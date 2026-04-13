X2HR/97
自宅と同じ快適さでハイレゾサウンドを再現
Fidelio X2HR ヘッドホンは、まさに自宅にいるかのような洗練されたサウンドと快適さで、真のサウンド体験を実現。サウンドの細部まで再現して臨場感を高め、耳にフィットするデザインで、音楽に完全に浸れます。
ハイレゾオーディオ
音響オープンバック設計
オーバーイヤーヘッドバンド
通気性の高いイヤークッション
ハイレゾオーディオは、最高のオーディオパフォーマンスを実現、16 bit/44.1 kHz の CD フォーマットを超えるオリジナルのスタジオマスターレコーディングを再現します。この妥協のない高品質により、ハイレゾオーディオは音楽ファンに愛されています。Fidelio ヘッドホンは、その高品質を表す Hi-Res Audio スタンプの厳しい要件を満たしています。拡張された高周波域を滑らかに再現する Fidelio ヘッドホンなら、ハイレゾコレクションはもちろん、従来の音源も存分に楽しむことができます。
厳選、調整、テストを重ねた各スピーカーは、最もバランスのとれた自然なサウンドを再現するペアリングとなっています。50mm ドライバーは高出力のネオジウム磁石を採用し、抑えられた低音、透明感のある中音域、洗練された高周波域など、音楽の細部をすべて再現します。
音響オープンバック設計はドライバーの後ろで増加する空気圧を排除し、振動板に十分な可動域を与えます。これによって、サウンドの透明感は大幅に向上し、拡張された高周波域は滑らかになります。
レビュー