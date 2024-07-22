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UVC10/00
UVキューブでヘッドを除菌
液体を使わずに手軽に除菌
UVキューブは、シェーバーのシェービングヘッドへのUV照射による除菌*を行うことができます。洗浄・除菌用の液体を使用しないため、より手軽・簡単に除菌をすることができます。 *試験機関： Guangdong Detection Center of Microbiology試験方法：Technical Standard for Disinfection (2002 Ministry of HealthP.R. China)- 2.1.5.5 に基づいた試験 （感染布をシェービングヘッドに設置し、UV充電ケースに入れ、約10分間UVクリーンプログラムを実施しシェービングヘッドに設置された感染布の菌数を測定した試験での実証結果） 除菌の方法：シェービングヘッドへの紫外線照射 除菌の場所：シェービングヘッド 試験結果：除菌率99.9%以上 試験成績書発行日付：2024年4月16日 試験成績書発行番号：2024SP03194R01Da なお、すべての菌を除去できるものではありません。
UV キューブは UV-C ライトを使用しています。短波長を特徴とする UV-C は、高い除菌性能で知られています。UV-C は微生物を不活性化するうえで効果的であり、物体の表面や空間を安全に除菌するための有効な手段となります。
UV キューブは、シリーズ 5000、5000X、6000、7000、8000、9000、9000 プレステージ、i9000、i9000 プレステージ、i9000 プレステージウルトラに対応しています。
3.0
5 中
2
レビュー
100%
のがこの製品を推奨
万年青・おもと
22/07/2024
日本
シェーバーの回転を利用する洗浄方法のおかげで、電源設備の無い浴室内で洗浄でき大助かりです。
以前の貴社製シェーバは、専用電源を要したので、浴室内で洗浄できず不便でした。 この製品は、タイトルに記入した様にシェーバーの回転を利用する考案で浴室内で洗浄でき大助かりです。 感謝です。
気に入った点
専用の電源を必要としない
気に入らない点
溶液が高額
はい、この製品をお勧めします
これは Quick Clean Pod QCP10/01 クイッククリーンポッド に対するレビューです
Date of Use 2024-06-22
はい、この製品をお勧めします
これは Quick Clean Pod QCP10/01 クイッククリーンポッド に対するレビューです
Date of Use 2024-06-22
たなやん
07/01/2026
日本
クィッククリーンポットの寿命
クリーンポットの寿命について製品に付属のクリーンポットが洗浄できなくなったため、もう一つ購入していたが、購入後11ヶ月でまた洗浄できなくなりました。寿命はこんなものでしょうか？
これは Quick Clean Pod QCP10/01 クイッククリーンポッド に対するレビューです
Date of Use 2025-07-07
これは Quick Clean Pod QCP10/01 クイッククリーンポッド に対するレビューです
Date of Use 2025-07-07