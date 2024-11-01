Verida スペクトラルディテクタCTスキャナ スペックが近い製品を検索
スマート、シンプル、スペクトラル。大切なのは患者の健康アウトカムです。VeridaのAI搭載画像診断が診断の確信度向上をサポートします。
特長
AI搭載イメージングチェーンが、確かな診断を支援
AI搭載イメージングチェーンが、確かな診断を支援
Veridaは、AIを活用したスペクトラルイメージングを日常診療にシームレスに取り込みます。1回の低線量スキャンで、解剖学的情報と機能的情報の両方を取得できるため、ステント内再狭窄の評価から微小な腫瘍病変の検出まで、複雑な臨床課題に対するより明確な診断を支援します。
第3世代NanoPanel Prism PreciseディテクタからSpectral Precise Imageに至るまで、イメージングチェーン全体にAI技術を活用することで、1回の効率的なCT検査で、迅速かつ高精度な画像診断をサポートします。
さらに、既存の臨床ワークフローへスムーズに統合され、多忙な医療現場でも効率的で信頼性の高い診断を支援します。
AI搭載イメージングチェーンが、確かな診断を支援
Veridaは、AIを活用したスペクトラルイメージングを日常診療にシームレスに取り込みます。1回の低線量スキャンで、解剖学的情報と機能的情報の両方を取得できるため、ステント内再狭窄の評価から微小な腫瘍病変の検出まで、複雑な臨床課題に対するより明確な診断を支援します。
第3世代NanoPanel Prism PreciseディテクタからSpectral Precise Imageに至るまで、イメージングチェーン全体にAI技術を活用することで、1回の効率的なCT検査で、迅速かつ高精度な画像診断をサポートします。
さらに、既存の臨床ワークフローへスムーズに統合され、多忙な医療現場でも効率的で信頼性の高い診断を支援します。
Veridaは、AIを活用したスペクトラルイメージングを日常診療にシームレスに取り込みます。1回の低線量スキャンで、解剖学的情報と機能的情報の両方を取得できるため、ステント内再狭窄の評価から微小な腫瘍病変の検出まで、複雑な臨床課題に対するより明確な診断を支援します。
第3世代NanoPanel Prism PreciseディテクタからSpectral Precise Imageに至るまで、イメージングチェーン全体にAI技術を活用することで、1回の効率的なCT検査で、迅速かつ高精度な画像診断をサポートします。
さらに、既存の臨床ワークフローへスムーズに統合され、多忙な医療現場でも効率的で信頼性の高い診断を支援します。
NanoPanel Prism Preciseディテクタによるパフォーマンス向上
NanoPanel Prism Preciseディテクタによるパフォーマンス向上
当社は、デュアルレイヤーディテクタ技術を用いたディテクタベースのスペクトラルイメージングを開発してきました。
AI活用を見据えて開発されたVeridaは、低線量撮影にも配慮した設計を採用。第3世代デュアルレイヤーNanoPanel Prism Preciseディテクタと、Spectral Precise ImageのAI搭載画像再構成アルゴリズムを組み合わせることで、CTイメージングの可能性をさらに広げます。
上層のシンチレータが低エネルギー光子を、下層のシンチレータが高エネルギー光子をそれぞれ捉えるデュアルレイヤー技術により、スペクトラル情報を常時取得。低keVのMonoE画像におけるコントラスト向上や、ビームハードニングアーチファクトの低減に貢献します。
NanoPanel Prism Preciseディテクタによるパフォーマンス向上
当社は、デュアルレイヤーディテクタ技術を用いたディテクタベースのスペクトラルイメージングを開発してきました。
AI活用を見据えて開発されたVeridaは、低線量撮影にも配慮した設計を採用。第3世代デュアルレイヤーNanoPanel Prism Preciseディテクタと、Spectral Precise ImageのAI搭載画像再構成アルゴリズムを組み合わせることで、CTイメージングの可能性をさらに広げます。
上層のシンチレータが低エネルギー光子を、下層のシンチレータが高エネルギー光子をそれぞれ捉えるデュアルレイヤー技術により、スペクトラル情報を常時取得。低keVのMonoE画像におけるコントラスト向上や、ビームハードニングアーチファクトの低減に貢献します。
NanoPanel Prism Preciseディテクタによるパフォーマンス向上
当社は、デュアルレイヤーディテクタ技術を用いたディテクタベースのスペクトラルイメージングを開発してきました。
AI活用を見据えて開発されたVeridaは、低線量撮影にも配慮した設計を採用。第3世代デュアルレイヤーNanoPanel Prism Preciseディテクタと、Spectral Precise ImageのAI搭載画像再構成アルゴリズムを組み合わせることで、CTイメージングの可能性をさらに広げます。
上層のシンチレータが低エネルギー光子を、下層のシンチレータが高エネルギー光子をそれぞれ捉えるデュアルレイヤー技術により、スペクトラル情報を常時取得。低keVのMonoE画像におけるコントラスト向上や、ビームハードニングアーチファクトの低減に貢献します。
