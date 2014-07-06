販売終了
YS526/16
ツール 1 つでどんなスタイルにも対応
シェービング用と洗顔用の 2 種類のアタッチメントが付属するこの 2-in-1 ツールなら、剃り残しのないなめらかな肌も、健康的な肌も簡単に実現できます。アタッチメントを選んでハンドルに取り付けてお使いください。
スマートクリック
コンフォートカットヘッド
2-in-1 ツール
充電池表示ランプが点灯して充電池残量をお知らせします（残量少、充電中、フル充電）。
フィリップスの全シェーバーは、2 年間の全世界での保証に加え、あらゆる電圧に対応します。トリマー刃にオイルを差す必要はありません。切れ味が長持ちする刃は 2 年ごとの交換で十分です。最大限の効果を得るために、ブラシは 3 か月ごとに交換することをお勧めします。
アタッチメントをハンドルに付けるだけで、シェーバーや洗顔ブラシに早変わり。終わったらカチッと取り外すだけ。ヒゲを剃るならシェーバーに。スタイリッシュな無精ヒゲに仕上げるならトリマーに。洗顔なら洗顔ブラシに。1 台で何役もこなします。
3.5
5 中
4
レビュー
야왕용이
06/07/2014
한국
기능은 뛰어나나 크기가 조금 작았으면 좋겠음
우선 면도날이 최대한 수염을 잘라주어 손면도기만큼의 효과를 갖고, 브러쉬의 경우 미세모여서 피부자극이 없고 모공관리에 효과적이다. 다만 면도기 본체의 길이가 길어 큰 느낌이 있어서 본체의 길이를 조금더 짧게 했으면 좋겠음
はい、この製品をお勧めします
これは Click & Style YS526/16 shave & cleanse に対するレビューです
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왕초대갈
17/02/2014
한국
편하고 좋네요
편하고좋네요 디자인도굿굿편하고좋네요 디자인도굿굿편하고좋네요 디자인도굿굿편하고좋네요 디자인도굿굿편하고좋네요 디자인도굿굿편하고좋네요 디자인도굿굿편하고좋네요 디자인도굿굿편하고좋네요 디자인도굿굿편하고좋네요 디자인도굿굿편하고좋네요 디자인도굿굿편하고좋네요 디자인도굿굿편하고좋네요 디자인도굿굿
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most울프
24/11/2013
한국
세안기능은 좋은데
제품자체의 면도기능은 전기면도기 치고도 참 별로인듯.. 제품자체의 면도기능은 전기면도기 치고도 참 별로인듯.. 제품자체의 면도기능은 전기면도기 치고도 참 별로인듯.. 제품자체의 면도기능은 전기면도기 치고도 참 별로인듯..
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これは Click & Style YS526/16 shave & cleanse に対するレビューです
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画像はイメージです
スマートクリック洗顔ブラシ - 同条件下での手洗顔と比較。30 人の肌で洗顔後 3 時間の経過を測定。