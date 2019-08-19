響き渡るサウンド

人気のプレイリストも、最新のポッドキャストも、ワイヤレスオンイヤーヘッドホンで、くっきりとしたサウンドとパンチの効いた低音を実現。着けていることを忘れるくらい軽量なヘッドバンドを採用し、イヤーカップはフラットに折りたたみ可能。11 時間の再生が可能で、一日中、または一晩中楽しめます。