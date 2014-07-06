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販売終了

Click & Styleシェービング＆洗顔

YS526/16

3.5

| (4) レビュー

ツール 1 つでどんなスタイルにも対応

シェービング用と洗顔用の 2 種類のアタッチメントが付属するこの 2-in-1 ツールなら、剃り残しのないなめらかな肌も、健康的な肌も簡単に実現できます。アタッチメントを選んでハンドルに取り付けてお使いください。

すべての特長を見る
Philips Grooming No1 Number 1 Brand logo [master-bff38b4a4b484febb6ceb2d500a5c33c] [com-mig]

電動シェーバー 世界No.11 ブランド

ツール 1 つでどんなスタイルにも対応

  • スマートクリック

  • コンフォートカットヘッド

  • 2-in-1 ツール

充電池表示ランプで充電池残量を確認

充電池表示ランプで充電池残量を確認

充電池表示ランプが点灯して充電池残量をお知らせします（残量少、充電中、フル充電）。

本体 2 年保証、ワールドワイドボルテージ、替え刃

本体 2 年保証、ワールドワイドボルテージ、替え刃

フィリップスの全シェーバーは、2 年間の全世界での保証に加え、あらゆる電圧に対応します。トリマー刃にオイルを差す必要はありません。切れ味が長持ちする刃は 2 年ごとの交換で十分です。最大限の効果を得るために、ブラシは 3 か月ごとに交換することをお勧めします。

2 種類のクリックオン／クリックオフアタッチメントで自在にスタイリング

2 種類のクリックオン／クリックオフアタッチメントで自在にスタイリング

アタッチメントをハンドルに付けるだけで、シェーバーや洗顔ブラシに早変わり。終わったらカチッと取り外すだけ。ヒゲを剃るならシェーバーに。スタイリッシュな無精ヒゲに仕上げるならトリマーに。洗顔なら洗顔ブラシに。1 台で何役もこなします。

技術仕様

この製品に関するサポート

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レビュー

これらのレビューは Bazaarvoice によって管理されており、不正防止技術と人的解析によってサポートされている Bazaarvoice Authenticity Policy に準拠しています。詳細については、 をご確認ください。
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3.5

5 中

4

レビュー

5
3
1

06/07/2014

한국

한국

기능은 뛰어나나 크기가 조금 작았으면 좋겠음

우선 면도날이 최대한 수염을 잘라주어 손면도기만큼의 효과를 갖고, 브러쉬의 경우 미세모여서 피부자극이 없고 모공관리에 효과적이다. 다만 면도기 본체의 길이가 길어 큰 느낌이 있어서 본체의 길이를 조금더 짧게 했으면 좋겠음

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これは Click & Style YS526/16 shave & cleanse に対するレビューです

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これは Click & Style YS526/16 shave & cleanse に対するレビューです

17/02/2014

한국

한국

편하고 좋네요

편하고좋네요 디자인도굿굿편하고좋네요 디자인도굿굿편하고좋네요 디자인도굿굿편하고좋네요 디자인도굿굿편하고좋네요 디자인도굿굿편하고좋네요 디자인도굿굿편하고좋네요 디자인도굿굿편하고좋네요 디자인도굿굿편하고좋네요 디자인도굿굿편하고좋네요 디자인도굿굿편하고좋네요 디자인도굿굿편하고좋네요 디자인도굿굿

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これは Click & Style YS526/16 shave & cleanse に対するレビューです

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これは Click & Style YS526/16 shave & cleanse に対するレビューです

24/11/2013

한국

한국

세안기능은 좋은데

제품자체의 면도기능은 전기면도기 치고도 참 별로인듯.. 제품자체의 면도기능은 전기면도기 치고도 참 별로인듯.. 제품자체의 면도기능은 전기면도기 치고도 참 별로인듯.. 제품자체의 면도기능은 전기면도기 치고도 참 별로인듯..

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これは Click & Style YS526/16 shave & cleanse に対するレビューです

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注釈

  1. 画像はイメージです 

  1. スマートクリック洗顔ブラシ - 同条件下での手洗顔と比較。30 人の肌で洗顔後 3 時間の経過を測定。