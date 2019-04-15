長時間快適な装着感をキープするデラックス低反発イヤーパッド

Fidelio X2HR には、快適な装着感を長時間維持し、音響効果を向上させるための厳選された素材が使用されています。通気性に優れたデラックス低反発フォームのイヤーパッドは、人間工学に基づいたデザインで最適なフィット感を提供します。フォームは耳の形にぴったりとフィットするだけでなく、低音を逃さずに周囲の雑音もブロックします。