簡単なワイヤレス接続。Bluetooth® と Auracast™

FT1 は Bluetooth® によりワイヤレススピーカーやヘッドホンと迅速にペアリングできます。また、Auracast™ を使用すれば、再生中のレコードや CD の音声を、対応する複数のスピーカーへ同時にブロードキャストすることが可能で、パーティーなどのシーンに最適です。LC3 コーデックに対応しており、可能な限り高品質なサウンドを実現します。