Spectral Precise Imageによる高画質をご覧ください
Spectral Precise Imageによる高画質をご覧ください
Spectral Precise ImageのマルチパスAIアルゴリズムは、高解像度画像において解剖学的構造の細かな描写を維持しながら、画像ノイズの低減を支援します。
これにより、低線量撮影と高画質の両立に貢献します。また、従来のCT画像およびスペクトラル画像と比較して、低コントラスト病変の視認性が向上し、低コントラスト検出能は最大136%向上しました。［1］
Spectral Precise Imageによる高画質をご覧ください
Spectral Precise ImageのマルチパスAIアルゴリズムは、高解像度画像において解剖学的構造の細かな描写を維持しながら、画像ノイズの低減を支援します。
これにより、低線量撮影と高画質の両立に貢献します。また、従来のCT画像およびスペクトラル画像と比較して、低コントラスト病変の視認性が向上し、低コントラスト検出能は最大136%向上しました。［1］
Spectral Precise Imageによる高画質をご覧ください
Spectral Precise ImageのマルチパスAIアルゴリズムは、高解像度画像において解剖学的構造の細かな描写を維持しながら、画像ノイズの低減を支援します。
これにより、低線量撮影と高画質の両立に貢献します。また、従来のCT画像およびスペクトラル画像と比較して、低コントラスト病変の視認性が向上し、低コントラスト検出能は最大136%向上しました。［1］
ゼロクリックのスペクトラル再構成をワークフローに統合
ゼロクリックのスペクトラル再構成をワークフローに統合
一刻を争う現場では、迅速な対応が求められます。Veridaは、追加のクリック操作を必要としないスペクトラル再構成により、ワークフローをスムーズに進め、放射線技師の日常業務の効率化をサポートします。
Veridaでは、選択したスキャンプロトコルに応じてスペクトラル再構成が自動的に開始されるため、日常の検査ワークフローの中でスペクトラル情報を活用できます。
さらに、Veridaは毎秒最大145枚の画像再構成に対応し、検査結果を30秒未満で自動表示します。この処理性能は従来システムと比較して約2倍の速度を実現しており［2］、検査件数の多い医療現場において、1日あたり最大270件の検査運用をサポートします［3］。
ゼロクリックのスペクトラル再構成をワークフローに統合
一刻を争う現場では、迅速な対応が求められます。Veridaは、追加のクリック操作を必要としないスペクトラル再構成により、ワークフローをスムーズに進め、放射線技師の日常業務の効率化をサポートします。
Veridaでは、選択したスキャンプロトコルに応じてスペクトラル再構成が自動的に開始されるため、日常の検査ワークフローの中でスペクトラル情報を活用できます。
さらに、Veridaは毎秒最大145枚の画像再構成に対応し、検査結果を30秒未満で自動表示します。この処理性能は従来システムと比較して約2倍の速度を実現しており［2］、検査件数の多い医療現場において、1日あたり最大270件の検査運用をサポートします［3］。
ゼロクリックのスペクトラル再構成をワークフローに統合
一刻を争う現場では、迅速な対応が求められます。Veridaは、追加のクリック操作を必要としないスペクトラル再構成により、ワークフローをスムーズに進め、放射線技師の日常業務の効率化をサポートします。
Veridaでは、選択したスキャンプロトコルに応じてスペクトラル再構成が自動的に開始されるため、日常の検査ワークフローの中でスペクトラル情報を活用できます。
さらに、Veridaは毎秒最大145枚の画像再構成に対応し、検査結果を30秒未満で自動表示します。この処理性能は従来システムと比較して約2倍の速度を実現しており［2］、検査件数の多い医療現場において、1日あたり最大270件の検査運用をサポートします［3］。
Spectral Magic Glassを使用してPACS上で結果を直接確認
Spectral Magic Glassを使用してPACS上で結果を直接確認
Veridaなら、スペクトラル結果を得るために追加の手順や待ち時間はほとんど必要ありません。Spectral Magic Glassを使用することで、PACS上から直接スペクトラル画像を確認でき、必要な情報へ迅速にアクセスできます。
Spectral Magic GlassはPACS環境上で利用できるため、専用ワークステーションに移動することなく、スペクトラル結果の閲覧や評価をスムーズに行えます。
また、データストレージへの負荷を抑えながら、診療現場からスペクトラルデータセット全体にアクセスすることが可能です。専用ワークステーションや複雑な操作を必要とせず、現在のワークフローを大きく変えることなくスペクトラル情報を活用できます。
Spectral Magic Glassを使用してPACS上で結果を直接確認
Veridaなら、スペクトラル結果を得るために追加の手順や待ち時間はほとんど必要ありません。Spectral Magic Glassを使用することで、PACS上から直接スペクトラル画像を確認でき、必要な情報へ迅速にアクセスできます。
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また、データストレージへの負荷を抑えながら、診療現場からスペクトラルデータセット全体にアクセスすることが可能です。専用ワークステーションや複雑な操作を必要とせず、現在のワークフローを大きく変えることなくスペクトラル情報を活用できます。
