新着
TAFT1/11
PRD-16690542
ターンテーブルと CD プレーヤー
Bluetooth® 5.4、Auracast™
高品質なコンポーネント
RCA 補助出力、ヘッドホンポート
アルバム、EP、シングル。Philips Fidelio FT1 ターンテーブルは、高品質なコンポーネントを採用し、長年にわたりレコードの魅力を最大限に引き出せるよう設計されています。レコードは 33 1/3 または 45 rpm で再生可能で、クリック感のある 2 速コントロールノブを回して適切な回転速度を選択し、針を落とすだけでお楽しみいただけます。
昔作成したミックス CD でも最新のリリースでも、ディスクを前面のトレイに挿入するだけで、大切な音楽をお楽しみいただけます。内蔵の CD プレーヤーはすべての CD フォーマットに対応しており、鮮明な LED ディスプレイでトラック情報や再生情報を確認できます。
FT1 は Bluetooth® によりワイヤレススピーカーやヘッドホンと迅速にペアリングできます。また、Auracast™ を使用すれば、再生中のレコードや CD の音声を、対応する複数のスピーカーへ同時にブロードキャストすることが可能で、パーティーなどのシーンに最適です。LC3 コーデックに対応しており、可能な限り高品質なサウンドを実現します。
レビュー
Bluetooth® のワードマークおよびロゴは、Bluetooth SIG, Inc. の登録商標です。Auracast™ のワードマークおよびロゴは、Bluetooth SIG, Inc. の商標です。