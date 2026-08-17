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新着

FidelioBluetooth® ターンテーブル

TAFT1/11

PRD-16690542

ハイファイサウンドのために設計
FT1 Bluetooth® ターンテーブルは、愛する音楽に心ゆくまで浸れる体験を提供します。ダイキャストアルミニウム製プラッターがレコードを精緻に回転させ、さらに内蔵 CD プレーヤーも搭載しています。ワイヤレスでも、ケーブル接続でも、セットアップして再生をお楽しみいただけます。
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ハイファイサウンドのために設計

  • ターンテーブルと CD プレーヤー

  • Bluetooth® 5.4、Auracast™

  • 高品質なコンポーネント

  • RCA 補助出力、ヘッドホンポート

2 速ベルトドライブ式ターンテーブル

2 速ベルトドライブ式ターンテーブル

アルバム、EP、シングル。Philips Fidelio FT1 ターンテーブルは、高品質なコンポーネントを採用し、長年にわたりレコードの魅力を最大限に引き出せるよう設計されています。レコードは 33 1/3 または 45 rpm で再生可能で、クリック感のある 2 速コントロールノブを回して適切な回転速度を選択し、針を落とすだけでお楽しみいただけます。

内蔵トレイロード式 CD プレーヤー

内蔵トレイロード式 CD プレーヤー

昔作成したミックス CD でも最新のリリースでも、ディスクを前面のトレイに挿入するだけで、大切な音楽をお楽しみいただけます。内蔵の CD プレーヤーはすべての CD フォーマットに対応しており、鮮明な LED ディスプレイでトラック情報や再生情報を確認できます。

簡単なワイヤレス接続。Bluetooth® と Auracast™

簡単なワイヤレス接続。Bluetooth® と Auracast™

FT1 は Bluetooth® によりワイヤレススピーカーやヘッドホンと迅速にペアリングできます。また、Auracast™ を使用すれば、再生中のレコードや CD の音声を、対応する複数のスピーカーへ同時にブロードキャストすることが可能で、パーティーなどのシーンに最適です。LC3 コーデックに対応しており、可能な限り高品質なサウンドを実現します。

技術仕様

この製品に関するサポート

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注釈

  1. Bluetooth® のワードマークおよびロゴは、Bluetooth SIG, Inc. の登録商標です。Auracast™ のワードマークおよびロゴは、Bluetooth SIG, Inc. の商標です。