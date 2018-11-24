13.5mm ドライバー／クローズドバック
インイヤー
NFC
ヘッドフォンを Bluetooth 搭載デバイスとペアリングすると、クリアで澄み切った音がワイヤレスで味わえます。
3 つのサイズ（S、M、L）から選べるイヤーキャップで、自分に合った最適なフィット感を確保できます。
3.7
5 中
10
レビュー
zeroman
24/11/2018
日本
音質は最高です。
今までに、このイヤホン以外でいくつも買ってきましたが、 音質的には今のところ、このイヤホンが最高です。 私は主に女性ボーカルを聴くのですが、適度な低音、厚みのある 中・高音とうってつけのイヤホンです。 テレサテンが好きなのですが、あまりのリアルさに涙が出そうになりました。 さすがは、PHILIPSだと思いました。
はい、この製品をお勧めします
これは TX2BTBK ワイヤレス Bluetooth® ヘッドフォン に対するレビューです
はい、この製品をお勧めします
これは TX2BTBK ワイヤレス Bluetooth® ヘッドフォン に対するレビューです
amat
22/10/2016
日本
確認済みの購入者
理想です。
主にクラシックを聞いていますが、音質は十分満足できます。 大きさも ほとんど紐で 大満足。Bluethooth earphone の中には 半弓状の構造が嵩張る製品をよく見かけますが これはそのような問題もなく携帯性抜群です。 問題は 電源のオンオフがわかりづらかったり、どの程度電池が残っているのかが不明なところです。これも慣れでなんとかなりそうな気もしています。
はい、この製品をお勧めします
これは TX2BTBK ワイヤレス Bluetooth® ヘッドフォン に対するレビューです
はい、この製品をお勧めします
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Abealkindy
24/05/2021
Indonesia
Produk yang bagus banget!
Suara yg dihasilkan mantap banget, sempet skeptis awalnya, soalnya baru pertamakali liat produk audio dari Phillips. Dan prediksi saya salah besar, produknya bagus banget. Thank you!!
はい、この製品をお勧めします
これは TX2BK Headphone In ear dengan mikrofon に対するレビューです
使用日 2021-04-24
はい、この製品をお勧めします
これは TX2BK Headphone In ear dengan mikrofon に対するレビューです
使用日 2021-04-24
実際の値は異なる場合があります