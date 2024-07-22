製品サポート

MyPhilips（製品登録・延長保証・ニュースレター）

すべてのシリーズ

メッセージを取り消し

お知らせ

製品に関する重要なお知らせ

もっと詳しく知る
  • 液体を使わずに手軽に除菌
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • 液体を使わずに手軽に除菌
  • 液体を使わずに手軽に除菌
  • 液体を使わずに手軽に除菌
  • 液体を使わずに手軽に除菌
  • 液体を使わずに手軽に除菌
  • 液体を使わずに手軽に除菌
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • 液体を使わずに手軽に除菌
  • 液体を使わずに手軽に除菌
  • 液体を使わずに手軽に除菌
  • 液体を使わずに手軽に除菌
  • 液体を使わずに手軽に除菌

新着

Accessoriesフィリップス UV キューブ

UVC10/00

3
| (2) レビュー | 100% のがこの製品を推奨
液体を使わずに手軽に除菌
UV キューブを使用することで、シェーバーのシェービングヘッドを手軽に除菌*。毎日清潔で衛生的なシェービングをお楽しみいただけます。 *試験機関： Guangdong Detection Center of Microbiology試験方法：Technical Standard for Disinfection (2002 Ministry of HealthP.R. China)- 2.1.5.5 に基づいた試験 （感染布をシェービングヘッドに設置し、UV充電ケースに入れ、約10分間UVクリーンプログラムを実施しシェービングヘッドに設置された感染布の菌数を測定した試験での実証結果） 除菌の方法：シェービングヘッドへの紫外線照射 除菌の場所：シェービングヘッド 試験結果：除菌率99.9%以上 試験成績書発行日付：2024年4月16日 試験成績書発行番号：2024SP03194R01Da なお、すべての菌を除去できるものではありません。
すべての特長を見る

シェーバーのシェービングヘッドの除菌をより手軽・簡単に

液体を使わずに手軽に除菌

  • UVキューブでヘッドを除菌

  • 液体を使わずに手軽に除菌

UVキューブでヘッドを除菌

UVキューブでヘッドを除菌

UVキューブは、シェーバーのシェービングヘッドへのUV照射による除菌*を行うことができます。洗浄・除菌用の液体を使用しないため、より手軽・簡単に除菌をすることができます。 *試験機関： Guangdong Detection Center of Microbiology試験方法：Technical Standard for Disinfection (2002 Ministry of HealthP.R. China)- 2.1.5.5 に基づいた試験 （感染布をシェービングヘッドに設置し、UV充電ケースに入れ、約10分間UVクリーンプログラムを実施しシェービングヘッドに設置された感染布の菌数を測定した試験での実証結果） 除菌の方法：シェービングヘッドへの紫外線照射 除菌の場所：シェービングヘッド 試験結果：除菌率99.9%以上 試験成績書発行日付：2024年4月16日 試験成績書発行番号：2024SP03194R01Da なお、すべての菌を除去できるものではありません。

強力な除菌性能

強力な除菌性能

UV キューブは UV-C ライトを使用しています。短波長を特徴とする UV-C は、高い除菌性能で知られています。UV-C は微生物を不活性化するうえで効果的であり、物体の表面や空間を安全に除菌するための有効な手段となります。

UV キューブの対応機種

UV キューブの対応機種

UV キューブは、シリーズ 5000、5000X、6000、7000、8000、9000、9000 プレステージ、i9000、i9000 プレステージ、i9000 プレステージウルトラに対応しています。

技術仕様

この製品に関するサポート

よくある質問（FAQ）、取扱説明書、安全性に関する情報、ヒントを検索

レビュー

これらのレビューは Bazaarvoice によって管理されており、不正防止技術と人的解析によってサポートされている Bazaarvoice Authenticity Policy に準拠しています。詳細については、 をご確認ください。
商品レビューや星評価によるお客様の意見は、すべてのお客様にとって有益です。製品についてより詳しく知ることができ、購入の判断に役立ちます。オンラインまたは店舗で製品を購入したすべてのお客様がレビューを投稿できます。

3.0

5 中

2

レビュー

100%

のがこの製品を推奨

4
3
2

22/07/2024

日本

日本

シェーバーの回転を利用する洗浄方法のおかげで、電源設備の無い浴室内で洗浄でき大助かりです。

以前の貴社製シェーバは、専用電源を要したので、浴室内で洗浄できず不便でした。 この製品は、タイトルに記入した様にシェーバーの回転を利用する考案で浴室内で洗浄でき大助かりです。 感謝です。

気に入った点

専用の電源を必要としない

気に入らない点

溶液が高額

はい、この製品をお勧めします

これは Quick Clean Pod QCP10/01 クイッククリーンポッド に対するレビューです

Date of Use 2024-06-22

はい、この製品をお勧めします

これは Quick Clean Pod QCP10/01 クイッククリーンポッド に対するレビューです

Date of Use 2024-06-22

07/01/2026

日本

日本

クィッククリーンポットの寿命

クリーンポットの寿命について製品に付属のクリーンポットが洗浄できなくなったため、もう一つ購入していたが、購入後11ヶ月でまた洗浄できなくなりました。寿命はこんなものでしょうか？

これは Quick Clean Pod QCP10/01 クイッククリーンポッド に対するレビューです

Date of Use 2025-07-07

これは Quick Clean Pod QCP10/01 クイッククリーンポッド に対するレビューです

Date of Use 2025-07-07

ニュースレターを購読

  • ✓ フィリップスの最新情報をメールでお届け
  • ✓ 特別なオファーやキャンペーンのご案内
  • ✓ 製品モニターのご案内

フィリップス製品、サービス、イベント、プロモーションに関する（自分の嗜好や行動に基づいた）情報の受信を希望します。購読はいつでも簡単に中止することができます。

  • ✓ フィリップスの最新情報をメールでお届け
  • ✓ 特別なオファーやキャンペーンのご案内
  • ✓ 製品モニターのご案内