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Veridaなら、スペクトラル結果を得るために追加の手順や待ち時間はほとんど必要ありません。Spectral Magic Glassを使用することで、PACS上から直接スペクトラル画像を確認でき、必要な情報へ迅速にアクセスできます。
Spectral Magic GlassはPACS環境上で利用できるため、専用ワークステーションに移動することなく、スペクトラル結果の閲覧や評価をスムーズに行えます。
また、データストレージへの負荷を抑えながら、診療現場からスペクトラルデータセット全体にアクセスすることが可能です。専用ワークステーションや複雑な操作を必要とせず、現在のワークフローを大きく変えることなくスペクトラル情報を活用できます。
ディテクタベースのスペクトラルイメージングが投資対効果の最大化を支援
ディテクタベースのスペクトラルイメージングが投資対効果の最大化を支援
Veridaは、導入初期から長期的な価値創出を見据えて設計されています。AIを活用したシンプルな操作性により、スペクトラルイメージングを日常診療の中で無理なく活用できます。
スペクトラルイメージングは、フォローアップスキャンの実施を34%削減し、臨床現場におけるコストを25%削減したことが報告されており［4］、投資価値の早期実現を支援します。
また、Veridaは高い処理能力と効率的なワークフローを支える設計を採用。電力消費の最適化やX線管の使用状況の効率的な管理をサポートし、エネルギー消費を最大45%削減します［5］。これにより、システム性能の維持を支援するとともに、装置の長期的な運用に配慮しながら、運用コストの低減に貢献します。
ディテクタベースのスペクトラルイメージングが投資対効果の最大化を支援
Veridaは、導入初期から長期的な価値創出を見据えて設計されています。AIを活用したシンプルな操作性により、スペクトラルイメージングを日常診療の中で無理なく活用できます。
スペクトラルイメージングは、フォローアップスキャンの実施を34%削減し、臨床現場におけるコストを25%削減したことが報告されており［4］、投資価値の早期実現を支援します。
また、Veridaは高い処理能力と効率的なワークフローを支える設計を採用。電力消費の最適化やX線管の使用状況の効率的な管理をサポートし、エネルギー消費を最大45%削減します［5］。これにより、システム性能の維持を支援するとともに、装置の長期的な運用に配慮しながら、運用コストの低減に貢献します。
ディテクタベースのスペクトラルイメージングが投資対効果の最大化を支援
Veridaは、導入初期から長期的な価値創出を見据えて設計されています。AIを活用したシンプルな操作性により、スペクトラルイメージングを日常診療の中で無理なく活用できます。
スペクトラルイメージングは、フォローアップスキャンの実施を34%削減し、臨床現場におけるコストを25%削減したことが報告されており［4］、投資価値の早期実現を支援します。
また、Veridaは高い処理能力と効率的なワークフローを支える設計を採用。電力消費の最適化やX線管の使用状況の効率的な管理をサポートし、エネルギー消費を最大45%削減します［5］。これにより、システム性能の維持を支援するとともに、装置の長期的な運用に配慮しながら、運用コストの低減に貢献します。
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Show all related products Show less related products 1. 社内のファントムデータ。臨床現場では、Spectral Precise Imageを使用することで、臨床タスク、患者の体格、解剖学的部位に応じてCT患者の被ばく線量を低減できる可能性があります。特定の臨床タスクに必要な診断画質を得るための適切な線量を決定するには、放射線科医や医学物理士との相談が必要です。線量低減評価は、基準体プロトコルを使用して実施しました。 2. フィリップスの前世代のスペクトラルCTシステムとの比較。 3. Spectral CT Veridaは、16時間の2交代制勤務でで1日あたりり最大270件の検査（4 CIRS構成）を実施でき、長時間勤務で患者処理能力の高い放射線科をサポートします。 4. Andersen MB et al. Economic impact of spectral body imaging in the diagnosis of patients suspected of occult cancer. Insights into Imaging 2021. doi.org/10.1186/s13244-021-01116-0. お客様の声の結果は、他の症例の結果を予測するものではなく、結果が異なる場合もあります。 5.80%の線量低減を実現したAxial Body 3Dスキャンに基づいています。システム準備のための省エネルギーは含まれていません。 ※本AI技術は、自動的に装置の性能・精度が変化するものではありません。 - 販売名：Verida（ヴェリーダ） 医療機器認証番号：308AFBZX00019000 管理医療機器／特定保守管理医療機器／設置管理医療機器
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