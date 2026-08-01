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ワイヤレスサブウーファーを備えたサウンドバー 3.1.2

TAB8301/11

見ても聴いても楽しめるサウンドバー
聴いて心地よく、見た目にも美しいこのサウンドバーは、ご自宅のインテリアを引き立てながら、豊かで上質な音響体験を提供します。
すべての特長を見る

見ても聴いても楽しめるサウンドバー

  • 3.1.2 チャンネル、ワイヤレスサブウーファー

  • 最大 380 W。HDMI eARC

  • DTS:X、DTS Virtual:X

  • Dolby Atmos®

マグネット着脱式。シームレスにフィットし、パワフルなサウンドを実現

マグネット着脱式。シームレスにフィットし、パワフルなサウンドを実現

マグネット設計のサウンドバーにより、Philips TV と完璧に調和するシームレスな美しさを体験できます。洗練されたミニマルなフォルムが空間に自然に溶け込み、マグネットによる装着で隙間のない美しいフィット感を実現します。上質なサウンドと洗練されたデザインで、細部にまで調和が息づいています。

3.1.2 チャンネル。より深い低音のためのワイヤレスサブウーファー

3.1.2 チャンネル。より深い低音のためのワイヤレスサブウーファー

3.1.2 チャンネルと没入型オーディオ技術により、新たな次元のサウンド体験を提供します。さらに、超コンパクトなワイヤレスサブウーファーが、効果音や音楽に力強い低音の厚みを加えます。複数の EQ モードにより、視聴コンテンツに合わせたサウンドスタイルを選択でき、Dialogue Enhancement を有効にすると、どのモードでも音声がより明瞭になります。

薄型スタンドの Ambilight TV に最適な超薄型デザイン

このサウンドバーの厚さはわずか 44 mm。低いスタンドの Ambilight TV の下にも設置でき、取り外し可能な壁掛けブラケット（付属）により設置方法を選べます。超コンパクトでパワフルなサブウーファーは目立たない場所に簡単に設置でき、縦置きにも横置きにも対応します。

技術仕様

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