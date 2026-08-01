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TAB8301/11
3.1.2 チャンネル、ワイヤレスサブウーファー
最大 380 W。HDMI eARC
DTS:X、DTS Virtual:X
Dolby Atmos®
マグネット設計のサウンドバーにより、Philips TV と完璧に調和するシームレスな美しさを体験できます。洗練されたミニマルなフォルムが空間に自然に溶け込み、マグネットによる装着で隙間のない美しいフィット感を実現します。上質なサウンドと洗練されたデザインで、細部にまで調和が息づいています。
3.1.2 チャンネルと没入型オーディオ技術により、新たな次元のサウンド体験を提供します。さらに、超コンパクトなワイヤレスサブウーファーが、効果音や音楽に力強い低音の厚みを加えます。複数の EQ モードにより、視聴コンテンツに合わせたサウンドスタイルを選択でき、Dialogue Enhancement を有効にすると、どのモードでも音声がより明瞭になります。
このサウンドバーの厚さはわずか 44 mm。低いスタンドの Ambilight TV の下にも設置でき、取り外し可能な壁掛けブラケット（付属）により設置方法を選べます。超コンパクトでパワフルなサブウーファーは目立たない場所に簡単に設置でき、縦置きにも横置きにも対応します。
レビュー