患者の皮膚の接触を避け保護します。また、軽量で柔軟なBreeze coilsと、患者の痛みを和らげるComfortPlus Mattressと連携して、患者満足度の向上⁶をサポートします。
- いち早く画像結果を得る
-
いち早く画像結果を得る – 50%の高速化
Compressed SENSEは、実質的に同等の画質を保ちつつ撮像を最大50%高速化します⁷。これにより、画像取得までの時間の短縮、診断確度の向上、担当医の要求への対応が可能になります。検査の整理と管理に費やされていた時間を患者のケアに充てることができます。
いち早く画像結果を得る – 50%の高速化
Compressed SENSEは、実質的に同等の画質を保ちつつ撮像を最大50%高速化します⁷。これにより、画像取得までの時間の短縮、診断確度の向上、担当医の要求への対応が可能になります。検査の整理と管理に費やされていた時間を患者のケアに充てることができます。
Compressed SENSEは、実質的に同等の画質を保ちつつ撮像を最大50%高速化します⁷。これにより、画像取得までの時間の短縮、診断確度の向上、担当医の要求への対応が可能になります。検査の整理と管理に費やされていた時間を患者のケアに充てることができます。
- 高品質の画像 - 確実な診断
-
確実な診断には高品質の画像が必要
高品質な診断画像により、確実な診断が可能になります。MR 5300は高い静磁場安定性、直線性の高いグラジエントシステム、ならびにフルデジタルアーキテクチャなどの搭載により、精度の高い画像を生成するように設計されています。そのため、一貫した品質の検査結果を実現します。
確実な診断には高品質の画像が必要
高品質な診断画像により、確実な診断が可能になります。MR 5300は高い静磁場安定性、直線性の高いグラジエントシステム、ならびにフルデジタルアーキテクチャなどの搭載により、精度の高い画像を生成するように設計されています。そのため、一貫した品質の検査結果を実現します。
高品質な診断画像により、確実な診断が可能になります。MR 5300は高い静磁場安定性、直線性の高いグラジエントシステム、ならびにフルデジタルアーキテクチャなどの搭載により、精度の高い画像を生成するように設計されています。そのため、一貫した品質の検査結果を実現します。
- 持続可能なMR運用サービス
-
耐用期間を通した持続可能なMR運用サービス
ヘリウムフリーのMR運用は、Philipsリモートサービスに接続することで異常を予測してメンテナンスし、継続可能なMR運用をサポートします。システムの耐用期間中の稼働時間を最大化し、予測可能な運用コストで管理できます。
耐用期間を通した持続可能なMR運用サービス
ヘリウムフリーのMR運用は、Philipsリモートサービスに接続することで異常を予測してメンテナンスし、継続可能なMR運用をサポートします。システムの耐用期間中の稼働時間を最大化し、予測可能な運用コストで管理できます。
ヘリウムフリーのMR運用は、Philipsリモートサービスに接続することで異常を予測してメンテナンスし、継続可能なMR運用をサポートします。システムの耐用期間中の稼働時間を最大化し、予測可能な運用コストで管理できます。
- わずか7リットルのヘリウムで
超電導状態を維持
- ヘリウムに依存しない
持続可能なMR運用
- 患者に集中できる検査環境
- シンプルな患者セットアップと
画質の両立
販売名：フィリップス Ambition 1.5T
医療機器認証番号：231AFBZX00015000
設置管理医療機器／特定保守管理医療機器
管理医療機器
仕様
- 密封マグネットシステム
-
密封マグネットシステム
|電界強度
|
|ボア設計
|
|マグネット重量
|
|標準均一性（V-RMS）
|
|マイクロ冷却技術
|
|最大FOV
|
|マグネットコントローラのタイプ
|
|冷却剤ボイルオフレート
|
|通気管の要件
|
- Omegaグラディエント
-
Omegaグラディエント
|各軸の最大振幅
|
|各軸の最大スルーレート
|
- RF受信部
-
RF受信部
|独立受信チャンネル数
|
|アナログデジタルコンバータ（ADC）の位置
|
|コイルからリコンストラクタへのシグナルチェーン
|
|dStream
|
- SmartWorkflow
-
SmartWorkflow
|ガイド付き検査セットアップ
|
|自動患者センタリング
|
|タッチレス呼気トリガ
|
|検査室内で検査開始
|
|ScanWise Implant
|
|自動化された計画とスキャン
|
|患者コーチングの自動化
|
|後処理の自動化
|
- 密封マグネットシステム
-
密封マグネットシステム
|電界強度
|
|ボア設計
|
- Omegaグラディエント
-
Omegaグラディエント
|各軸の最大振幅
|
|各軸の最大スルーレート
|
- 1. Ingenia 1.5T ZBOマグネットと比較した場合。
- 2. EUハイレベル専門家グループによる定義。
- 3. リモート接続が必要。
- 4. フィリップスが提供する専用トレーニングの受講者に限る。
- 5. dS Anteriorコイルおよび専用コイルを搭載したIngenia 1.5T / Ingenia Ambition 1.5Tにおける脳、脊髄、全身、心臓、四肢関節のルーチン検査とCoTを比較した場合。
- 6. ComfortPlus mattress、ComforTone、Compressed SENSEなしのスキャンと比較した場合。
- 7. Compressed SENSEなしのフィリップススキャンと比較した場合。
これより外部のサイトに移動します。ここからのサイトはお客様へのサービスを提供しますが、それらの情報について弊社は連携や承認、内容を保証するものではございません。 I understand
You are about to visit a Philips global content page Continue
当社サイトを最適な状態で表示するには、最新バージョンの Microsoft Edge、Google Chrome、または Firefox をご利用ください。