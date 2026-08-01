マグネット着脱式。シームレスにフィットし、パワフルなサウンドを実現

マグネット設計のサウンドバーにより、Philips TV と完璧に調和するシームレスな美しさを体験できます。洗練されたミニマルなフォルムが空間に自然に溶け込み、マグネットによる装着で隙間のない美しいフィット感を実現します。上質なサウンドと洗練されたデザインで、細部にまで調和が息づいています。