ディテクタベースのスペクトラルイメージングが投資対効果の最大化を支援

Veridaは、導入初期から長期的な価値創出を見据えて設計されています。AIを活用したシンプルな操作性により、スペクトラルイメージングを日常診療の中で無理なく活用できます。 スペクトラルイメージングは、フォローアップスキャンの実施を34%削減し、臨床現場におけるコストを25%削減したことが報告されており［4］、投資価値の早期実現を支援します。 また、Veridaは高い処理能力と効率的なワークフローを支える設計を採用。電力消費の最適化やX線管の使用状況の効率的な管理をサポートし、エネルギー消費を最大45%削減します［5］。これにより、システム性能の維持を支援するとともに、装置の長期的な運用に配慮しながら、運用コストの低減に貢献します。